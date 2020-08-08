В субботу, 8 августа, в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах главы государства, в Минске задержали нескольких представителей штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, а Генпрокуратура пытается добиться блокировки платформ по альтернативному подсчету голосов на выборах

Белоруссия. Хроника выборов президента, 7 августа

Ход выборов

По данным Центризбиркома Белоруссии, за пять дня досрочного голосования на выборах президента явка избирателей составила 32,24%. В первый день явка была 4,98%, во второй — 12,75%, в третий она составила 22,47%.

В Брестской области на избирательные участки пришли 30,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%.

При этом Генпрокуратура республики пригрозила штрафами за фото бюллетеней в интернете. Имеется в виду принцип работы мобильных платформ «Голос» и Zubr по альтернативному подсчету голосов.

По мнению Генпрокуратуры, альтернативный подсчет голосов избирателей идет вразрез с правилом, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.

«Кроме того, проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан. А это, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации», — заявили в ведомстве.

За проведение таких «неправомерных» опросов гражданам или наблюдателям грозит штраф в размере до двадцати базовых величин (540 белорусских рублей), а юридическим лицам — до ста базовых величин (2700 белорусских рублей).

Более того, начальник отдела управления Генпрокуратуры Марина Попова предложила и вовсе ограничит работу «Голоса». В «Голосе» же заявили, что продолжат работу, несмотря на возможную блокировку.

«Сегодня у нас зарегистрирован почти один миллион пользователей, с которыми платформа „Голос" поддерживает связь через чат-ботов в Viber и Telegram», — заявили представители проекта.

«Голос» позиционирует себя как платформу «для честного подсчета голосов на выборах президента». После того, как ЦИК страны объявит результаты голосования, проект опубликует свои данные, чтобы каждый мог проверить, сколько человек проголосовали за определенного кандидата на участках.

Тем временем правозащитники и наблюдатели продолжают фиксировать различные нарушения в ходе досрочного голосования. Так, за четыре дня представители «Честных людей» зафиксировали свыше 5700 нарушений Избирательного кодекса Беларуси.

Также «Честные люди» сообщили, что близкие к белорусской оппозиции наблюдатели подвели итоги наблюдения за третьим днем досрочного голосования. По их данным, сведения о явке завышены примерно в два раза.

Еще стало известно, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко досрочно проголосовал на выборах президента. Он пришел на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя дочерьми, отметив, что голосует досрочно из-за плотного рабочего графика.

«Сегодня выдалась небольшая пуаза, решили воспользоваться ей и проголосовать», — объяснил он.

Отвечая на вопрос, за кого он проголосовал, Головченко сказал, что «выбор очевиден».

Акции и задержания

Начальницу штаба Тихановской задержали второй раз за неделю © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Светланы Тихановской Марию Мороз задержали второй раз за неделю. По данным пресс-службы штаба политика, ее отвезли в Центральное РОВД. Ранее Мороз задержали в четверг, 6 августа, при выходе из посольства Литвы и отпустили после разъяснительной беседы.

Но не одна Мороз из штаба Тихановской привлекла внимание правоохранителей. Так, в Минске задержали доверенное лицо кандидатки Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш. По словам Красулиной, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина пока не известна. Сейчас задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска. Смоленчук должен был стать наблюдателем на избирательном участке во время выборов.

Тем временем на российско-белорусской границе задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, а также активистов Даниила Потапова и Александра Федосеева. По словам пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, они ехали в Белоруссию наблюдать за президентскими выборами. Сейчас Александр Федосеев и Потапов находятся на пограничном пункте в Себеже, на них составляют некий административный материал. Адвокату «Правозащиты Открытки» по телефону не сообщили, какие для этого основания. Затем их должны доставить в Псков.

Местонахождение Пивоварова до сих пор неизвестно — со слов сотрудников погранслужбы, такого задержанного у них нет. Известно, что они ехали разными автобусами.

А двух задержанных корреспондентов украинского телеканала «Настоящее время» Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка депортировали на Украину авиарейсом Минск-Одесса. Накануне их самих и их коллегу Юрия Баранюка задержали в отеле «Минск» в столице Белоруссии. Телеканал заявил, что они освещали выборы президента Белоруссии и, по предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации журналистов.

Тем временем в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что 17 граждан признаны подозреваемыми по уголовному делу о сопротивлении и насилии в отношении правоохранителей во время несанкционированных акций в республике 14 июля. Там утверждается, что большинство в ходе допросов признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном.

А в Минске прошел несанкционированный велопробег солидарности. Велосипедисты пригласили поучаствовать в акции и обладателей самокатов, роликовых коньков, и даже бегунов. Заранее были оглашены лишь время начала акции и шесть точек для старта в разных концах Минска.

«Мы не можем быть здоровы, живя в страхе. Хватит бояться, сделаем уверенный шаг к здоровой стране», — говорилось в анонсе.

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Главная соперница Лукашенко накануне выборов заговорила о крови на улицах Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы — мирные люди. Наша сила — в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов», — заявила она.

