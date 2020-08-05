В среду, 5 августа, в Белоруссии продолжается досрочное голосование на выборах президента страны. Запланированные на предыдущий день акции оппозиции были сорваны, а одним из главных стало событие, на первый взгляд на прямую не относящееся к избирательной кампании - телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Зеленского

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии будет продолжаться до 8 августа. Избирательные участки будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19. Затем, 9 августа, пройдет основной день голосования. Армен Гаспарян: Кто выиграет выборы в Белоруссии и в чем феномен Тихановской? © Скришнот из видео Украина.ру

Ход выборов

Белорусский ЦИК опубликовал первые данные по явке за стартовый день досрочного голосования. Всего проголосовать уже успели 4,98% избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии, наибольшая явка в первый день была зафиксирована в Гомельской (7,55%), Витебской (5%), Минской (4,69%), и Могилевской (4,69%) областях. В столице на участки пришли 4,77% голосующих. Самая низкая явка была отмечена в Гродненской области — 3,39%.

Тем временем, появились сообщения о первых нарушениях. Согласно правозащитникам, за первый день голосования всего их более двух тысяч.

«По большей части из них уже вчера поданы обращения в территориальные и участковые избирательные комиссии», — сказали в инициативе по наблюдению за выборами «Честные люди».

О зафиксированных нарушениях заявляла и инициатива «Правозащитника за свободные выборы».

Глава ЦИК Лидия Ермошина подтверждала, что жалобы действительно поступают.

«Они связаны с одним: не все наблюдатели, которые пришли, попали на избирательные участки», — заявила она.

В этот день также прояснилась судьба российских наблюдателей на этих выборах. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, наблюдатели от российского Центризбиркома на нынешних выборах президента Белоруссии представлены не будут.

«ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — сообщила Памфилова.

Она добавила, что российские наблюдатели не вошли также в состав миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ и СНГ.

Олег Неменский: У белорусской оппозиции появился шанс благодаря ошибкам власти © РИА Новости, Нина Зотина

Тем не менее, наблюдатели из РФ, не связанные с ЦИК, все-таки прибудут на белорусские выборы в составе миссии СНГ.

Акции

Белорусская оппозиция продолжает попытки достучаться до избирателей через агитацию на улице. Накануне, 4 августа, главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская намеревалась организовать пикеты и встречи с гражданами с участием представителей своего штаба, однако ни одна из этих акций не состоялась. В назначенное время на всех площадках, которые хотели использовать соперники действующего президента, стали проводить коммунальные работы, из-за чего правоохранители сослались на невозможность обеспечить безопасность участникам мероприятий.

Тем временем продолжает оставаться неопределенной ситуация с массовой акцией Тихановской в минском парке Дружбы, проведение которой изначально планировалось на 6 августа. В начале недели власти уведомили, что в этот день в парке состоится праздничная программа ко Дню железнодорожных войск. Сторонники оппозиционного кандидата подали жалобы в Центризбирком и прочие инстанции, однако, как сообщила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, никакой официальной реакции до сих пор не последовало.

«Мы подали вчера жалобу в Мингорисполком, но ответа и реакции нет до сих пор, поэтому мы двигаемся по своему плану: митинг в парке Дружбы народов будет», — сказала она.

Неизвестно, изменят ли оппозиционеры свои планы в случае, если они получат разъяснения от властей, или же все равно призовут сторонников приходить в парк Дружбы. Спрогнозировать развитие события в последнем случае сложно, учитывая, что в предыдущий раз митинг Тихановской в столичном парке собрал по разным оценкам от 20 до 60 тыс. человек.

Стоит отметить, что свои планы по митингам кандидаты в уведомительном порядке предоставляют заранее, в этой кампании под их мероприятия выделили несколько парков вне центральной части столицы. При этом Тихановская подала уведомление на митинг 6 августа в парке Дружба в день регистрации кандидатом, то есть еще 14 июля.

