По мнению западных СМИ, последствия президентских выборов в Белоруссии могут существенно расшатать баланс сил в стратегически важном пограничном регионе между Россией и Западной Европой

Президент Белоруссии поклялся поддерживать тесный союз с Россией даже после того, как взбудоражил страну, задержав 33 российских граждан. В то же время Александр Лукашенко продолжает агитацию, намереваясь в шестой раз стать президентом. Об этом пишет американская газета The Washington Post, указывая что партнерство между соседними странами отражает исторические связи.

«Россия всегда была и останется нашим близким союзником, независимо от того, кто придет к власти в Беларуси или России», — сказал Александр Лукашенко.

Это обещание контрастирует с его обличительными речами в адрес России после ареста 33 российских граждан по обвинению в планировании массовых беспорядков. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что россияне направлялись в другую страну и остались в Белоруссии после того, как пропустили стыковочный рейс в минском аэропорту.

Говоря о сохранении теплых отношений с Москвой, Лукашенко настаивал на аресте россиян, отвергая объяснения Кремля. Он утверждал, что арестованные сообщили следователям, что их отправили в Белоруссию и велели ждать дальнейших распоряжений.

Еще одна группа «боевиков» была направлена, по его словам, в Южную Белоруссию, и «нам придется побегать по лесам, чтобы поймать их, но мы добудем их всех», не сообщив при этом никаких подробностей. Лукашенко: Белоруссия всегда была и останется родной землей для русского человека © AP, Sergei Grits

В Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла белорусские обвинения как «театральное представление», но добавила, что тесные связи между двумя народами уходят корнями в историю и основаны на прагматичном сотрудничестве.

Более четверти века дешевая российская энергия, субсидии и кредиты на миллиарды долларов помогали Лукашенко поддерживать на плаву экономику советского типа в стране с населением 9,5 миллиона человек. И всё это время он вёл ожесточенные споры с Кремлем, сопротивляясь попыткам взять под контроль экономические активы Беларуси.

Россия в этом году резко сократила субсидии, заявив, что Беларусь должна согласиться на более тесную экономическую интеграцию, если она хочет получать российскую энергию с большой скидкой.

На протяжении всего своего президентства Лукашенко стремился напугать Кремль перспективой поворота на Запад. Эта тактика в какой-то степени работала и позволила Лукашенко заслужить на Западе прозвище «последнего диктатора Европы». У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На этот раз белорусский лидер столкнулся с самым жестким вызовом со стороны оппозиции на фоне общественной усталости от своего правления и последствий пандемии коронавируса. Светлана Тихановская, жена арестованного оппозиционного блогера, объединила разрозненные оппозиционные группы и привлекла на свои предвыборные митинги десятки тысяч человек.

Во вторник белорусская полиция резко запретила ранее одобренные митинги в городах Слуцк и Солигорск. Было задержано в общей сложности около 30 человек, сообщает местная правозащитная организация «Весна».

Действия полиции сигнализируют об ужесточении позиции правительственных властей в дни перед выборами. С начала президентской кампании белорусские власти задержали более 1000 участников протестов, завершает The Washington Post.

Бурные последствия предстоящих президентских выборов в Белоруссии могут существенно расшатать баланс сил в стратегически важном пограничном регионе между Россией и Западной Европой. Ожидается, что на фоне роста оппозиционных движений итоги президентских выборов 9 августа будут оспорены, пишет сайт известной американской компании Stratfor которая позиционирует себя как геополитическая разведывательная и консалтинговая фирма. "Мягкий" Запад и благодушный Восток. Почему белорусская оппозиция отреклась от пророссийского электората? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Stratfor, жесткими мерами против оппонентов Лукашенко только упрочил поддержку оппозиционных кандидатов. В частности, аресты и отказ в регистрации кандидатов сплотили оппозицию вокруг Светланы Тихановской, главной соперницы Лукашенко на предстоящих выборах.

Популярности ей прибавили реакция правительства на вспышку COVID-19, обернувшийся экономическим кризисом, а также сохраняющееся беспокойство из-за попыток Лукашенко ограничить политические свободы.

Как пишет Stratfor, "учитывая белорусскую практику вмешательства в выборы, шансов победить у оппозиции немного — это подхлестнет ожесточенные протесты и неприятие их результатов".

Предполагать, что голосование в этом году сложится по-другому, нет никаких оснований, особенно учитывая накал кампании. Кандидаты от оппозиции призывают избирателей обеспечить высокую явку, чтобы сделать фальсификацию голосов очевидной. Они уже готовят белорусов к тому, чтобы отстаивать свои голоса после выборов, хотя до откровенных призывов к протестам дело пока не доходит из-за угрозы судебного преследования. Лукашенко обиделся, потому что РФ отказалась от формулы «нефть в обмен на поцелуи» - Безпалько © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Выдержит ли президент Лукашенко предстоящий раунд беспорядков после выборов — вопрос спорный. Ответ в значительной степени зависит от того, сможет ли он обеспечить лояльность сил безопасности. Лукашенко активно тасует чиновников и руководителей служб безопасности, чтобы ни одна оппозиционная группировка не сосредоточила в своих руках слишком большую власть.

Этот метод устраняет соперников изнутри, но при этом ослабляет сами структуры, от которых зависит, справится ли Лукашенко с оживленными протестами, считает Stratfor.

В то же время белорусская оппозиция во главе с Тихановской демонстрирует явную прозападную ориентацию, а это означает, что с ее приходом к власти страна может развернуться к Европейскому Союзу и США. Для России такой геополитический сдвиг представляет собой открытую экзистенциальную угрозу: Белоруссия остается последним реальным буфером между ней и НАТО, отмечает издание. Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

При этом Россия нужны гарантии, что после выборов Белоруссия не сблизится с Западом. Но если прежде Кремль активно поддерживал Лукашенко, то последний своими усилиями по диверсификации поставок нефти и сопротивлением глубокой политической и экономической интеграции с Москвой вбил клин между двумя странами, считает автор текста на сайте Stratfor.

История с задержанием 33 россиян под Минском, в любой из ее возможных трактовок, бьет по доверию союзников друг к другу гораздо сильнее любых нефтегазовых споров, считает автор доклада Carnegie Moscow Center, аналитической организации, изучающей важнейшие проблемы российской внутренней и внешней политики.

Лукашенко делает ставку на силовиков, но может проиграть слабой женщине, утверждают западные СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом якобы заброшенные из-за рубежа боевики возникают в белорусском публичном дискурсе регулярно. Так было за несколько дней до выборов 2006 и 2010 годов и перед пиком волны протестов 2017 года, напоминает автор доклада. И обычно эта угроза забывается, как только перестает быть нужной.

В Carnegie Moscow Center считают, что если Лукашенко удастся пройти выборы без катаклизмов, то ему больше не нужно будет нагнетать атмосферу "российской угрозы". Но в целом эта история не может не усугубить главную проблему отношений Минска и Москвы — затяжной кризис доверия. В итоге вероятность того, что в будущем в критический момент Кремль придет на помощь персонально Лукашенко, вызывает сомнения, пишет автор доклада.

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