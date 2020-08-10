К полудню понедельника, 10 августа, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 20 026 211. За минувшие сутки число зараженных выросло на 74 545 человек, сообщает сайт coronavirus-monitor.info

Общее количество смертей от коронавируса в мире составляет 734 025 случаев, за сутки скончались 1796 пациентов.

В активной фазе болезнь протекает у 6 409 693 человек, состояние 64 939 из них врачи оценивают как критическое.

США по-прежнему лидируют по темпам распространения заболевания. С начала пандемии в Штатах зафиксировали почти 5,2 миллиона случаев заражения COVID-19, из них 18 374 за сутки. Пандемия унесла жизни 165 617 человек, в том числе 200 больных умерли за прошедшие сутки.

В Бразилии свыше 3 миллионов заболевших, суточный прирост составил 17 296 новых пациентов. В этой стране от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 101 136 человек, жизни 469 из них коронавирус унес за минувшие сутки.

В Индии с начала пандемии заболели свыше 2,2 миллиона человек. Ряды заболевших за сутки пополнили еще 937 человек. Количество скончавшихся оценивается в 44 466 пациентов.

Ситуация на Украине

За сутки на Украине выявили еще 1008 случаев коронавируса, 25 заболевших скончались. К 10 августа в стране подтвердилось 81 957 случаев COVID-19, инфекция унесла жизни 1922 человек. Побороть болезнь смогли 44 359 человек, 387 из них врачи признали здоровыми за минувшие сутки.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Среди заболевших — 65 детей и 42 медицинских работника.

«Мы не можем относиться к COVID-19 легкомысленно, он набирает обороты. Мы это видим и по количеству людей, у которых подтверждается коронавирус, и, главное, у нас растет количество людей, которых мы госпитализируем», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, Минздрав увеличил количество тестов на коронавирус в день и планирует это делать и впредь. Увеличит ведомство и количество аппаратов ИВЛ, а также будет больше закупать средств индивидуальной защиты.

«На данный момент в больницах второй волны, а именно мы уже должны начать говорить о больницах второй волны, особенно в некоторых регионах, где мы начали их разворачивать, у нас определены 10 237 мест для госпитализации больных коронавирусом. Эти больницы имеют 851 реанимационную койку и 1442 аппарата ИВЛ», — утверждает Степанов.

Ситуация в России

В России за сутки выявили 5118 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. За это время от осложнений, вызванных коронавиурсом, скончались 70 человек, а общее число умерших с начала пандемии составляет 15 001.

Всего в России выявили 892 654 случая коронавирусной инфекции, 696 681 человек излечился (за сутки здоровыми признали 3259 человек). В активной фазе болезнь в настоящее время протекает у более 180 тысяч инфицированных.

По данным штаба, в Москве за сутки выявлено 694 новых случаев COVID-19, 13 смертей и 898 выздоровевших.

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров обеспечить финансирование вакцинации от гриппа и коронавируса после регистрации вакцин. Ответственным за поручение президент назначил главу правительства Михаила Мишустина.

Кроме того, Путин поручил правительству сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения больных COVID-19. Также Кабмин обеспечит контроль за достаточностью объемов производства и поставок на российский рынок отечественными фармпроизводителями лекарственных препаратов, необходимых для лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Ситуация в мире

В Австралии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом за сутки — 337 случаев. Всего в этой стране выявили 21 397 случаев, выздоровели 11 112 человек.

Коронавирус: потери Украины во внешней торговле нарастают © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Порядка 70% всех случаев приходится на штат Виктория, столица которого Мельбурн — второй по численности город страны. В Мельбурне действует комендантский час, закрыты все розничные магазины, за исключением супермаркетов, аптек, агентств печати и магазинов, торгующих спиртным.

Нарушителей карантина штрафуют на 4957 австралийских долларов (3529 долларов США).

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, за сутки в материковой части страны зафиксировали 49 случаев COVID-19, 35 из которых были завезены из-за рубежа, а 14 имели локальное происхождение. Все 14 новых локальных случаев были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.