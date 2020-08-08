Власти Луцка, Тернополя и Львова проигнорировали решение центральных властей об ужесточении карантина в этих городах. Несмотря на явно политический характер протеста, кар со стороны Киева не последовало

Согласно решению государственной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, принятому в минувшую пятницу, в «красную зону», предусматривающую возврат самых жёстких карантинных ограничений, попали только западно-украинские территории: города Тернополь и Луцк, а также Кицманский район Черновицкой области. Но если глава Кицманской районной государственной администрации Алексей Добровольский «взял под козырёк» — в районе закрыли все рестораны, кафе и магазины (кроме продовольственных), а также остановили работу общественного транспорта — то власти Луцка и Тернополя публично выступили против киевских властей.

Так, депутат Луцкого городского совета, советник и.о. мэра Игорь Полищук ещё вечером в пятницу, 31 июля, написал на своей странице в Facebook: «Если центральная власть хочет работать по закону — пусть вводит чрезвычайное положение, и лишь потом останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения». А на внеочередной сессии Луцкого горсовета 3 августа Игорь Полищук заявил: «Остановка жизнедеятельности города может спровоцировать возникновение сложной ситуации, а тысячи жителей города могут потерять доходы, что, в свою очередь, приведет к непоступлениям в бюджет. Кроме того, предприниматели понесут значительные убытки, что может вызвать закрытие заведений и, как следствие, потерю рабочих мест жителями Луцка». Он напомнил, что с начала карантинных ограничений бюджет Луцка уже недополучил более 140 миллионов гривен. Именно Полищук был главным комментатором решений властей Луцка, поскольку полноценного мэра в городе нет — его обязанности с июля 2017 года исполняет секретарь горсовета Григорий Пустовит. Луцк перед выборами. Мэра города опять назначит Игорь Палица © commons.wikimedia.org, Jzod

При этом депутаты Луцкого городского совета в понедельник, 3 августа, проголосовали против решения Киева об отнесении их города к «красной» карантинной зоне. Они объяснили это тем, что решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая отнесла город к этой зоне, противоречит Конституции Украины и закону «О защите населения от инфекционных болезней».

Депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с требованием отменить «красный» уровень эпидемической опасности в Луцке. Они отметили, что в городе общее количество больных COVID-19 за весь период, а также количество новых заражений за последнюю неделю меньше, чем в соседних областных центрах. Горсовет подчеркнул, что «не будет вводить никаких ограничений» в связи с отнесением Луцка к «красной зоне». Он поручил исполнительным органам обеспечить функционирование, в частности, учреждений дошкольного образования и транспорта.

Депутаты рекомендовали луцким предприятиям продолжать свою работу, исходя из предыдущих решений горсовета о смягчении карантина. Также Луцкий городской совет пообещал юридическую защиту всем учреждениям и предприятиям, в отношении которых полицией будет составлен протокол о нарушении правил карантина. В бюджете общины предусмотрели деньги на возмещение предприятиям их потерь — пока всего 50 тысяч гривен, но сумму могут увеличить.

Губернатор Волыни Юрий Погуляйко, у которого и без того сложные отношения с местными властями, попытался «пройти между капельками»: чиновник заявил, что Луцк отнесли к «красной зоне» ошибочно, но карантинный меры в городе всё равно нужно усилить. А вот полиция Волынской области начала грозить предпринимателям штрафами. «Мы понимаем, что люди против, но все должны понимать, что есть решение центрального органа, оно действует и, конечно, мы будем осуществлять контроль его соблюдения… В дальнейшем мы будем составлять протоколы на особо злостных нарушителей, которые не выполняют законные требования и которые будут игнорировать санитарно-гигиенические требования», — сообщили в полиции. Украину поделили на зоны. Регионы недовольны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако остановить жизнь в городе киевским и областным властям не удалось. Если в понедельник, 3 августа, на маршруты не вышла примерно треть частных маршруток (коммунальный транспорт работал в обычном режиме), то уже в последующие дни все работали как обычно. Также без проблем ходил и междугородный транспорт из Луцка и в Луцк, в городе работали магазины и заведения общественного питания. Закрылся только Волынский областной краеведческий музей и его отделения в Луцке — художественный музей, музей волынской иконы и музей истории Луцкого братства.