Заявления

Что касается действующего президента Александра Лукашенко, который накануне представил свою предвыборную программу и выступил с обращением к народу и парламенту, то сегодня центральным событием с его участием стал телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Среди прочих тем, таких как сотрудничество на границе и обмен опытом в борьбе с COVID-19, стороны обсудили ситуацию с 33 россиянами, которые были недавно задержаны в Белоруссии и названы официальным Минском «боевиками ЧВК Вагнера», которые будто бы прибыли в республику специально накануне выборов для дестабилизации обстановки. Визит прикрытия. Зачем Зеленский собрался в Белоруссию © пресс-служба президента Украины

Украинский президент подчеркнул, что некоторые из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

По информации из Офиса президента Украины, Зеленский высказал уверенность в том, что те из задержанных граждан России, которые подозреваются органами правопорядка и спецслужб Украины в участии в гражданском конфликте на Востоке страны и задержаны на территории Белоруссии как «бойцы ЧВК Вагнер», будут переданы Киеву.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы нам для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами», — сказал глава украинского государства.

При этом далее он выразил убеждение, что причастным к «действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания».

Примечательно, что пресс-службы двух президентов несколько по-разному передали содержание разговора. Так, в сообщении на сайте Лукашенко не упоминается цитата Зеленского о необходимости экстрадиции задержанных на Украину, а реакция президента Белоруссии передана такой фразой: «Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений».

Что касается других кандидатов, то они продолжают наращивать медийную активность в последние дни кампании. Так, оппозиционный кандидат Андрей Дмитриев дал интервью РИА Новости, в котором сделал несколько заявлений. Например, он предлагает в случае своего избрания пересмотреть Союзный договор с Россией, но при этом сохранить членство республики в ЕАЭС и даже нарастить там активность. Также он допустил, что история с задержанными россиянами может использоваться властью для отмены выборов через введение чрезвычайного положения.

Остается популярным среди соперников Лукашенко и жанр открытых писем и апеллирование к лидерам иностранных государств. В интервью немецкому изданию та же Тихановская попросила канцлера ФРГ Ангелу Меркель найти управу на белорусскую власть, а снятый с выборов Валерий Цепкало обратился к Владимиру Путину с призывом не поддерживать Лукашенко на этих выборах.

Мнения экспертов

В преддверии выборов эксперты продолжают прогнозировать дальнейшую судьбу Александра Лукашенко, проводя аналогии с Евромайданом на Украине в 2013-2014 гг.

По мнению главы аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрея Золотарёва, действующий белорусский президент теряет точки опоры на Востоке, при этом на Западе он уже давно их лишился. А оппозиция, тем временем, готовится к его свержению через непризнание итогов выборов и уличные протесты.

«Но к такому сценарию, судя по всему, белорусские спецслужбы готовы — разбирали украинский Майдан буквально поминутно», — сказал он изданию Украина.ру.

Андрей Золотарев: Лукашенко теряет точку опоры на Востоке и давно уже потерял на Западе © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Олег Неменский. Он полагает, что белорусская оппозиция имеет шансы на успех из-за ошибок властей. Одним из таких неверных шагов он назвал отстранение некоторых кандидатов от выборов, нежелание Лукашенко принимать вызов от конкурентов, что бьет по его имиджу лидера нации.

«Явно ошибочной была политика в отношении пандемии. Скандал, на который пошла Белоруссия в отношениях с Россией, несомненно, негативно скажется на поддержке Лукашенко со стороны пророссийского электората. А за счет этого электората он во многом имел свою электоральную базу», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом издания Украина.ру.

О перспективах протеста и белорусского майдана в беседе с корреспондентом издания Украина.ру рассуждает и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Теперь на улицу готовы выйти гораздо больше людей, которые хотя и устали от непрерывного Лукашенко и от его странного поведения, но были готовы за него голосовать, чтобы сохранить те отношения с Россией, которые обеспечивали достаточно приличный уровень жизни в стране. А сейчас их усталость от Лукашенко и нелюбовь к нему возросла, и он уже не рассматривается ими как неизбежное приложение к тесным российско-белорусским отношениям», — сказал эксперт.

По его словам, Россия меняет свое отношение к Белоруссии и ее руководству.

«Россия исходит из того, что все эти подарки по украинской модели приводят лишь к расходованию средств и формированию в этих странах специфической политической и экономической элиты, которая привыкла жить на спекуляции российскими ресурсами, а не на собственном производстве. Россия увидела, что ни к чему хорошему это не приводит. Я не скажу, что сейчас выработана целостная политика по отношению к постсоветским государствам, но она несомненно пересматривается. Хотя бы по той простой причине, что прежняя политика Москвы потерпела откровенное поражение», — рассказал он изданию Украина.ру.