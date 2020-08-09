Взгляды всего русского мира вот уже пару недель прикованы к Белоруссии. Предвыборная борьба оказалась бурной, и сегодня результаты выборов выглядят совершенно непредсказуемо. Похоже, что проснулось белорусское гражданское общество, которое стало проявлять невиданную ранее активность. Или его искусственно разбудили?

Выборы

Эти выборы могут стать переломным моментом в истории Белоруссии, которая является ближайшим, а, по словам Лукашенко, и единственным союзником России.

Очень большой интерес к выборам в Белоруссии, безусловно, и на Украине. И не только потому, что это соседние страны и близкие народы. И не только из-за истории с тридцатью тремя «вагнеровцами», но и потому что в случае поражения Лукашенко нынешняя Украина получит мощного союзника. Украинские уроки для Лукашенко. Эксперты о выборах и возможности майдана в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Более того многие оппоненты Лукашенко ожидают, что он попробует «украсть» эти выборы, то есть победить путём махинаций и нечестного подсчёта, что сделает его победу нелигитимной, что отркывает много новых вариантов возможности дальнейшего развития.

Для России, как и для Украины, нынешние белорусские выборы крайне важны ещё и потому что Белоруссия — часть общего союзного государства с Россией, и его судьба тоже может повиснуть в воздухе.

Три союза

О политике сейчас пишут много, пусть этим занимаются журналисты и политологи. Мне же интересен взгляд человек творческого, погружённого в белорусскую культуру.

Мой сегодняшний собеседник — Михаил Баранчик - поэт, автор трёх поэтических сборников, председатель минского отделения Беллитсоюза «Полоцкая ветвь». С ним мы и поговорили, не только о политике Белоруссии, но и о поэтике.

Всю жизнь Баранчик прожил в Белоруссии, двадцать лет в городе Лида и сорок лет в Минске. Корнилов рассказал, какую ошибку Януковича повторяет Лукашенко © Владимир Трефилов

В Белоруссия три союза писателей: Союз писателей Беларуси, Союз белорусских писателей и Беллитсоюз «Полоцкая ветвь». Баранчик с сожалением констатировал, что для государства сегодня существует только один союз — это Союз писателей Беларуси.

Баранчик пишет исключительно на русском, белорусский язык знает и понимает.

«Чтобы писать на белорусском, — ответил на мой вопрос Баранчик, - на нём нужно думать и видеть сны, я же вырос в русском языковом поле. Да, мне нравятся переводы моих текстов на белорусский и украинский, но сам я писать не могу. Я с удовольствием читаю стихи моих белорусскомовных друзей».

Вторая Украина?

Сегодня многие боятся того, что Белоруссия может стать второй Украиной, именно поэтому так много новостей из Белоруссии каждый день попадаются нам на глаза.

«Есть, наверное, такой шанс, — делится со мною собеседник, - хотя у нас, конечно, нет таких националистических сил. С сожалением вынужден констатировать, что, на мой взгляд, сам Лукашенко стимулирует эти процессы. Оппозиция ведь была достаточно разношёрстной, то ли он испугался, то ли ещё что-то… Лукашенко умудрился сплотить всю оппозицию около Светланы Тихановской, которая даёт красивый лозунг, что после того, как она станет президентом, она реально проведёт честные выборы. Кажется, ситуация напоминает Украину, в том смысле, что возможен вариант протестного голосования, как это было с Зеленским». Лукашенко назвал украинского журналиста Гордона отвратительным человеком и дал ему интервью © Facebook, Дмитрий Гордон

У моего собеседника есть знакомые, которые считают, что Лукашенко является гарантом отношений с Россией. Но самому же Баранчику кажется, что Лукашенко в последнее время как раз таки портит отношения с РФ, а не налаживает и поддерживает.

«Конечно, как любой президент любой страны Лукашенко пытается искать выгоды для собственного государства, — комментирует Баранчик, - чаще всего это у него получается неуклюже. Взять хотя бы историю с «вагнеровцами», это ведь предательство отношений с Россией. Самое настоящее предательство!»

На равных правах

Как я поняла из разговора с Баранчиком, простых белорусов интересуют отношения с РФ, но только на равных правах. У белорусов вызывают реакцию отторжения заявления по российскому телевидению о том, что нет никакого белорусского народа, что всё это один, но разделённый народ.

