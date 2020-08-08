По состоянию на 12:30 8 августа в мире зарегистрировали свыше 19,3 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 721,4 тыс. человек, 11,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,9 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 161,3 тыс. человек, больше 1,6 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,9 млн жителей, свыше 99,5 тыс. человек скончались, больше 2,2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2 млн случаев заражения, 42,5 тыс. смертей, 1,4 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 882 тыс. (плюс 5212 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 854 человек (плюс 129 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 683 тыс. человек.

Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за июнь. По данным ведомства, общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июне составило 11 917 человек. Для 5488 из них коронавирус стал основной причиной смерти, у остальных он либо был сопутствующим заболеванием, усугубившим течение основной болезни, либо вообще напрямую не был связан с причинами смерти.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Митрополиту было 79 лет.

Директор Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию о том, что облегчить состояние больных коронавирусом может высокая концентрация фермента ACE2, который, содержится в винах, орехах и какао.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего», — заявил эксперт.

Он также рассказал, что антитела, в таком случае, должны быть в концентрированном виде. Их вводят под капельницей внутривенно. По словам Гинцбурга, если вакцина работает профилактически, то антитела помогают, когда человек уже инфицирован.

В Москве суд на 90 дней запретил работу сервиса такси Wheely из-за отказа во время режима ограничений в столице передавать данные о поездках властям. В сервисе утверждали, что по этой информации возможно идентифицировать пассажира, в дептрансе же заявляли, что не интересовались персональными данными.

В Челябинской области власти продлили режим ограничений по меньшей мере до 23 августа. Некоторые ограничения все же будут сняты — так, музеи, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку, смогут возобновить свою деятельность. Однако в регионе сохранятся масочный режим и самоизоляция для пожилых людей.

Российскую вакцину в первую очередь получат жители страны, входящие в группу риска — врачи, работающие с зараженными пациентами и пожилые люди. Сейчас первый противовирусный препарат проходит последнюю стадию испытаний. Регистрация вакцины запланирована на 12 августа. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что воздержаться от нее придется аллергикам и гражданам, которые плохо себя чувствуют. В остальном, по его словам, противопоказаний нет.

Министр финансов России Антон Силуанов допустил менее глубокий спад экономики страны из-за пандемии и более динамичное восстановление. Так он отреагировал на решение рейтингового агентства Fitch сохранить оценку суверенного кредитного рейтинга страны на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Правительство Кении разрешило въезд россиянам без прохождения карантина. Однако туристов могут не пустить без справки об отрицательном тесте, которую нужно оформить за 96 часов до вылета на английском языке. В аэропорту пассажирам также будут измерять температуру.

Туристка из России пожаловалась на несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности в аэропортах Турции. По ее словам, у пассажиров самолета не измерили температуру и не проводили тест на COVID-19.

Украина и коронавирус

Число случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на рекордные 1 489, скончались еще 27 человек. Об этом 8 августа сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО страны

Антирекорды по числу случаев заболевания на Украине фиксируют уже четвертый день подряд.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали в Киеве (200), Одесской (165) и Львовской областях (154).

Всего с начала пандемии в стране выявили 79 750 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 879 человек, выздоровели 43 655 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает возвращение карантина при резком всплеске заболевания COVID-19 в городе.

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Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Также Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Кабинет министров Украины с 8 августа переходит на чрезвычайный режим работы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Никакого тестирования учителей на Covid-19 перед началом учебного года не будет, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

С начала пандемии коронавируса правоохранители составили более 21 тыс. административных протоколов, связанных с нарушением карантина. Чаще всего карантин в Украине нарушали в Днепропетровской области, Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Ситуация в мире

Совет ЕС пересмотрел список стран, из которых можно приезжать в страны Европы в период пандемии. В этом перечне Австралия, Грузия, Канада, Новой Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония и Китай (в случае взаимного снятия ограничений). России в этом списке нет.

Появление эффективной вакцины может вызвать проблемы на фондовых рынках, предупреждают американские аналитики Goldman Sachs. По мнению экспертов, инвесторам следует учитывать риск того, что препарат приведет к волатильности и распродаже облигаций. Также экономисты предрекают отток средств из акций технологических компаний в циклические акции.

В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая, отмечает агентство. Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия COVID-19 — это не просто распространение болезни в мире, а политическая и экономическая война. По словам Лукашенко, все страны пытаются использовать коронавирусную инфекцию, «чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится». По мнению Лукашенко, с распространением вируса в Белоруссии Минск справился.

Госдепартамент США отменил рекомендацию для граждан не ездить за рубеж из-за распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве рекомендовали гражданам США сохранять осторожность при поездках за границу «в связи с непредсказуемым характером пандемии».

Перуанские ученые разработают препарат на основе наноантител ламы. Исследователи поместят в нее вирус, полученный при посеве и инактивации в лаборатории, после чего проанализируют иммунный ответ животного. Затем они возьмут образцы ее лимфоцитов и постараются выделить ген, кодирующий нанотела. Самый активный из генов будет выбран для борьбы с вирусом.