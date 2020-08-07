Кабинет министров Украины не продлил спецобязательства «Нафтогаза» по поставкам природного газа населению по льготной цене. Это означает, что с августа страна начала жить в условиях, когда цены для населения больше не ограничиваются государством. Бытовых потребителей ждут два принципиальных изменения

Номер один…

Первое ключевое изменение касается именно цены на газ. На Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности. Она зависит от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно.

Для населения и теплокоммунэнерго действовал уже упомянутый механизм возложения специальных обязательств (PSO), который в последние годы несколько раз менялся. «Нафтогаз» рассказал, как с августа украинцы будут платить за газ по мировым ценам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сначала цена фиксировалась на одном уровне на определённый период. Такой механизм был актуальным, когда цены на мировом рынке были высокими. С января нынешнего года стоимость газа начали определять по формуле «стоимость газа на нидерландском хабе TTF + доставка на Украину». По задумке правительства, такой механизм в краткосрочной перспективе должен способствовать снижению цен на газ для населения, что и случилось.

Отныне цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.

Чтобы лучше понять, что такое рынок и какие ценовые риски он несёт, целесообразно посмотреть, что происходило с ценами на газ в 2018 году. В марте конечная цена на газ для промышленности составляла 8775 грн (23243 руб.) за тыс. куб м, а в октябре — уже 15 465 грн (40963 руб.) за тыс. куб м. И, если бы на Украине в то время не действовал механизм РСО, то есть государство не регулировало цены для населения, украинцам пришлось бы оплачивать именно такие счета за газ.

К слову, отмена механизма РСО является одним из пунктов подписанного меморандума с Международным валютным Фондом.

…и номер два

Второе новшество — украинцы теперь могут свободно менять поставщика газа. Это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной. Коболев заверил Reuters, что Украина не собирается покупать газ у России © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Как утверждают в «Нафтогазе», цены на газ будет формировать рынок, поэтому появляется смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис.

Накануне регулятор упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, что, по идее, должно упростить жизнь потребителей.

Стоит отметить, что в июле «Нафтогаз» впервые с начала года повысил стоимость газа для населения. Тариф вырос на 7,2% — до 2 297,53 грн (6085,6 руб.) за тыс. кубометров без учета НДС, наценки газсбытов и доставки. А в августе в «Нафтогазе» еще повысили цену на газ для населения, в этот раз на 9%.

«Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн (8,58 руб. — Ред.) за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа Месячный. Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода», — сказано в сообщении «Нафтогаза».

Отныне, с завершением действия регулируемых цен, компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления.

Кстати, тариф «Месячный» — это первый тариф, который предложил «Нафтогаз». Именно на него были автоматически переведены все действующие бытовые клиенты компании. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ.

Тарифные планы от «Нафтогаза»

А затем «Нафтогаз» предложил потребителям сразу несколько тарифных пакетов. Хитрая схема «Нафтогаза». Как содрать с украинцев три шкуры и при этом быть другом Байдена © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Так, компания предлагает тариф «Годовой», подключение к которому будет доступно с 15 августа. По нему цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении года. При этом годовой абонемент будет на 45% дороже, чем цена за август по тарифу «Месячный».

Также «Нафтогаз» предлагает еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: «Большое дело» (с рекомендованным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м), «Удобный бизнес» (от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м) и «Все включено» (до 10 тыс. куб. м).

Эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич отмечает, что предложение нескольких тарифных планов — стандартная практика.

«В Европе все трейдеры работают, предлагая потребителю 5-7-10 тарифных планов. И на Украине будет, как в Европе, ну почти.

Что касается вопроса выгодно или не выгодно, то каждый решает для себя сам. Абонент должен проанализировать свои расходы, свои потребности и выбрать тот тарифный план, который ему выгоден», — рассказал Марунич в комментарии Украине.ру.

При этом он напомнил, что недавно Агентство США по международному развитию (USAID) за счет Проекта Энергетической Безопасности провело первое в своем роде исследование среди более 5000 домохозяйств по всей Украине, которое показало, что на Украине больший процент людей страдает от энергетической бедности, чем в остальных странах Европы.

И поскольку почти каждое второе (более 80% в сельской местности) домохозяйство относится к населению с низким уровнем дохода, украинские домохозяйства тратят гораздо большую долю своих доходов на оплату энергии, чем домохозяйства в большинстве европейских стран. Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» и разведка Украины оказались под контролем США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Согласно этому исследованию, только треть потребителей считает, что тарифы адекватны, и они могут по ним платить без ущерба семейному бюджету.

Сейчас «Нафтогаз» предложил несколько тарифных планов, но тарифная политика в принципе не изменилась. Цена на газ все равно будет привязана к импортному паритету и будет меняться исходя из реальной ситуации, которая будет на рынке газа в Европе. И этот принцип не изменится, пока Украина не найдет какие-то большие объемы газа на своей территории или, предположим, не начнет его импортировать из Российской Федерации, но пока никто это делать не собирается», — уточнил Дмитрий Марунич.

«Нафтогаз» как наркодиллер: первая доза — бесплатно

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский считает, что отмена госрегулирования оставляет население один на один с монополистом.

«На Украине два поставщика газа. Либо региональные газопоставляющие компании (облгазы), либо НАК «Нафтогаз Украины», который очень хочет стать поставщиком. Для этого НАК создал компанию, но у него есть проблемы — отсутствие абонентской базы. Поэтому Нафтогаз всяческими правдами или неправдами пытается завладеть абонентской базой. Сланцевая отрасль в США не умрет из-за коронавируса - Марунич © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Поэтому у бытовых потребителей не сильно-таки и велик: либо оставаться с существующим поставщиком газа, либо посредством весьма сложных манипуляций сменить поставщика и уйти к «Нафтогазу» с его «чудными» предложениями.

Но говорить о том, что завтра на рынке появятся еще 4-5 компаний, которые смогут составить конкуренцию «Нафтогазу» нельзя. Это очевидно по тем решениям, которые уже приняты. Например, 3 240 грн за тысячу кубометров — это явный демпинг, если оценивать существующую ситуацию.

В то же время «Нафтогаз» продает газ промышленности по 4 тысячи гривен. Это может означать только одно — «Нафтогаз» начал вхождение в рынок с демпинга, чтобы минимизировать влияние конкурентов и максимально их повышибать с рынка облгазы.

Для потребителя это означает только одно. Как только «Нафтогаз» станет окончательным монополистом, он взвинтит цены. Это классическая схема наркодиллеров: первую дозу предлагают бесплатно, а затем заставляют платить баснословные деньги, вынося все из квартиры. Вот приблизительно так будет происходить с украинскими потребителями.

То есть, реальной конкуренции на украинском рынке газа нет. И текущая финансово-экономическая ситуация не позволяет говорить о запуске какого-либо рынка, поскольку конкурировать можно только за платежеспособного потребителя», — рассказал Землянский в эксклюзивном комментарии Украине.ру.

Зима близко

Не газ и нефть. Эксперт назвал дефицитный ресурс, поставщиком которого стала Россия © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Это зависит от множества факторов, и спрогнозировать цену очень сложно. Если зима опять будет теплой, если экономика не будет восстанавливаться разумными темпами, то, кто знает, может и такого подорожания не будет.

Газа было накоплено очень много, конечно, цены в последние месяцы начали расти, но давление очень серьезное: спрос не выравнивается — предложение высокое», — сообщил Марунич.