«Всё же мы не один народ и язык у нас не один, не наречие, а самостоятельный язык, да, похожий, как могут быть похожи языки одной группы, — говорит Баранчик, - это очень важно понимать. Может быть, в Беларуси есть люди, которые думают иначе, но моё мнение такое. Я говорю только от себя сейчас».

Нарастание напряжённости между разными группами — это сегодняшняя картина современной Белоруссии. Ситуация накалена и политизирована до предела.

Я спросила Баранчика о том, насколько сложно ему быть русскоязычным писателем в современной Белоруссии. Сужу по собственному опыту, на Украине до 2014 года было очень сложно (а сейчас ещё сложней), было сложно и в Союз попасть, и издаться было проблемой.

Языковой вопрос

Баранчик говорит, что в Беларуси быть русскоязычным писателем совсем несложно.

«Конечно, есть издания, которые предпочитают публиковать «белорусскомовных» авторов, есть те, которые публикуют русскоязычных, — отвечает на мой вопрос Баранчик, - но вот моя книга на русском была издана в издательстве, которое отдаёт предпочтение «белорусскомовным». Никаких «Перемен»: в Белоруссии диджея задержали за песню Виктора Цоя © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Помню, когда я в последний раз была в Минске и встречалась с Михаилом Баранчиком, он рассказывал мне о трасянке — это аналог нашего донецкого суржика.

«Это когда человек пытается говорить на белорусском языке, но плохо его знает», — даёт Баранчик своё определение.

Конечно, белорусский язык в разных местах разный. Такая же ситуация и на Украине. Язык центральной Украины отличается от языка, на котором говорит Львов, например. На Полесье один язык, в западной Белоруссии другой, там в речи много польских слов.

В Белоруссии есть авторы, которые намеренно пишут именно на трасянке, образовавшейся на стыке языков.

Парад

Но вернёмся к политике. В мае Белоруссия тоже была на слуху у всего мира. Поразило то, что президент Лукашенко решился на проведение парада Великой Победы.

Баранчик говорит, что по этому поводу внутри Белоруссии мнения разделились. С одной стороны многие были «за», так как парад — это наша память. А с другой стороны, насколько было оправдано это мероприятие в условиях коронавируса?

«То, что после парада якобы не было скачка заболеваний, так я намеренно говорю слово «якобы», — комментирует Баранчик, - это же статистика. Мне нравится выражение, что есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика. В общем, Вы меня поняли».

«Сделайте мне картинку!»

На данный момент из всех участников предвыборной гонки, Баранчик никого не хотел бы видеть на месте президента. И Тихановская для него тоже не президент, Баранчика не подкупил её красивый лозунг.

«Со стороны выглядит так, что в Беларуси достаточно стабильная политическая ситуация, — говорит Баранчик, - кто-то может сказать, что мы бесимся с жиру. Но для того, чтобы понять, надо пожить внутри. Есть такое выражение «Сделайте мне картинку!» То, чему научилась Беларусь за последние 25 лет, так это делать картинку. Экономическое чудо Беларуси заключается в помощи России. Не думаю, что Запад будет так помогать нашей стране. И вместе с тем мне страшно, что против мирного населения власть может использовать армию. За детей наших страшно». Белорусский гамбит: кризис отношений или чья-то недоработка?

Баранчик, как и многие белорусы, хотел бы видеть Белоруссию нейтральной. Страной, которая дружит со всеми своими соседями, но, конечно, это идеализм. Мой собеседник это понимает.

«Плюс Беларуси в её геополитическом положении, — говорит Баранчик, — наша страна — мост между Западом и Востоком. Возможно, Лукашенко, понимая это, и пытался усидеть на этих двух стульях».

Три процента или взгляд в будущее

«Конечно, за Лукашенко не три процента, как говорит оппозиция, за него больше, — утверждает мой собеседник, - но то, что у него уже не абсолютное большинство, это без сомнения. Слишком много он сделал преступлений по отношению к собственной стране и её гражданам».

Баранчик всерьёз боится, что Лукашенко своими действиями может привести к власти сторонников крайних методов. Так же Баранчик надеется, что если Лукашенко отдаст приказ стрелять, то армия за ним не пойдёт.

У белорусского народа есть определённый имидж — терпеливого и миролюбивого народа, слишком уж часто ходила по территории Белоруссии война. Белорусы как никакой другой народ понимают вред конфликтов и вред войны, но возможно, что и им снесёт голову по примеру Украины.