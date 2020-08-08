Долгота и Венера, или Зачем на море хронометр и почему астроном — опасная профессия

В августе многие из тех, кто любит наблюдать за звездами, будут наслаждаться видом Персеид. До этого - в июле - на ночном небосклоне невооруженным взглядом можно было найти комету, которая в следующий раз прилетит к Земле через 6,8 тыс. лет. Но бывали случаи, когда, чтобы понаблюдать небесное явление, приходилось совершить опасное путешествие

Август — пожалуй, самый щедрый на звездные ночи месяц в году. Именно в августе заканчивается действие романа Валентина Катаева «Хуторок в степи», действие которого происходит в Одессе. Последняя его глава называется «Звезды» и заканчивается лекцией отца главного героя об астрономии.

А последняя строчка романа выглядит так: «Где-то очень далеко, еле слышно, кричали петухи и тонкий голубой луч нового большефонтанского маяка стрелой уходил далеко вверх, в звездное небо». Издатель Григорий Пернавский: Кризис в книгоиздании исключительно серьёзен © Twitter, "Пятый Рим"

Этот роман Катаева критиками считается отчасти биографическим. Бачей — фамилия его матери, Петр (так зовут главного героя) — имя его отца, да и сам отец Катаева был преподавателем, как и отец главного героя романа.

В субботу, 1 августа, любители XVIIΙ века и астрономии получили подарок. На сайте Αcademia появился второй за 2020 год выпуск альманаха «Кружева и сталь», автором которого является московский исследователь Сергей Доля. Позже этот выпуск появился и в библиотеке «Флибуста».

Все выпуски альманаха посвящены Семилетней войне, которую некоторые историки объявляют первой настоящей мировой войной: бои велись на всех населенных человеком континентах. Сам Доля, правда, скептически относится к этому утверждению.

Нынешний выпуск, несмотря на то что в нем рассказывается о событиях XVIII века, получил особую актуальность. За несколько дней до его выхода в небе невооруженным взглядом можно было наблюдать комету NEOWISE, которая в следующий раз вернется к Земле через 6,8 тыс. лет.

А в августе придет время для наблюдения за метеорным потоком Персеиды.

В альманахе же рассказывается о том, как в разгар Семилетней войны астрономы из воюющих государств отправились в опасные путешествия. И все ради того, чтобы пронаблюдать проход Венеры между Солнцем и Землёй и произвести весьма важные для всего человечества вычисления.

Кроме того, этот выпуск посвящен открытию долготы и тому, как с этим связано изобретение хронометра. Сума, чума и изменения климата, или Всё это уже было 700 лет назад © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Те, кто читал остальные выпуски альманаха «Кружева и сталь», могли отметить, что эти темы постоянно освещаются изданием. Однако в этот раз те публикации автор переработал и дополнил. Как и в других выпусках альманаха, материал подан со знанием дела и юмором. В общем, этот выпуск смело можно рекомендовать и тем, кто собрался в отпуск, и тем, кто продолжает работать этим летом.

Не часы, а хронометр!

Фанаты серии фильмов «Пираты Карибского моря» наверняка помнят, как в последнем фильме франшизы — «Мертвецы не рассказывают сказки» — главная героиня — девушка-астроном — объясняет пиратам, как найти координаты интересующего их места.

«Этот хронометр показывает лондонское время. С его помощью я определю альтитуду и долготу, после чего мы сможем рассчитать координаты», — терпеливо рассказывает девушка пиратам.

«То есть часы тебе покажут, где трезубец?» — спрашивает один из пиратов.

«Да», — отвечает тому уставшая от пояснения ученая.

Однако на деле это не так.

«В чём различия между часами и хронометрами? Ведь устройство их одинаково до последнего винтика», — задается вопросом Доля, а потом приводит таблицу, показывающую эти самые различия.

В этой же части альманаха рассказывается, как хронометр был связан с определением долготы, какие еще способы пытались придумать для того, чтобы определить долготу, и как сама постановка проблемы привела даже к психическим отклонениям в британском обществе. Рузвельт не помог. Что на самом деле остановило Великую депрессию © commons.wikimedia.org, United States Library of Congress`s Prints and Photographs division

Кроме того, прочитав эту часть спецвыпуска альманаха, вы узнаете, почему Людовик XIV произнес ставшей легендарной фразу «Ни один неприятель не мог лишить меня стольких

земель, как вы, господа астрономы» и при чем здесь Луна, а также как связана марка советских и российских часов «Полёт» с основанной в ΧΙΧ веке немецкой фирмой «А. Lange & Sohne», а также одним из производителей швейцарских часов и насколько изделия советских и российских мастеров отличаются от первых хронометров Джона Гаррисона.