Градоначальник Тернополя Сергей Надал был ещё более резок в оценке действий киевских властей. Он расценил шаги Кабинета Министров как антиконституционные и призвал центральную власть быть «слугами народа», а не «хозяевами». Мэр призвал Мининфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) — не останавливать автобусное сообщение. Иначе гнев жителей города не будет иметь границ.

«Решение принято непонятно по каким мотивам. Потому что, учитывая те показатели, которые есть по заболеваемости и смертности в Тернополе, состояние вещей у нас намного лучше, чем в других городах Украины. Когда в Киеве работают так называемые «велюровые рестораны», то в Тернополе останавливают движение поездов. Почему только отдельных поездов? Почему не всех? Вы знаете, что этой ночью у нас ехали из Херсона родители детей, больных ДЦП, которым «Укрзализныця» продала билеты после объявления Тернополя «красной зоной». Им отказали в остановке в Тернополе и они спрашивают меня: «Куда нам ехать? В Хмельницкий или Львов? И кто нас довезет домой?». Люди устроили в поезде реальный бунт и заставили начальника поезда сделать остановку в Тернополе. Пишут о такой ситуации с пассажирами из Одессы. Их никто не предупредил. Что я должен объяснять людям?» — заявил Надал в интервью агентству «Украинские новости» 3 августа.

«Карантин можно усиливать, но нельзя ограничивать людей и заставлять сидеть дома. Мы с марта на карантине, экономика просто стоит на коленях, если не ниже. Бизнес закрывается, люди теряют работу, опять едут на заработки. Мы будем жить в таких карантинных условиях еще не один месяц. Дайте нам нормально работать. Да, соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, перчатки, антисептики. Это люди понимают. Но не надо загонять людей в дома и закрывать их. А что взамен? Людям дали какую-то компенсацию? Бюджет города только за первое полугодие недополучил 100 миллионов гривен. По нашим оптимистическим прогнозам, до конца года будет еще 100 миллионов дефицита. Как удерживать город, инфраструктуру, зарплаты платить, если останавливать работу всего?» — риторически спросил Сергей Надал. «Файне місто» Тернополь перед выборами. Комик от «Слуги народа» не имеет шансов против мэра-«свободовца» © скриншот "Суспільне. Тернопіль"

Мэр Тернополя также сказал, что «градус напряжения жителей Тернополя настолько высокий, что приняв это решение, мы сможем сдержать многие плохие действия, которые они готовы уже делать» — имея в виду принятое Тернопольским городским советом на внеочередной сессии 3 августа решение об отказе вводить в городе предусмотренные «красной зоной» карантинные ограничения. Как и в Луцке, в Тернополе в обычном режиме продолжили работать транспорт, магазины, сфера обслуживания и общественного питания. Кстати, отнесение Тернополя к «красной зоне» на следующей неделе планируют обсудить и на сессии Тернопольского областного совета.

Реакцию Киева на этот «бунт мэров», как его сразу же окрестили в СМИ, можно описать фразой «они пугают, но никому не страшно». Сначала глава Минздрава Максим Степанов пригрозил Луцку и Тернополю введением режима чрезвычайно ситуации — но ничего в этом направлении сделано не было. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов пафосно заявил, что власть имеет одну из обязанностей — сохранение здоровья и жизни граждан, и мэры Тернополя и Луцка будут отвечать за неподчинение центру. Однако и в этом случае ничего не произошло.

Более того, к публичным протестам своих коллег присоединился и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, хотя его город был отнесён к «оранжевой зоне». Формально городской голова и депутаты решения вышестоящих органов не отменяли — к примеру, по решению областной комиссии в Ивано-Франковске были закрыты спортзалы и фитнес-центры, а также ограничена работа развлекательных заведений. Однако на словах Марцинкив был радикален, заявив, что «власть пошла путём ограничений, а не диалога с городами», и отметив, что «последний раз делил страну на «зоны» ещё Янукович».

