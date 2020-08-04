По состоянию на 19:00 4 августа в мире зафиксировано более 18 млн 515 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 699 тыс. человек скончались, свыше 11,7 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта koronovirus.site

На десятом месте по количеству заболевших — Колумбия с 327,8 тыс. заболевших, следом идет Испания (344,1 тыс.).

На восьмом месте Чили (361,4 тыс.), потом Перу (433,1 тыс.), затем Мексика (443,8 тыс.), ЮАР (516,8 тыс.), Россия (861,4 тыс.), Индия (1 млн 878 тыс.) и Бразилия (2 млн 755 тыс.).

В мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 873 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 159,3 тыс. человек.

На втором месте по числу погибших — Бразилия, 94,7 тыс. Следом идут Мексика (48 тыс.), Великобритания (46,2 тыс.), Индия (39,1 тыс.), Италия (35,1 тыс.), Франция (30,2 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Перу (19,8 тыс.) и Иран (17,6 тыс.).

Россия

В России по состоянию на 43 августа зафиксировано 861 423 случая заболевания, 14 351 заразившийся умер, 661 471 человек выздоровел.

Детей будут прививать от коронавируса после успешного завершения тестирования на взрослых, так как необходимо еще проследить за безопасностью препарата и его иммунологическими свойствами, пояснила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

«Очень короткие сроки исследования вакцины, поэтому для детей используется вакцина, когда гораздо больше проходит этапов после клинического исследования. Поэтому нужно еще посмотреть. Кроме того, как показала практика, дети до определенного возраста, в принципе, пока не болеют COVID-19. [Были] только единичные случаи, поэтому для детей пока вакцина использоваться не будет», — приводит ее слова Sputnik 4 августа.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 4 августа

Почему патологоанатомы выдают разные свидетельства о смерти от COVID-19, а также по какому принципу устанавливается первопричина смерти больного, рассказала главный внештатный специалист городского Комитета по здравоохранению по патологической анатомии, доктор медицинских наук, профессор Маргарита Рыбакова.

Как пояснила специалист, после смерти пациента с COVID-19 на вскрытии видно пневмонию, но эксперты не могут сразу определить ее возбудителя — вирус, бактерии или грибы.

«А нам необходимо выдать медицинское свидетельство о смерти, и мы можем написать только "пневмония как основная причина смерти". Но через 7-10 дней приходит ответ вирусологического исследования об обнаружении вируса SARS-CoV-2 в образцах тканей. Следовательно, мы выписываем новое свидетельство о смерти и отправляем в статистику», — приводит Sputnik слова Рыбаковой 4 августа.

Если у пациента прижизненно был положительный тест на COVID-19, то на этом основании ставится диагноз. Но также фиксируются случаи, когда при положительном тесте при жизни вскрытие не показывает пневмонию.

«Зато бывает, что у человека прижизненно был инфаркт и он умирает от сердечной недостаточности. Мы в этом случае причиной ставим инфаркт, а COVID-19 — сопутствующий диагноз, и тогда снова COVID-19 в статистику не попадает, там оказывается инфаркт. Да, коронавирусная инфекция могла повлиять на сердце. Но как это доказать?» — добавила эксперт.

По ее словам, согласно общим правилам статистика учитывает только первое, основное заболевание. Маргарита Рыбакова также пояснила, что установление причинной последовательности, приводящей к смерти при COVID-19, проводится согласно соответствующим рекомендациям ВОЗ и Минздрава РФ.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 4 августа зафиксировано 74 219 случаев заболевания, 1 764 заразившихся умерло, 40 613 выздоровели.

Под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей.

Среди вопросов, которые обсуждались, — организация учебного года 2020/2021 в условиях адаптивного карантина, сообщил Правительственный портал.

«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины делиться на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах «красной» зоны будут приниматься отдельные решения.

Заместитель Министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении № 641 прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений. «Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса», — заявил Виктор Ляшко.

Главный государственный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока. "Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", — добавил Ляшко.

В мире

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КНР провела консультации с учеными в Ухане, где произошла вспышка коронавируса в декабре прошлого года, и обсудила широкий спектр тем в целях определения источника происхождения COVID-19, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

Эксперты в ходе консультаций обсудили также новые результаты ветеринарных исследований. Основной версией ВОЗ о происхождении COVID-19 было предположение, что источником коронавируса были летучие мыши. От них через другое животное коронавирус передался человеку.

«Группа провела обширные обсуждения с китайскими коллегами и получила обновленные данные об эпидемиологических исследованиях, биологическом и генетическом анализах, а также о ветеринарном расследовании», — заявил Линдмайер, добавив, что дискуссии с вирусологами и учеными из Уханя проходили в том числе и в формате видео.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 3 августа © бюллетень

Главный эпидемиолог Дании Коре Мёльбак выступил против ослабления мер карантина в стране и перехода к четвертой фазе, предполагающей открытие ночных клубов, передает датская радиостанция DR.

«Моя профессиональная оценка заключается в том, что с точки зрения здравоохранения сейчас нет повода говорить о дальнейшем открытии, учитывая что мы видим рост числа заражений», — заявил Мёльбак DR.

По его словам, открытие ночных клубов несет опасность еще и потому, что там практически невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции.

В настоящее время правительство Дании обсуждает переход к следующей фазе снятия ограничительных мер, которая включает открытие ночных клубов. Кроме того, с выходных допустимое число участников мероприятий увеличивается со 100 до 200 человек.

В интервью другому датскому изданию Ingeniøren Мёльбак отметил, что решение о дальнейшем открытии скорее политическое.

«Это решение несет с собой большой риск. Если с политической точки зрения есть желание пойти на этот риск, то и решение должно быть политическим», — заявил эпидемиолог.

Дания стала одной из первых стран, начавших постепенное снятие мер карантина в апреле, после того распространение коронавируса в стране остановилось. В июле, однако, в разных частях страны были зафиксированы новые вспышки заболевания. По данным датского института по борьбе с инфекционными заболеваниями, на прошлой неделе коронавирусом в Дании заразились 494 человека, это почти в два раза больше, чем неделей ранее.