Ей вторил другой кандидат — Андрей Дмитриев, который призвал силовиков защитить мирных граждан, а не «одного человека».

«Товарищи генералы, офицеры, сержанты, солдаты — все, кто носит оружие по долгу службы. Все, для кого понятие "долг перед Родиной" не пустой звук. Я стою тут и обращаюсь к вам открыто, не пряча лицо. Мы не должны переступить черту, за которой начинается насилие, не дай бог кровь… Вы шли на службу, чтобы защищать всю Беларусь, а не одного человека», — заявил политик.

Он также убежден, что большинство белорусов хотят нового президента, «без майданов и площадей», и призвал силовиков защищать мирных граждан.

Также стало известно, что экс-кандидат на пост главы республики, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало может вернуться в Белоруссию, чтобы отдать свой голос на выборах.

«Он обязательно будет голосовать, просто сейчас физически непонятно, как сделать эту процедуру. Он сейчас находится еще в Польше. Нет уверенности в этом, но завтра он может быть уже не в Польше. И под вопросом пока: Литва или Беларусь. <…> Он сюда рвется, мы отговариваем, но есть вероятность того, что он может все-таки доехать и проголосовать. Голосовать он будет обязательно», — сказал его пресс-секретарь Алексей Урбан.

Он опроверг информацию о том, что супруга Цепкало покинула Белоруссию и уехала в Россию. По его словам, Вероника Цепкало находится на свободе, не задержана.

Тем временем официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что задержание 33 россиян в Белоруссии стало следствием провокации третьей страны.

«Сотрясала информационное пространство, наверное, уже неделю история с Беларусью и задержанными 33 гражданами России. Это все подавалось как чуть ли не операция российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации ситуации в нашей стране. А что оказалось на поверку? На поверку оказалась провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — сказала она.

А в МВД Белоруссии опровергли сообщения о смерти в Минске одного из участников протестной акции. По словам официального представителя министерства Ольги Чемодановой, участник митинга был госпитализирован после того, как у него случился приступ эпилепсии. Скорую помощь вызвали сотрудники милиции, затем пострадавший был доставлен в больницу.

Ранее в белорусских Telegram-каналах появились сообщения о том, что молодой человек тяжело пострадал при силовом разгоне протестной акции велосипедистов. Он лежал на асфальте неподвижно и не подавал признаков жизни, из-за чего журналисты сделали вывод о его смерти.

Мнение экспертов

Дмитрий Абзалов: 10 августа Лукашенко надо ясно сформулировать свою позицию, иначе его никто не признает - ни Запад, ни Россия © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко. Эксперты оценили его избирательную кампанию.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрия Абзалова, которым он поделился в интервью с изданием Украина.ру, Лукашенко допустил две основные ошибки. Первая из них — объединение всех оппозиционных кандидатов.

«Создать одного кандидата от оппозиции — это самое бестолковое решение, которое можно было придумать. То есть вы собираете весь протест под одного человека… Теперь люди, которые не поддерживают повестку по коронавирусу, люди, которые не поддерживают антироссийскую риторику, люди, которые не поддерживают антипольскую риторику, — все эти люди собираются против Лукашенко. Вместе они рядом никогда бы не встали», — отметил эксперт.

В качестве второй ошибки он назвал неопределенную позицию Лукашенко, который пытался вести свою избирательную кампанию в русле многовекторности.

«Не может быть никакой многовекторности во время избирательной кампании… Неопределенность трактуется разными избирателями как предательство своей позиции. Грубо говоря, пророссийский электорат услышали про Крым, который надо было отвоевывать, люди, которые за польский сегмент, услышали про "старшего брата", которого не надо обижать, проукраинский — про то, что там еще сестренка младшая затесалась… Лукашенко надо было определяться — пытаться удержать все электоральные группы бессмысленно», — объяснил Абзалов.

Украинский политолог Константин Бондаренко, напротив, оценил стратегию Лукашенко, который, по его словам, использует разные способы донесения информации для привлечения внимания разных избирателей.

«В частности, интервью [украинскому журналисту Дмитрию] Гордону — это попытка мобилизовать аудиторию YouTube… Он использует обращение к народу, чтобы мобилизовать свой ядерный электорат. Он делает целый ряд посылов, иногда взаимоисключающих, он запускает целый ряд интриг, потому что вся общественность обсуждает, выдаст он, не выдаст "вагнеровцев" Украине, помирится — не помирится с [президентом РФ Владимиром] Путиным и так далее. То есть есть целый ряд моментов, которые показывают, что Лукашенко достаточно искусно использует информационные поводы для того, чтобы создавать информационное поле вокруг себя», — сказал политолог в интервью изданию Украина.ру.

Он также прокомментировал стратегию многовекторности белорусского лидера. По словам Бондаренко, Лукашенко действует симметрично, делая шаг то в сторону Запада, то Востока.

«В данной ситуации Лукашенко пытается действовать, как герой известного литературного произведения, который "уважать себя заставил". То есть он пытается создать переговорную площадку и политически делать посылы, что его интересы также необходимо учитывать», — считает эксперт.