Больше всего удивляет, по словам градоначальника Ивано-Франковска, что «страну делят на зоны, вводят серьезные ограничения… и при этом «ковидный» пакет используют для ремонта дорог!». К тому же о том, как лучше использовать эти средства (сэкономленные, прежде всего, благодаря сокращению инфраструктурной субвенции на места и других статей местных бюджетов), с органами самоуправления не советуются. Между тем на них возлагают новые обязанности и искусственно провоцируют риски дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации в регионах. Марцинкив пообещал противиться этому «всеми законными способами» — например, через созыв городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и сессии городского совета — однако пока этого сделано не было. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

При этом во Львове пошли другим путём. Хотя этот город тоже оказался в «оранжевой» зоне и должен был ужесточить ограничения, однако тут отказались их вводить. Как сообщили во Львовском городском совете после заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 4 августа, решение комиссии и постановление Кабмина об ужесточении карантина во Львове было «адаптировано» под львовские реалии. «Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город под правила оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние шесть месяцев», — написал мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook. Кстати, вряд ли написал лично, поскольку, по сообщениям львовских СМИ, градоначальник вместе с семьёй 4 августа уже находился на отдыхе в хорватском Дубровнике.

Сложно сказать, насколько позиция западно-украинских мэров повлияла на центральные власти, однако уже 7 августа по решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС Луцк и Тернополь покинули «красную» зону. При этом местные власти Западной Украины особо и не скрывают, что их резкие заявления в значительно мере вызваны приближением местных выборов, и карантин — лишь повод. А если его нет, то всегда можно найти какой-то другой, чтобы показать своим избирателям, как депутаты «отстаивают их интересы». Так, на сессии Черновицкого городского совета 7 августа было принято обращение к президенту Украины, Кабинету министров, Верховной Раде, народным депутатам, Совету национальной безопасности и обороны с просьбой принять законопроект о запрете «пропаганды гомосексуализма». Кроме того, на сессии была принята «рекомендация» руководителям учебных заведений об исполнении национального гимна Украины в начале и конце занятий. Днём ранее аналогичные решения приняли и депутаты Черновицкого областного совета. Львов перед выборами. «Слуги народа» обопрутся на чуждого им безальтернативного Садового © Facebook, Андрій Садовий

А на Закарпатье срочно «вспомнили», что область является многонациональной. 6 августа в закрытом режиме в селе Большой Бийгань Береговского района состоялось учредительное собрание новой общественной организации — «Платформа межнационального диалога Закарпатья». Его, в тайне от организаций национальных меньшинств области, готовили чиновники областной государственной администрации (ОГА), и главным выступающим, естественно, был губернатор Алексей Петров. Чиновник сходу заявил: «Не существует никакого «венгерского вопроса», «русинского вопроса», как и словацкого, ромского, румынского, еврейского и так далее. Есть вопрос комфортного, достойного, справедливого, мирного сосуществования в этом прекрасном крае представителей всех национальностей».

Напомню, ещё совсем недавно Петров был генералом Службы Безопасности Украины, которая беспощадно боролась с любой неподконтрольной власти активностью национальных меньшинств Украины. А глава СБУ Василий Грицак 17 марта 2017-го фактически обвинил всех проживающих на Украине венгров, румын, болгар, гагаузов и русинов в антигосударственной деятельности, заявив: «Опираясь на гражданские движения, экстремистские ячейки, российская сторона пытается расшатать наше государство изнутри, в том числе продвигая идею скрытой федерализации. Предпринимаются попытки использовать этнический фактор для провоцирования автономических настроений на западе и юго-западе Украины. Внимание Москвы привлекают общины венгров, румын, болгар, гагаузов и этнографическая группа русинов».

