Сегодня перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко стоят три крупных риска, при этом глава государства не должен повторить ошибок украинских властей, говорят политические эксперты

На воскресенье, 9 августа, в Белоруссии намечены выборы президента. По стране уже прокатилась волна акций протеста, президент Александр Лукашенко заявляет о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам главы государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы.

В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране.

На этом фоне отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера». Лукашенко рассказал, где на Украине зарыты его корни © AP, Sergei Grits

Уже 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «боевиками».

В свою очередь российский сенатор Олег Морозов заявил, что Минск теряет статус переговорной площадки по Донбассу, после того как Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили возможную экстрадицию задержанных под Минском россиян в Киев.

Об «украинских уроках» для Лукашенко, а также о его политическом будущем изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Лукашенко не стоит повторять ошибок Украины

Директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко не считает, что Минск утратит статус переговорной площадки, поскольку существуют минские договоренности.

«Несмотря ни на что, в Минске проходит обсуждение не отношений между Москвой и Киевом, а отношений межу Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. Поэтому в данной ситуации Минск, скорее всего, останется переговорной площадкой», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что «обсуждение вопроса об экстрадиции не значит решения вопроса об экстрадиции». Кость Бондаренко: Белорусы должны еще раз посмотреть на новейшую историю Украины, чтобы не повторять наши ошибки © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, по мнению Бондаренко, если в воскресенье, 9 августа, все пройдет тихо-мирно с избранием Лукашенко на очередной президентский срок, пройдет инаугурация, об истории с ЧВК забудут.

«Для Лукашенко на сегодняшний день — это элемент торга, политической игры. У маленькой Белоруссии слишком мало ресурсов для того, чтобы противостоять как натиску со стороны России, так и натиску со стороны Запада. Поэтому приходится прибегать к экстраординарным решениям, которые, естественно, многим не нравятся», — подчеркнул политолог.

Говоря о возможном «украинском сценарии» для Белоруссии, Бондаренко сообщил: очень надеется, что Лукашенко изучил все нюансы, все механизмы, которые привели к созданию украинского Майдана, и все-таки майдан в Белоруссии не состоится.

«Я противник майданов и революций и считаю, что на самом деле белорусы должны еще раз хорошенько посмотреть на новейшую историю Украины, чтобы не повторять наши ошибки», — заявил эксперт.

Три основных риска для Лукашенко

Руслан Бортник: Лукашенко учел опыт Майдана и будет действовать значительно жестче Януковича © Facebook, Ruslan Bortnik Руслан Бортник. Он видит три основных риска.

«Это общее ухудшение социально-экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Это потеря внешней поддержки со стороны России и первые выборы без такой поддержки. Это расслоение белорусских элит, когда военные и политические элиты демонстрируют лояльность Лукашенко, а среди культурных и экономических элит много недовольных», — перечислил политолог.

Он добавляет, что есть много людей, которые в той или иной форме явно или скрытно поддерживают протест, а это делает возможным «и новые майданы, и дворцовые перевороты».

«В этот раз ситуация беспрецедентно хрупка для Лукашенко, который хотя и имеет поддержку большинства белорусов на данный момент, но из-за этой хрупкости уже не сможет победить одной левой и бесконкурентно», — заявил Бортник.

Протестно настроенная часть общества, продолжил эксперт, почувствовала слабость власти, почувствовала поддержку со стороны внешних игроков, а часть внутренних элит пытается использовать эту ситуацию как минимум для смягчения режима, а как максимум — для замены Лукашенко на другую фигуру.

Двойная игра президента и готовность к антимайдану

Лукашенко, безусловно, играет свою игру. Он пытается как можно больше выгод получить от Москвы и в то же время держать руку на пульсе Европейского союза. Такое мнение у грузинского политолога, основателя SIKHA foundation Арчила Сихарулидзе. Арчил Сихарулидзе: Белоруссия может позволить себе сидеть на шпагате между Европой и Россией © Sputnik / Vladimir Umikashvili

По его мнению, такая двойная игра, безусловно, присутствовала, но дальше это не идет, потому что у господина Лукашенко есть четкое осознание, что его бюджет без помощи Российской Федерации, без поддержки Кремля долго сохраняться не будет, нет ресурсов.

«Поэтому он поторгуется, добьется своих условий, он предпринял серьезные шаги, чтобы послать Москве важные сигналы, а потом снова будет потепление.

Как я уже сказал, правление Лукашенко на фоне того, что Евросоюз от него давно бы избавился, он для них и США совершенно неприемлем, частично стоит на поддержке Москвы и тех ресурсов, не только политических, но и финансовых, которые Кремль предоставляет режиму», — сообщил Сихарулидзе.

В свою очередь азербайджанский политолог Ильгар Велизаде говорит, что не видит предпосылок для переворота в Белоруссии или свержения Лукашенко.

«Если мы посмотрим на систему безопасности в Белоруссии, то я думаю, что эта система действует достаточно эффективно. Вероятность событий по типу майдана крайне минимальна. Там периодически проводятся профилактические действия. Поэтому на сегодняшний день такое развитие событий маловероятно», — сказал эксперт.

Кроме того, в основе белорусского протеста нет серьезно организованной силы, подчёркивает Велизаде: «Там есть определенные группы влияния, но нет очевидных внешних спонсоров этого майдана, которые представляют серьезные политические круги и серьезные политические капиталы в различных странах».