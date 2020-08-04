Во вторник, 4 августа, в белорусской газете «Звезда» была опубликована предвыборная программа президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она свидетельствует о том, что Лукашенко выбрал курс на сохранение текущего положения дел в стране

В ночь на вторник 4 августа в белорусской газете «Звезда» была опубликована предвыборная программа президента страны Александра Лукашенко.

«Появилась предвыборная программа Лукашенко. Из основного: будет всенародный референдум по изменению Конституции. Беларусь останется социальным государством и не пойдёт путем шоковой терапии, особое внимание государственной поддержке системе образования и здравоохранения, которая доказала свою прочность во время пандемии. Сохранение традиционных и развитие новых отраслей, где уже есть успехи: ИТ, энергетика, космос. Внешняя политика — открытость и миролюбие», — коротко изложил её суть белорусский политолог Алексей Дзермант.

Если проанализировать программу белорусского президента детальнее, получится, что она направлена на сохранение существующих тенденций в белорусской экономике и политике. Лукашенко рассказал, куда стоит пойти тем, кто хочет другого президента © скриншот

Главным лозунгом Лукашенко выбрал «Государство для народа!» А свою программу глава государства разделил на несколько пунктов.

Страна возможностей

Первый блок называется «Белоруссия — страна возможностей». Главный его посыл состоит в том, что государство обеспечивает творческое развитие личности. При наличии у человека цели и желания ее достичь, государство обеспечивает возможности для этого. В то же время в блоке подчеркивается, что «без ежедневного труда мечты останутся мечтами».

Личная ответственность каждого за судьбу страны

В этом блоке анонсируется внесение изменений в Конституцию страны.

«По мере того как менялась наша Белоруссия, менялись и мы. Готовность Белоруссии брать на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с Конституции», — говорится в программе. Танцы с Западом и возможное повторение Украины. Эксперты о действиях Лукашенко перед выборами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Белорусы должны будут во время всенародного обсуждения определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

С одной стороны, тут можно усмотреть желание пойти по российскому пути. В РФ в этом году голосовали за поправки к Конституции. С другой — желание переложить на граждан страны ответственность за будущее страны.

Люди как главное богатство

В этом блоке особое внимание уделяется образованию.

«Эпоха цифровизации и искусственного интеллекта — эпоха высокообразованных людей. Поэтому основное внимание уделим новому качеству образования и его адаптации к потребностям жизни общества», — говорится в программе.

Также указано, что образование будет практикоориентированным, его будет поддерживать государство. При этом новый формат поступления в средние специальные и высшие учебные заведения должен учитывать как тестирование, так и собеседование с абитуриентом.

Коснулись в этой части программы и вопросов здравоохранения. Минску «Люблин» не нужен. Почему Белоруссия не войдёт в союз лебедя, рака и щуки © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

«Пандемия показала, насколько важно для обороны и развития страны здоровье человека. Образование и общее здравоохранение будут одинаково доступны всем белорусам и финансироваться государством», — указано в программе Лукашенко.

Там же отмечается, что особое внимание будет уделено усовершенствованию и развитию существующих медицинских центров, больниц и поликлиник.

От сохранения к приумножению

Следующий блок называется «От сохранения к приумножению». Главный его посыл — отказ от шоковой терапии в экономики.

«В сфере экономики мы не пойдем на шоковую терапию. Потому что расплачиваться за радикальные реформы будут самые незащищенные слои населения — те, кто всю жизнь работал и поднимал страну из руин перестроечной эпохи», — указывается в программе Лукашенко.

В этом блоке подчеркивается, что нельзя допустить слома существующей в Белоруссии системы и забрать у людей стабильность.

«Безусловным приоритетом остается рост доходов граждан», — указывается в программе. Еще спусковой крючок не нажали — Лукашенко о попытке организовать «бойню» в Белорусии © скриншот

При этом в программе ставится задача к концу пятилетки увеличить среднюю зарплату граждан вдвое.

Кроме того, дается обещание инвесторам обеспечить максимально простые процедуры ведения бизнеса и равные возможности и условия для частных и государственных компаний.

Лукашенко также вспомнил в программе о зависимости белорусской экономики.

«Ситуация показала, насколько важно устранить зависимость страны в нефтегазовой, финансовой и других сферах. Решая эти вопросы, мы будем следовать мировым тенденциям создания новых отраслей. Мы делаем это хорошо (HTP, ядерная энергия, космос). Мы продолжим активную цифровизацию и формирование полноценной «зеленой экономики» (экопродукты, электрический транспорт, возобновляемые источники энергии)», — указано в программе.

В то же время будут сохраняться традиционные производства, «на которых Беларусь состоялась как независимое государство».

Особое внимание — регионам

В следующем блоке Лукашенко обращает внимание на проблемы регионов и в первую очередь села.

«Благодаря многообещающим проектам в небольших городах и селах люди будут жить не хуже, чем в областных центрах и столице. Новое качество аграрной экономики повысит престиж труда и жизни жителей села. Истоки современной Белоруссии в сельском укладе. Наш исторический долг — найти владельцев для тысяч брошенных земельных участков. Предлагаем лучшие условия для строительства индивидуального жилья», — говорится в программе.

Там же указывается, что для тех, кто сделает выбор в пользу жизни в селе, будет создана необходимая инфраструктура: транспорт, скоростные магистрали, школы, детсады, поликлиники, спортплощадки, развлекательные центры. «Где-то за это и получили». Лукашенко рассказал, как в Белоруссии появилось поколение свободомыслящих граждан © скриншот

Все это, по задумке Лукашенко, должно позволить регионам стать центрами притяжения для жизни.

Белоруссия — донор стабильности

Именно «донором стабильности» названа Белоруссия в последнем блоке. Там же указано, что окна белорусского дома открыты и на Запад, и на Восток.

«Никогда не вмешивались во внутренние дела других государств. Наша миролюбивая дипломатия была и останется ключом к безопасности белорусов. Но мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и чтобы география наших дружественных стран расширилась», — отмечается в этом блоке. Лукашенко рассказал, сколько Белоруссия потеряла из-за торговых войн и дорогих кредитов © скриншот

Обращают на себя внимание и слова, которыми заканчивается программа.

«Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее охранять и передать следующим поколениям», — указано в конце документа.

Что в итоге? Напрашивается вывод: те, кто рассчитывает на более тесную интеграцию Белоруссии и России в рамках Союзного государства, могут прощаться со своими надеждами. Белоруссия и дальше будет лавировать между Западом и Востоком, сохраняя свою независимость и не выступая на чьей-либо стороне. Кроме того, возможно и дальше будет продолжена политика белорусизации — программа Лукашенко было опубликована на белорусском языке.

Впрочем, это не означает, что Белоруссия при Лукашенко устремится на Запад: отказ от шоковой терапии вряд ли порадует МВФ и другие западные структуры.

В общем, Лукашенко будет пытаться проводить ту же политику, что и раньше. Но удастся ли ему воплотить задуманное — большой вопрос.