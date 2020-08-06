В преддверии 75-й годовщины атомных бомбардировок Японии Соединёнными Штатами Америки научный руководитель военно-политического направления исследований Института США и Канады РАН Павел Золотарев на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал, усвоило ли человечество уроки истории

Ядерный удар исключать нельзя

По словам эксперта, сейчас существует очень большая опасность применения ядерного оружия. С одной стороны, все понимают катастрофичность этого шага, и расчёты показывают, даже если бы было незначительное применение локально между Индией и Пакистаном, то последствия будут глобальными для всего человечества, не говоря уже о применении ядерных потенциалов России и США, но человечество находится на этапе, когда одновременно происходят системные изменения, и возникает целый ряд проблем: Коротченко назвал обстоятельства, при которых Россия применит ядерное оружие © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

1) меняется международная система, идёт переход сначала от биполярной к однополярной, а теперь к полицентричному миропорядку, и США цепляются, чтобы как можно дольше продлить своё глобальное доминирование, и возникают новые центры силы;

2) на фоне этого миропорядка возникают конфликты на региональном уровне и государств, обладающих ядерным оружием;

3) численность человечества доходит до критической черты, по оценкам ООН, при нынешних темпах потребления планета может максимально выдержать 14 млрд человек, сейчас население около 9 млрд;

4) изменение климата, одним из последствий которого стала эпидемия COVID-19, потому что самые элементарные организмы на уровне бактерий уже адаптировались к изменению обстановки.

«Когда мы посмотрим на весь этот комплекс совпавших по времени глобальных процессов, трудно предсказуемых, и в этой ситуации есть такое опасное оружие, как ядерное, говорить о спокойствии, что мы можем гарантировать, что никогда его не применим, я бы не брался. Наоборот, в XXI веке складывается крайне опасная ситуация, которая не исключает применения ядерного оружия с губительными последствиями для всего человечества», — заявил научный руководитель военно-политического направления исследований Института США и Канады РАН Павел Золотарев.

Опасные игры американцев

Мало того, что меняется система, опасения вызывают и действия отдельных стран, прежде всего США, которые при президенте Дональде Трампе вышли из договоров по контролю за вооружениями, в частности из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Золотарев объяснил, чем руководствуются нынешние американские власти: реальный соперник у США один — Китай, а Россию, несмотря на ядерный потенциал, способный уничтожить Америку и не один раз, не рассматривают как государство, которое стоит опасаться, поэтому Белый дом считает, что им незачем мучиться подписывать новый договор с Россией, главное — каким-то образом обуздать Китай

«Почему Китай вызывает у них озабоченность в ядерной сфере? По их оценкам, запасы оружейных ядерных материалов — плутония и высокообогащённого урана — позволяет Китаю вдвое увеличить свой ядерный потенциал. Поэтому Вашингтон ставит своей целью вовлечь Китай в переговорный процесс, и здесь ему нужна Россия, тут они готовы говорить с Россией о новом договоре или о продлении старого, что совершенно нереально. Администрация Белого дома хочет использовать Россию, чтобы надавить на Китай и заставить присоединиться к этому договору. Отсюда и политика Трампа. Это что касается договора о стратегических наступательных вооружений», — объяснил Золотарев.

Сейчас Вашингтон затягивает с решением о судьбе последнего инструмента, сдерживающего гонку вооружений, — Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. Россия готова продлить документ хоть сегодня на любой срок без предварительных условий, но американская сторона настаивает на подключении к переговорному процессу Китая, хотя у него на сегодняшний день стратегических наступательных вооружений в 5-6 раз меньше, чем у России и США, поэтому возникает вопрос — либо предлагать китайцам подтянуться к тем уровням, которые установлены в договоре, либо США и России сокращать в 5-6 раз свои стратегические наступательные вооружения. Очевидно, что ни один, ни второй вариант не устроят Пекин, Москву и Вашингтон. «Холодная война» США и Китая выходит на новый уровень — американцы хотят завлечь Россию © AP, Andy Wong, File

«Подключить Китай к процессу сокращения наступательных вооружений абсолютно нереально. Реальна может быть другая постановка вопроса — применительно ко всем ядерным державам, действительно уже своевременно поставить вопрос подключения к вопросу контроля ядерных вооружений. Россия и раньше высказывала позицию, когда подписала СНВ-3, что дальше надо вести разговор в многостороннем порядке, как минимум с пятёркой официально признанных ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция). Но в этой пятёрке Россия и США — дальнейшее сокращение ядерного вооружения и не только стратегических теперь, но и тактических, а остальные три могли бы взять на себя обязательства не увеличивать свои ядерные потенциалы. Это был бы первый шаг, чтобы начать процесс развития системы ядерных вооружений в многостороннем формате», — сказал Золотарев.

Относительно судьбы СНВ-3 эксперт даёт пессимистический прогноз, поскольку не факт, что Трамп в случае переизбрания продлит договор, а у демократов, если на президентских выборах победит бывший вице-президент США Джо Байден, элементарно может не хватить времени. Согласно американской конституции, инаугурация президента проходит 20 января, а СНВ-3 просуществует чуть более двух недель после этого события. По словам Золотарева, наиболее реальный сценарий таков: договор заканчивает своё существование, и Россия с США начнут в двустороннем формате разрабатывать рамки нового договора взамен СНВ, и тут-то Москва будет пытаться привлечь к этому процессу всю ядерную пятёрку. Подключать к переговорам государства, которые обладают ядерным оружием де-факто, но не де-юре преждевременно, считает эксперт. Во-первых, правильнее двигаться шаг за шагом и сначала задействовать механизм ядерной пятёрки, а потом уже думать о том, в какой последовательности привлекать другие ядерные державы. Во-вторых, в ядерном клубе возникает клубок проблем регионального уровня.

«Если говорить о Китае, то рядом Индия, которая обладает ядерным оружием во многом из-за того, что у неё под боком есть Китай и есть проблемы во взаимоотношениях, а рядом с Индией Пакистан, он уже смотрит на Индию со своих позиций, их мало волнует Китай, скорее, в чём-то он даже помощник», — пояснил Золотарев.

Главное, чтобы в погоне за собственными амбициями государства, обладающие ядерным оружием, не навредили всему человечеству.