Сразу же после завершения голосования на выборах президента Белоруссии противники Александра Лукашенко вышли на несанкционированные акции, которые быстро переросли в столкновения с милицией

Избирательные участки в Белоруссии закрылись ровно в 20.00. Однако так произошло не везде, несколько участков, в том числе как минимум один в столице, продолжали принимать граждан еще какое-то время. МВД Белоруссии заявляет, что контролирует ситуацию в стране на фоне выступлений оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Скандальной также получилась ситуация с некоторыми заграничными участками, в частности в посольствах республики в РФ и Украине. В течение дня возле белорусских диппредставительств в Москве и Санкт-Петербурге образовывались очереди из желающих проголосовать граждан Белоруссии, однако принять участие в выборах успели не все из них. В результате оставшиеся не удел белорусы, большинство из которых составляли сторонники оппозиции, устроили импровизированные акции, выкрикивая лозунги и призывая действующего президента оставить свой пост.

Похожим образом развивались история и в Киеве. Там к стихийному протесту возле посольства присоединились некоторые граждане Украины, которые до этого участвовали в митинге в поддержку белорусской оппозиции. В какой-то момент в сторону посольства один из пришедших метнул яйцо, однако был оперативно задержан полицией.

Тем временем, в самой Белоруссии события начали развиваться стремительно. Ровно в 20.00, когда еще появились только первые результаты экзитполов, оппозиционный Telegram-канал NEXTA опубликовал сообщении с призывом ко всем противникам действующей власти выходить к избирательным участкам в своих городах, а затем собираться на центральных площадях. В столице такой точкой сбора должна была стать стела «Минск — город-герой».

Параллельно с этим стали известны первые данные непосредственно по итогам голосования. Согласно официальном экзитполу, Лукашенко набирает чуть менее 80%, опережая более чем в десять раз Светлану Тихановскую, у которой 6%.

В это время группы по несколько десятков человек уже собрались у зданий территориальных избиркомов, однако не имея возможности зайти туда, быстро стали перемещаться в центр. В регионах силовикам практически сразу же удалось взять ситуацию под контроль и с единичными задержаниями пресечь несанкционированные акции. Так было, например, в Могилеве, где несколько сотен человек разбежались от бегущих на них омоновцев возле торгового центра. После этого пустую площадь оцепили и на этом активность местной оппозиции сошла на нет.

Сложнее обстояло дело в Минске, где постепенно с разных концов города к стеле городу-герою начали подтягиваться демонстранты. Начались задержания, которые быстро переросли в беспорядки. Протестующие, большинство которых составляла молодежь, закидывали милиционеров бутылками, те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Правоохранительные органы оказались готовы к такому развитию событий. Оперативно к месту столкновений были стянуты множество автозаков, спецтранспорт, несколько водометов и скорые. Появились первые раненные, фотографии которых тут же принялись тиражировать СМИ.

Президенты Польши и Литвы срочно обратились к Лукашенко © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

После активной фазы противостояния наступило относительное затишье, при этом отдельные стычки продолжаются до сих пор, протестующих теснят из центра города. По сообщению находящихся в столице Белоруссии корреспондентов, многие демонстранты разошлись по домам.

Что касается участников президентской гонки, то по словам Тихановской, она намерена всеми законными путями требовать пересмотра итогов выборов в случае, если станет ясно, что они сфальсифицированы. Она также призвала органы МВД и своих сторонников отказаться от насилия. При этом она отметила, что не участвует лично в акциях протеста во избежание провокаций.

Несмотря на все происходящее, в ЦИК продолжают подводить итоги выборов. Итоговая явка составила 84%, а результат Александра Лукашенко прогнозируют на уровене 80%. Ожидаются, что официальные итоги выборов будут объявлены к пятнице, 14 августа.