Кстати, рассказано и о том, какой путь проделали хронометры Гаррисона от громоздких механизмов до похожего на карманные часы прибора. После прочтения этой части понимаешь всю важность изобретения. Недаром хронометры Гаррисона хранятся в музее Гринвичской королевской обсерватории — там же, где и часы Феодосия Федченко.

Венера и важность ее транзита

Альманах «Кружева и сталь» среди прочего хорош и тем, что после его прочтения классические сюжеты живописи воспринимаются по-другому.

«Образ богини Любви с орудием смертоубийства в руках — а это вообще единственный случай, когда Венера просто прикоснулась к оружию — внезапно стал вновь популярным в конце 1760 года. Из календаря ожидаемых светских событий следующего года, таких, как свадьба короля Великобритании Георга III с мекленбуржской принцессой Шарлоттой, выделялся день 6 июня, когда планета Венера будет проходить между Солнцем и Землёй, что случится впервые с 1639 года. Быстрое скольжение чёрного пятнышка Венеры по кипящему Солнцу легко наблюдается с помощью примитивного телескопа сквозь закопчённое стеклышко, и оно понятно, наглядно объяснимо, величественно. По завершении будут высокопоставленные персоны, фуршет, музыка и танцы. Учёные жуки что-то там ещё собрались высчитывать, и для этого им требуется точно зафиксировать все стадии транзита не только в хорошо оборудованных обсерваториях Лондона и Парижа, но и хотелось бы снять замеры в разных точках Земли, особенно в Южном полушарии, для чего послать дальние экспедиции. Но это будет непросто, учитывая, что на морях пятый год идёт ожесточенная взаимная разделка в ходе войны, позднее названной Семилетней. Похоже, что к Венере придётся пробиваться со шпагой в руке», — описывает Доля причины, побудившие знаменитого живописца Франсуа Буше взяться за «ремейк» своей картины от 1732 года.

Но популярность сюжета среди утонченной публики, среди которой были и высокопоставленные чиновники, — это одно. А вот выдача денег астрономам, которые пытались убедить правительства своих государств снарядить дорогостоящие и довольно опасные экспедиции, — это другое. Многие ученые ΧVIII века оказались в условиях, знакомых их современным коллегам: когда денег нет, а держаться, т.е. совершать открытия, нужно. «Хохлы» против «мяса»: чья фанатская книга лучше — «Динамо» или «Спартака» © Украина.ру

В итоге экспедиции отправились на Ньюфаундленд, остров Святой Елены, мыс Доброй Надежды, остров Родригес, в Тобольск и в Пондишери. Не все они увенчались успехом, если это слово вообще применительно в той ситуации.

Но почему же эти экспедиции были настолько важны, что их совершали, невзирая ни на какие опасности? В чем ценность наблюдения за транзитом Венеры по диску Солнца?

Об этом всём и рассказывает московский исследователь в спецвыпуске альманаха «Кружева и сталь».

Тех, кто дочитает эту часть до конца, ждут дополнения, одно из которых поведает, пожалуй, о самом ненавистном британцам XVIII века французе, а другое — о том, почему жителей открытых вами земель не всегда полезно знакомить с техническими новшествами, а также о том, как можно оправдать себя при помощи народных обычаев и политической конъюнктуры, войдя в историю как практически невиновные в вероломном нападении люди.

Остается лишь добавить, что в свободном доступе есть и некоторые другие выпуски альманаха «Кружева и сталь»: второй, рассказывающий об одном из выдающихся полководцев Семилетней войны, чья могила находится на Украине; четвертый, который может стать вашим путеводителем по некоторым картинным галереям; и, надеемся, единственный карантинный выпуск, посвященный военным усилиям Швеции в Семилетней войне. А значит, любителям военной истории будет чем занять себя. Впрочем, не только им, ведь в альманахе затрагиваются вопросы нумизматики, науки и ряда других сфер эпохи Семилетней войны.