Губернатор Закарпатья на упомянутом закрытом мероприятии заявил: «Понимаю, что сейчас, накануне местных выборов, будет немало политических сил, которые попытаются использовать вопрос национальностей, говорить о притеснениях, отсутствии коммуникации. Говорю на опережение, этого в области нет и не будет!» При этом ни одна из известных в области организаций нацменьшинств в создании «Платформы межнационального диалога Закарпатья» участия не принимала. Является ли это примером «отсутствия коммуникации» со стороны власти — вопрос риторический. Погода или провокация? Новое ЧП произошло на венгерском мемориальном комплексе в Закарпатье © Facebook, Міністерство закордонних справ України

При этом проблемы с коммуникацией на Закарпатье возникли и у президентской партии. В этой области вывесили предвыборные билборды от «слуг народа» с грамматической ошибкой. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал местный журналист Виталий Глагола. В лозунге «С теми, кто хочет построить лучшее Закарпатье, Украину!» была пропущена запятая перед словом «кто». «Слуги народа» начали рекламную кампанию на Закарпатье с бордов с ошибками. В лозунге закарпатских «Слуг народа» перед словом «кто» должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение. Но для чего?))) Запятая используется для отделения придаточного предложения от главного. Хорошее начало на местных выборах», — написал журналист. Представители партии также заметили отсутствие запятой, и уже через сутки возле билбордов появились коммунальные работники, которые доклеили пропущенный знак препинания. Местные журналисты откровенно издеваются над «слугами народа», припоминая им надетые в зале Верховной Рады футболки с лозунгами «Имею право на ошибку».

Хотя дискуссии вокруг эпидемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений с каждым днём всё более приобретают политический окрас, сама болезнь не спешит отступать с Западной Украины. В регионе по-прежнему сосредоточены более 55% всех случаев заражения коронавирусом на Украине (43 388 из 78 261), а Львовская область является лидером по общему числу инфицированных с начала эпидемии — 10 572 случая. В «красной» и «оранжевой» зонах — в подавляющем большинстве города и районы Западной Украины (Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская и Волынская области). При этом даже в относительно благополучной Хмельницкой области с 5 августа в «закрытый режим» перевели ОГА, поскольку двум чиновникам был поставлен диагноз COVID-19.

На уходящей неделе, 5 августа, министр здравоохранения Украины Максим Степанов посетил Ровенскую область (6 638 зараженных коронавирусом), где встретился с работниками и пациентами Ровенской центральной городской больницы и выяснял ситуацию с противодействием эпидемии. А вот визит Степанова на следующий день во Львов формально с эпидемией связан не был — министр приехал знакомиться с развитием трансплантации, в чём Львовская область является одним из лидеров. Так, за последние несколько месяцев во Львовской больнице скорой помощи, где только в апреле этого года заработал Центр трансплантологии, провели уже четыре пересадки: трёх почек и сердца. В Минздраве надеются, что за два с половиной года украинцы перестанут ездить на трансплантацию за границу, а эта услуга станет качественной и доступной на Украине.

Кроме того, во Львове Степанов провёл совещание по вопросам вакцинации, отметив, что на Украине наблюдается существенное снижение уровня иммунизации: падение, в зависимости от региона, составляет от 3% до 27%, причём Львовщина — среди «антилидеров». Каким образом власти Украины планируют обеспечить вакцинацию населения страны от коронавируса, Степанов на совещании не говорил.

При этом пандемия коронавируса порождает на Западной Украине новые, неожиданные виды туризма. Как рассказал 7 августа на заседании Ужгородского пресс-клуба председатель Закарпатской туристической организации, профессор Ужгородского университета Фёдор Шандор, в области появились «ПЦР-туристы». Дело в том, что для въезда во многие европейские страны нужно предъявить свежий ПЦР-тест на отсутствие коронавируса, поэтому туристы едут туда через Закарпатье, где и сдают тесты в местных лабораториях. А пока ждут результаты — обеспечивают доходами местных отельеров, рестораторов и перевозчиков.