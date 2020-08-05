Город Северодонецк с сентября 2014 года является фактическим центром украинской Луганской области, так как здесь находится областная военно-гражданская администрация

Шесть лет назад здесь проходили ожесточенные бои между ополченцами бригады «Призрак» ЛНР и украинским националистическим батальоном «Айдар», который даже «Международная амнистия» обвиняла в 2014 году в военных преступлениях, похищениях и пытках. В начале этого года Минобороны Украины заявило о планах строительства в этом городе военной базы «по стандартам НАТО». Луцк перед выборами. Мэра города опять назначит Игорь Палица © commons.wikimedia.org, Jzod

В городе находится одно из крупнейших украинских химических предприятий — «Североднецкий Азот» компании Ostchem Дмитрия Фирташа и ряд других химических предприятий. В конце июля текущего года руководство предприятия заявило о планах сокращения 30% работников из-за экспорта минеральных удобрений из РФ, что делает продукцию предприятия неконкурентоспособной из-за дорого газа на Украине (в 2,5 раза дороже, чем в РФ).

Мэром города в 2015 году был переизбран Валентин Казаков. До этого он работал председателем правления Северодонецкого объединения Азот, то есть его можно назвать «человеком Фирташа». В свое время он был коммунистом, социалистом, одним из руководителей местной ячейки «Партии регионов». В 2014 году он лично стал жертвой боевиков «Айдара». Один из основателей батальона, Валентин Лихолит был обвинен в грабеже и бандитизме и отправлен в СИЗО по заявлению Казакова и других жертв, но освобожден под давлением «Айдара» и «Азова» на следующий же день. На поруки Лихолита взяли ультраправые депутаты Семен Семенченко и Игорь Мосийчук.

Валентина Казакова на следующий год переизбрали мэром Северодонецка, но отношения с новым составом горсовета у него не сложились. Здесь не на жизнь, а на смерть с 2015 года сцепились две политических силы — и обе из бывшей «Партии регионов»: «Наш край», команда нардепа Сергея Шахова, и депутатский корпус Игоря Буткова (преимущественно «Оппозиционный блок»). С 2016 года депутаты шесть раз выражали недоверие мэру и отправляли в отставку, и шесть раз суд возобновлял его в должности, благодаря тому, что мэр накануне голосования вовремя «уходил на больничный», а уволить работника на больничном по закону нельзя. Мэр в ответ обращался к Раде с требованием распустить горсовет, поскольку тот просто не может работать, раздираемый противоречиями. В состав горсовета входят 16 депутатов «Оппозиционного блока», 9 — «Нашего края», 4- БПП, 3 — «Самопомщи» и по 2 депутата от «Батькивщины» и «Радикальной партии». Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

Противостояние с мэром объединило местный «Оппозиционный блок» и «Блок Петра Порошенко». Поддержку мэру оказывала лишь фракция «Наш край», которой руководит луганский нардеп Сергей Шахов. Параллельно развивался конфликт городской власти с областной военно-гражданской администрацией, которую возглавлял Георгий Тука, не желавший работать с горсоветом. Все эти противоречия вызвали паралич городской власти, в результате чего бюджетные организации нередко оставались без зарплаты, а программы развития города некому было принимать.

По данным опроса социологической службы «Рейтинг» от февраля текущего года больше всего горожан отдают предпочтение «Оппозиционной платформе — за жизнь» (21%), за ней следуют «Слуги народа» (15%). Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер. Примечательно, что соотношение сил изменилось с осени прошлого года, когда, по данным той же службы, лидировали «Слуги народа» (35%), а ОПЗЖ была на втором месте (20%).

По данным же апрельского опроса «Рейтинга», Северодонецк возглавляет список городов, где жители более всех недовольны деятельностью мэра и городских властей. При этом уже 16% готовы были проголосовать за ОПЗЖ, 11% — за «Слугу народа», но 38% отказались отвечать, а 21% заявили, что голосовать не будут. Впрочем, сознательный отказ от участия в выборах характерен для многих городов подконтрольного Киеву Донбасса, где многие разочаровались в возможности изменить положение вещей с помощью голосования.

Тем не менее, даже при таком раскладе большинство в горсовете, ожидаемо, будет у ОПЗЖ, но это если местные выборы в городе вообще состоятся. В выборах областных советов подконтрольному Донбассу в Киеве уже отказали.

В конце июля президент Зеленский двумя своими указами постановил образование военно-гражданских администрации (ВГА) не только на областном, но и на городском уровне — в городах Северодонецк и Лисичанск Луганской области. Соответственно, мэры и городские советы Лисичанска и Северодонецка прекратили свои полномочия, но и руководство городских военно-гражданских администраций пока не назначено. Одним из полномочий ВГА является запрет деятельности политических партий, что легко можно использовать для подавления оппозиционных политсил. Заместитель городского главы Северодонецка Григорий Пригеба считает, что сделано это было сознательно для срыва местных выборов в городе. Николаев перед выборами: «партия мэров» против «Оппозиционной платформы» © Public domain

«Военно-гражданская администрация, я считаю, это позор для Луганщины. Мы должны наоборот думать, как выбирать депутатов, как давать органам местного самоуправления развитие. Нужно показывать той стороне, что развивается Донбасс. Я как гражданин, в первую очередь, считаю, что введение ВГА противозаконно, потому что Северодонецк не входит в зону проведения Операции объединенных сил. Это накануне выборов. Хотят создать ситуацию, чтобы выборов не было», — говорит Пригеба.

Таким образом, пока что в этих городах формально «безвластие», так как для прохождения всех нормативных процедур при назначении ВГА обычно требуется 3-4 месяца, а до местных выборов осталось меньше трех месяцев. Украинские СМИ также сообщают, что Центральная избирательная комиссия может вообще отсрочить проведение выборов в регионе на основании «отсутствия обеспечения госбезопасности», что может быть связано как с проведением операции объединенных сил (ООС) против ЛНР, так и с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, «неблагонадежных» жителей Северодонецка могут лишить права выбирать даже своих мэров и депутатов горсовета.