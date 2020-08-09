По состоянию на 14:00 9 августа в мире зарегистрировали свыше 19,8 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались около 731 тыс. человек, 12,7 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в России, ЮАР, Мексике, Перу, Чили Великобритании, Испании, Иране, Пакистане, Италии, Саудовской Аравии, Турции, Бангладеш и Аргентине, а более 100 тыс. — во, Франции, Аргентине, Ираке, Канаде, Катаре и Индонезии.

Ситуация на Украине. Обстановка в Киеве и в ВСУ

На Украине по состоянию на 14:00 зафиксировано 80 949 (+1199 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1897 (+18) стали летальными. В то же время 43972 пациентов (+317) выздоровели. Таким образом, сейчас в стране COVID-19 болеют 35 080 человек, что на 864 больше, чем днем ранее.

Если говорить о ситуации в регионах, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (125), Ивано-Франковской области (124), Харьковской области (123), Киеве (120) и Черновицкой области (104). Всего количество активных больных за минувшие сутки выросло в 21 из 24 областей Украины и в Киеве.

Говоря о ситуации в Киеве, мэр Виталий Кличко отметил, что среди новых заболевших 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет, четыре девочки от 4 до 10 лет, 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет и семь мальчиков от 9 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Также отмечается, что в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек, летальных исходов — 6, выздоровели — 681 человек, а на изоляции находится 795 человек.

Ситуация в России. Выплаты медикам и ситуация на Камчатке

В России по состоянию на 14:00 зафиксировано 887 968 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+5095 за сегодня), из которых 14962 (+77 за сегодня) оказались летальными, а 694290 (+3186) пациентов выздоровели. Медики провели при этом 30,6 млн тестов на наличие инфекции. Таким образом, всего коронавирусом сейчас болеют 178.716 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, регионами России с наименьшими темпами прироста за сутки является Ненецкий автономный округ — 0,0%, Северная Осетия — 0,1%, Московская область и Кабардино-Балкарская Республика (0,2%).

Режим ограничительных мер, введённый на Камчатке из-за распространения новой коронавирусной инфекции, продлён до 16 августа, говорится в постановлении главы региона. Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 9 августа.

Тем не менее, с 10 августа на Камчатке смогут открыться базы отдыха, бассейны и аквапарки. Кроме того, возобновляется оказание плановой стационарной специализированной медицинской помощи в Камчатской краевой детской больнице, на плановый режим работы переходят районные больницы.

Кроме того, были разрешены туры и экскурсии для местного населения. Туристам, прилетающим на Камчатку из других регионов, разрешили сдавать тесты на COVID-19 в аэропорту или привозить результаты тестирования с собой и в этом случае не проходить двухнедельную обсервацию.

Также сообщается, что правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом,

Что с работой в Украине в карантин: «На выход с вещами», все расходы урезаны до минимума © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Остальной мир. Ситуация в Иране и прогнозы по новым вирусам

Пандемия коронавируса может продлиться в Иране еще как минимум полгода, заявид президент страны Хасан Роухани.

«Надо учитывать, что по меньшей мере шесть месяцев у нас будет подобная ситуация. Возможно, и больше — целый год. Нам необходимо быть готовыми», — сказал иранский лидер, выступая на заседании, посвященном COVID-19.

В то же время Роухани выразил надежду, что в конце августа для страны наступят «лучшие дни».

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивалась скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), в стране в мае фиксировались менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться.

С 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана заявил, что Исламская республика переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что вирусом SFTS на территории Китая заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

По мнению вирусолога Евгении Тарасовой, вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны. Специалист подчеркнула, что существующие карантинные меры и закрытые границы сводят к минимуму вероятность того, что «зараза перекочует в Россию».