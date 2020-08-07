В Киеве задумываются над тем, что делать, если минский процесс зайдёт в тупик. Об этом рассказал первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук

По словам политика, Украина в таком случае будет инициировать подписание новой версии Будапештского меморандума.

«Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять (Будапештский меморандум. — Ред.). Мы будем думать о новой редакции документа», — сказал политик, выступая 6 августа в эфире ObozТV.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно документу, Украине гарантируется территориальная целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. Кравчук, придя в Контактную группу, уже вспоминал об этом документе.

«Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в общем — более 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд», — сказал экс-президент в эфире телеканала «Украина 24». Ястребы, голуби и Кравчук в одном флаконе. Почему на Украине пока невозможен мирный исход гражданской войны © Facebook, Операція об'єднаних сил

По его словам, «этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и расходов на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют».

Кравчук считает, что в случае «расширения» меморандума к соглашению может присоединиться Германия, Польша и другие государства. Однако он также отметил, что не верит, что переговоры в Минске в конечном итоге увенчаются успехом.

Интересно, что о Будапештском меморандуме вспомнила и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, предлагавшая Офису президента свои услуги в деле ускорения мирного процесса. Не получив ответа, она инициировала создание специальной парламентской миссии «За мир и территориальную целостность Украины». При этом Тимошенко считает, что «нельзя зацикливаться на нормандском или минском формате», которые, по её словам, уже зашли в «безвыхидь» (собственно, зашли в тупик, в безвыходное положение. — Ред.).

Ещё во время президентских выборов лидер «Батькивщины» настаивала на том, что результатов относительно Крыма и Донбасса Киев может добиться только в будапештском формате. В бой идут одни старики. Первый премьер независимой Украины присоединился к Кравчуку в ТКГ © commons.wikimedia.org, Anatoliy Pashko

Ранее Кравчук выдвинул идею создания в Донбассе свободной экономической зоны.

«Один из компромиссов (по Донбассу. — Ред.) — создание свободной экономической зоны для этого региона. Может, и для других. Для того чтобы уравновесить ситуацию и после потерь, которые там были — и человеческих прежде всего, и материальных, разрушения, разрухи, — дать возможность людям восстановить свою жизнь, жить нормально, лечиться и получать все, что нужно для человека», — сказал Кравчук в интервью интернет-изданию «Апостроф».

Он также считает, что должен быть создан специальный Фонд восстановления Донбасса, в который будут вовлечены и США, и Великобритания, и другие страны-гаранты Будапештского меморандума (ведь, отказавшись от своего ядерного арсенала, Киев позволил и им снизить расходы).

Кроме того, новый глава украинской делегации уже высказался в том духе, что, по его мнению, нет обязательного требования фиксации положений Минских соглашений в Конституции Украины, а вместо особого статуса для отдельных районов Донбасса предложил разработать некую «особую систему управления».

Все эти инициативы подвергаются критике как со стороны представителей «партии мира», считающих неприемлемым фактический отказ от «Минска-2», так и со стороны «партии войны». Так, экс-народный депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин раскритиковал идею создания свободной экономической зоны на Донбассе, заявив, что на всей территории страны должны действовать одинаковые правила для всех.

В республиках Донбасса идею создания свободной экономической зоны для региона сочли уже утратившей актуальность. Что касается высказываний Кравчука о необязательности особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то глава МИД непризнанной ДНР Наталья Никонорова призвала экс-президента Украины и всех членов украинской делегации внимательнее изучить документы, с которыми они собираются работать.

По её словам, «все необходимые компромиссные шаги уже обозначены в Комплексе мер». Угрожала подорвать Зеленского, а теперь набросилась на Кравчука: «Ты проститутка старая» © Facebook, Маруся Звіробій | Facebook, Маруся Звіробій | Перейти в фотобанк

Идея переписать Будапештский меморандум вызвала ироничную реакцию со стороны экс-депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника.

«Кравчук хочет подписать новый Будапештский меморандум, если провалятся переговоры по Донбассу. А не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Беловежское, понимаете ли, наше соглашение?

Может, переписать его и подписать новое. Объединиться и поставить жирную точку в этом бардаке. Если можно переписать Будапештский меморандум, как считает Кравчук, то почему нельзя переписать Беловежское соглашение, им же подписанное. Люди поддержат, а США возрадуются. Пока они там дома целуют черненьким обувь, мы быстренько отыграем всё назад.

Предполагаю, что Бацька успокоится и полностью согласится с таким подходом. Восстановим СССР, и в мире наступит порядок и божья благодать. Как Вам такое предложение от меня?» — написал политик в своём аккаунте в Facebook.

Зеленский на Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем...» © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский уже второй день проводит на Донбассе. Он встретился с военнослужащими и проехал более ста километров вдоль линии разграничения. По словам президента, «чтобы понять всё происходящее, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, с людьми кушать, жить, скажу откровенно, иногда выпить…».

Зеленский пообещал, что в ближайшее время он планирует объехать все 410 километров линии разграничения, чтобы самостоятельно оценить ситуацию.

Отметим, в зоне конфликта с 27 июля установлен и продолжает действовать самый длительный за всё время конфликта режим тишины. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за истекшие сутки не было обстрелов территории республики со стороны украинских силовиков. В свою очередь, штаб Операции объединённых сил тоже сообщил об отсутствии обстрелов со стороны противника.