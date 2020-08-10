Для современной Украины город Славянск Донецкой области важен в первую очередь с идеологической точки зрения. Это своего рода символ победы украинской армии над «террористами», то есть ополченцами Донбасса, поскольку в 2014 году город был одним из форпостов «Русской весны»

Вместе с тем Славянск является еще и центром Юзовского месторождения сланцевого газа, который с 2015 года планировала разрабатывать корпорация Shell. Но планам помешал вооруженный конфликт в Донбассе.

Уникальность этого города Донбасса заключается еще и в том, что он одновременно является промышленным, курортным и религиозным центром.

Здесь находился Славянский завод тяжелого машиностроения, который в 2016 году, после Евромайдана, порезали на металлолом. Однако еще остались «Механический завод», Славянский машиностроительный завод и завод строительных машин «Бетонмаш». Славянск является крупным промышленным центром по выработке соды на основе местных месторождений каменной соли. Павлоград перед выборами: кого поддержит запад Донбасса © pavlogradmrada.dp.gov.ua

Всего в нескольких километрах от города на соленых озерах располагается Славянский курорт, один из старейших на Украине.

А в поселке Святогорск, который подчинен Славянскому горсовету, находится также одно из мест массового паломничества православных верующих из Украины, Белоруссии и России — Святогорская лавра.

Мэром города на данный момент является Вадим Лях, член «Оппозиционного блока», одного из политических проектов Рината Ахметова. В прошлом году Лях баллотировался в Верховную Раду по списку «Оппозиционного блока».

В 2015 году он был избран, сделав лозунгом своей предвыборной кампании фразу «Любить Славянск, как Неля», апеллируя к находившейся в СИЗО Неле Штепе. Экс-мэр Славянска Неля Штепа провела несколько лет в СИЗО по обвинениям в пособничестве Игорю Стрелкову (Гиркину) весной 2014 года и поддержке вхождения Крыма в состав РФ.

На одном из видео Штепа даёт интервью российскому телеканалу, в котором благодарит Владимира Путина за присоединение Крыма. Сама Штепа впоследствии говорила, что ее заявления были сделаны под принуждением. На прошлогодних парламентских выборах она шла в Раду от ОПЗЖ на непроходном 74-м месте партийного списка. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

В этом году Штепа тоже попробует вернуться в кресло мэра, если центральные власти не «выбьют» ее из предвыборной гонки с помощью очередных уголовных дел из-за событий весны 2014 года.

При всей эксцентричности и непредсказуемости она до сих пор пользуется популярностью среди жителей города. Многим горожанам она запомнилась на Дне города еще до Евромайдана — в королевском наряде с подвесками, гарцующей на гнедом коне. Сейчас в городе активно работает команда «Общественной инициативы Нели Штепы».

Как пишет славянское издание «Карачун», Неля Штепа непредсказуема и может в любой момент поменять партию.

«Штепа может «выстрелить» и под флагами какой-нибудь другой партии [кроме ОПЗЖ — Авт.]. Это в ее стиле. А учитывая ее удивительную популярность среди славянцев, не приходится сомневаться, что мы увидим ее в числе кандидатов. Разве что Штепу таки «закроют» в аккурат выборов или сделают ей судимость», — пишет телеграм-канал «Шептун».

И в начале августа Неля Штепа все-таки объявила о своем решении объединиться с «Оппозиционным блоком». Она заявила, что недавно политсовет «Партии мира и развития» выдвинул ее кандидатуру в качестве претендента на должность мэра Славянска.

На минувших парламентских выборах «Партия мира и развития» объединилась с «Оппозиционным блоком», и участвовала вместе с этой политической силой в избирательной кампании. Мариуполь перед выборами: удержит ли Ринат Ахметов свой форпост © commons.wikimedia.org, Olegzima

Также, по словам Штепы, она идет на выборы «с командой единомышленников», в частности, с народным депутатом Вадимом Новинским. Пиарит Нелю Штепу и телеканал «Наш» экс-депутата Евгения Мураева от «Оппозиционного блока». Однако при таком выборе партии шансы на победу у бывшей градоначальницы уменьшаются, так как «Оппоблок» в Славянске пользуется куда меньшей популярностью, чем «ОПЗЖ».

Хотя, безусловно, часть ее избирателей пойдет за Штепой независимо от того, с кем и куда бы она ни выдвигалась.

Напомним, что на минувших парламентских выборах «Оппоблок» поддерживал кандидатуру действующего мэра Вадима Ляха. Если информация о походе Нели Штепы во власть под знаменами «Оппозиционного блока» подтвердится, то Вадим Лях, вероятно, пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Однако после того как Штепа объявила о своем решении, ей предъявили очередное подозрение по делу об убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года вблизи поселка Семеновка Донецкой области.

Кроме того, еще с прошлого года в городе активно готовится к выборам и ведет агитацию команда партии «Наш край», одного из осколков «Партии регионов», под руководством бывшего нардепа Олега Недавы. Команда Недавы не скрывает, что намерена «откусить» часть электората президентской партии «Слуга народа», рейтинг которой падает с каждым месяцем.

А вот партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» делает ставку на депутата Славянского городского совета Павла Придворова, главу правления Славянского машиностроительного завода. Националисты третируют Придворова уже много лет, в особенности после его заявления на прошлогоднем «Форуме мира», организованном ОПЗЖ, о том, что он хочет мирной жизни с РФ и не хочет Украины, «которой управляют бандеровцы и фашисты». Северодонецк перед выборами. Дадут ли жителям Луганской области возможность голосовать? © commons.wikimedia.org, Igor606

Ещё один вероятный кандидат на должность славянского городского головы — депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина. Пойдет она на выборы как самовыдвиженец или как официальный кандидат от «Слуги народа» — пока неизвестно. Но, похоже, президентская партия будет оказывать Ольге Алтуниной всяческую поддержку.

Алтунина — один из представителей так называемых грантоедов-соросят (политиков, связанных с западными фондами), ранее состоявшая в партии «Самопомощь». Шансов на избрание мэром у нее нет, но главное не победа, а участие.

Предвыборная кампания «Слуг народа» в Славянске пока сконцентрирована на уличных концертах студии «Квартал-фест», в которых минимум политики и звучат преимущественно шутки из старых номеров «Квартала».

Недавно открытый в Славянске офис ячейки «Слуг народа» тоже активно эксплуатирует бренд Зеленского из одноименного комедийного сериала. На открытии офиса члены партии передали булаву, которую использовали в сериале, руководителю партийной организации, которую должны затем отвезти на Западную Украину. Таким вот символическим образом планируется «сшить страну воедино».

Краматорск перед выборами: кого выберет руководство машиностроительного завода © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Существенное значение на исход борьбы за пост мэра города будет иметь дело против Нели Штепы. «Слуги народа», вероятно, смогут взять в Славянске процентов двадцать в горсовете. И еще процентов десять — «Наш край».

Что же касается националистических партий, они, похоже, не имеют никаких шансов на попадание в горсовет, но президентская партия вполне может занять их нишу. В горсовете уже следующего состава «Слуги народа» будут свозить школьников на акции «за единую Украину», заниматься хоровым исполнением гимна и покраской заборов в национальные цвета.