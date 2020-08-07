По состоянию на 12:30 7 августа в мире зарегистрировали свыше 19,1 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 715,2 тыс. человек, 11,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 160,1 тыс. человек, больше 1,5 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,9 млн жителей, свыше 98,4 тыс. человек скончались, больше 2,2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2 млн случаев заражения, 41,5 тыс. смертей, 1,3 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5267 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 606 человек (плюс 116 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 676 тыс. человек.

В России с начала эпидемии провели более 30 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил Роспотребнадзор. За последние сутки в стране провели 321 тыс. исследований.

На премии врачам, работавшим с больными коронавирусом, правительство выделило еще более 9 млрд руб. Деньги будут направлены в 76 регионов страны.

Власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в Сочи в связи с ожидающимся ростом заболеваемости во время пика туристического сезона, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

В Краснодарском крае после снятия ограничений и массового притока туристов уже начала расти заболеваемость: сегодня был поставлен очередной рекорд по суточному количеству новых больных в регионе — 125 человек.

В Санкт-Петербурге ограничения, наоборот, смягчаются. С 8 августа снимается запрет на проведение на улицах города — за пределами зданий, строений, сооружений и помещений в них — спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Кроме того, с 8 августа в Петербурге разрешено возобновить работу парков аттракционов под открытом небом.

В Ростовской области с 10 августа откроются кафе и рестораны, кроме того, власти разрешили пешеходные экскурсии в группах не более 25 человек, а также автоэкскурсии с заполнением транспорта не более чем наполовину. Все это будет возможно только при строгом соблюдении противоэпидемических норм.

РЖД возобновит международные перевозки с 7 августа, первые составы отправятся в Абхазию. А власти обсуждают открытие границ с Таиландом. Предполагается, что туристы могут отправиться туда уже в ближайший месяц. Черногория обещает открыть границы для россиян с 7 августа. Пока же «Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе. Расписание изменили из-за ограничений в связи с коронавирусом.

В Москве уже начали предлагать сделать прививку от коронавируса, первыми получили приглашение врачи и чиновники.

Оскандалившийся сгоревшими аппаратами ИВЛ уральский завод продал их за 7 млрд рублей своему же учредителю — концерну «Радиоэлектронные технологии». Предприятие стало единственным поставщиком медтехники, аналоги которой ранее горели в больницах Москвы и Петербурга.

В Министерстве просвещения РФ назначили на сентябрь проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР), написание которых сорвалось в апреле. Учителя считают, что тестирование будет провальным, — ученикам нужно время, чтобы вновь привыкнуть к онлайн-учебе и восстановить пробелы в знаниях.

Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный ежегодный оплачиваемый выходной. Однако потратить этот день они смогут исключительно на прохождение медосмотра. Соответствующее изменение уже внесено в Трудовой кодекс и вступит в силу с 11 августа.

Госдуме предложили оказать дополнительную финансовую помощь от государства гражданам, оставшимся без работы во время пандемии, или тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума. Согласно тексту законопроекта, таким людям предлагается доплачивать пособия до региональной величины прожиточного минимума.

В России запатентовали препарат от коронавирусной инфекции «Лейтрагин». В Федеральном медико-биологическом агентстве отметили, что он играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также способен предотвратить «цитокиновый шторм» у тяжелобольных пациентов. Между тем на фармрынке появились подделки. Так, Росздравнадзор выявил в Москве нелегальное производство лекарства «от коронавируса». Его изготавливали из фармсубстанций неустановленного образца, а также мертвых рептилий, добавляя неизвестную жидкость.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса на Украине выросло на рекордные 1 тысячу 453 за минувшие сутки, скончались еще 33 человека. Об этом 7 августа сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО страны.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146) и Ивано-Франковской областях (131).

Новый антирекорд: почти 1,5 тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Почти 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 287 человек.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла на молокозаводе «Дубномолоко» в Ровенской области Украины, там заболели 32 человека.

На флагмане ВМС Украины, фрегате «Гетман Сагайдачный», выявлены случаи коронавируса. После этого на корабле был развернут изолятор, куда поместили всех контактировавших с заболевшим. У них взяли пробы для проведения ПЦР-теста.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой и налоговой политики, депутат фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев заявил, что его выписали из больницы после коронавируса.

В Киеве с 10 августа стартует проверка всех учебных заведений и общежитий. На такой шаг в столице пошли, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В украинских регионах, которые находятся в «красной зоне» карантина, запрещена работа общественного транспорта. Выехать из опасной территории можно только на собственном автомобиле, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что по правилам в салоне машины может находится только пять человек, за исключением детей до 14 лет.

Ситуация в мире

Госдепартамент США отменил рекомендацию для граждан не ездить за рубеж из-за распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве рекомендовали гражданам США сохранять осторожность при поездках за границу «в связи с непредсказуемым характером пандемии».

Власти Польши вводят масочный режим в 19 повятах (районах) страны, где отмечен наибольший рост числа зараженных коронавирусом. Все районы будут разделены на три зоны: красную, желтую и зеленую, в зависимости от количества зараженных. В красной зоне ограничения будут самыми жесткими.

Черногория с 7 августа открыла границу для жителей России.

США обогнали Россию в рейтинге самых несчастных экономик мира. В составленном на основе показателей инфляции и безработицы списке из 60 стран Штаты за год переместились с 50 на 25 место. Худшей экономикой мира признана венесуэльская, не первый год пребывающая в глубоком кризисе. В числе лучших оказались Таиланд и Сингапур.

В ВОЗ опасаются, что переполненность больниц Бейрута из-за взрыва приведет к распространению коронавируса.

С июня в Японии распространяется штамм коронавируса из ЕС. Речь идет о штамме G, который также был зафиксирован в США.

В Узбекистане из-за пандемии экзамены в вузы для абитуриентов проведут на стадионах.

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что от глобальных изменений климата на планете погибнет в пять раз больше человек, чем от пандемии коронавируса. Он уточнил, что катастрофу следует ожидать в ближайшие 10 лет.