Польша, Литва и Украина 28 июля создали новый формат международного сотрудничества - «Люблинский треугольник». Но на этом страны останавливаться не намерены: хотят сделать треугольник четырехугольником, затянув туда Белоруссию. Однако Минску этот формат ничего хорошего не сулит

В пятницу, 30 июля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его белорусским коллегой Владимиром Макеем. Люблинский треугольник. Справка © commons.wikimedia.org, Grigorius m

«Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран «Люблинский треугольник» и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши», — сообщила о содержании разговора пресс-служба МИД Украины.

В разговоре с Макеем Кулеба не скупился на теплые слова в адрес Белоруссии.

«Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями, и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности», — заявил украинский министр.

Впрочем, вряд ли Белоруссия захочет присоединиться к Польше, Литве и Украине. И для того есть серьезные причины.

Гуманитарные причины

Часть белорусского общества, пускай и малая, с радостью воспримет присоединение страны к «Люблинскому треугольнику» — формату, который, по мнению ряда экспертов, в той или иной мере возрождает Речь Посполитую.

«У Польши, безусловно есть имперские амбиции во всей Восточной Европе. Польша никогда этого не скрывала. Они есть еще со времен Польши Пилсудского. Это традиционное направление польской политики — гегемония от моря до моря в Восточной Европе. Необязательно восстановить границы Польши, но контролировать регион как таковой», — отметил в комментарии изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.

Именно из Польши работают белорусские оппозиционные СМИ, и именно в Польше находят себе убежище оппозиционные политики, журналисты и блогеры.

Неудивительно, что часть белорусской оппозиции настроена пропольски. Но даже у этой части есть свой взгляд на совместную историю. В концентрированном виде он представлен в ролике, выпущенном в 2011 году в рамках акции «Будзьма беларусамі».

Кстати, уже после Майдана на Украине сделали копию подобного ролика, но с еще более откровенным пропагандистским посылом и большими передергиваниями в истории страны.

Из белорусского ролика понятно, что часть интеллигенции искренне считает времена жизни в Великом Княжестве Литовском и Речи Посполитой одними из лучших в белорусской истории, а русских, точнее московитов, — оккупантами. При этом в ролике отдельно подчеркивается, что раньше белорусы называли себя «литвинами».

Но есть одно «но»: главный посыл ролика — белорусы были равными в союзе с поляками и литовцами, а подчас выходили и на лидирующие роли. Конечно, это весьма смелое с исторической точки зрения заявление. "Мягкий" Запад и благодушный Восток. Почему белорусская оппозиция отреклась от пророссийского электората? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Так, во время восстания 1863-1864 годов, которое упоминается в ролике, белорусские и украинские крестьяне рьяно поддерживали правительственные войска, т.к. они прекрасно знали, чем чревато восстановление польской власти.

В любом случае вряд ли даже самые пропольские белорусские политики согласятся на возвращение того status quo, которое бытовало до разделов Речи Посполитой. Белоруссия — слишком сильное государство, чтобы низводить его до уровня Литвы или Украины.

Но былые распри легко могут забыть, когда речь пойдёт о взаимовыгодном сотрудничестве. Ведь те же Германия и Франция забыли свою вековую вражду и сегодня сообща решают ряд острейших проблем Европейского Союза.

Однако и в этом у Белоруссии есть неразрешимые противоречия с членами «Люблинского треугольника».

Станция преткновения

Одной из самых больших проблем Белоруссии в отношениях с двумя членами «треугольника» является проблема Белорусской АЭС. Громче всех против проекта выступает Литва. Главный интерес Украины. Почему Киеву невыгоден уход Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

В январе 2016 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о вызове для ЕС в виде проектов, подобных Белорусской АЭС.

«Серьёзным вызовом становится контроль за безопасностью индустриальных проектов, осуществляемых у границ Евросоюза», — отметила Грибаускайте.

Тогда же Литва обратилась к Латвии, Эстонии, Финляндии и Польше с предложением договориться о недопуске на рынок ЕС электроэнергии с БелАЭС. Примечательно, что ее инициативу поддержало лишь одно государство. И это была Польша.

В следующем — 2017 году — литовский сейм принял закон «О признании небезопасной атомной электростанции в Островецком районе Республики Беларусь, которая представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья населения Литовской Республики».

Весной 2019 года премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис попытался убедить Белоруссию переоборудовать станцию для того, чтобы она работала на газе. В Белоруссии этот план отвергли.

«Мы строим АЭС для себя, для нашего внутреннего потребления и энергетической безопасности. И не просто для производства электроэнергии, а для диверсификации видов топлива», — пояснил в марте 2019 года в комментарии порталу Τut.by директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Белоруссии Василий Полюхович.

Он также отметил, что не заставляет Литву покупать электроэнергию у Белоруссии.

«Если вы пришли на рынок и вам что-то не нравится, вас никто не заставит это купить. Мы строим станцию для себя, 40% электроэнергии будет вырабатывать АЭС, менее 60% будет газ, а дальше постепенно будут развиваться возобновляемые источники энергии», — подчеркнул Полюхович.

Видя, что уговоры и угрозы на белорусов не действуют, литовцы перешли к более жестким действиям. 13 марта 2020 года представители партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) зарегистрировали в сейме резолюцию с требованием к Евросоюзу ввести санкции в отношении «Росатома» и других компаний, участвующих в строительстве Белорусской АЭС.

Примечательно, что вопрос с АЭС всплыл и во время избирательной кампании. Так, один из соперников президента Александра Лукашенко — Валерий Цепкало — предложил взять у ЕС компенсацию в $10 млрд для того, чтобы отдать России кредит за Белорусскую АЭС, ну а саму станцию закрыть, раз она так раздражает Литву и ЕС. Выборы в Белоруссии: Минску уготована судьба Киева? © Скриншот из видео Украина.ру

«Я их называю «альтернативщики», идут во власть, они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь», — прокомментировал эту идею Лукашенко в июне 2020 года.

Идея действительно выглядит странно, и вряд ли ее поддержат в самом Евросоюзе. Тем более что в Калининградской области продолжается строительство Балтийской АЭС. Кстати, тоже неподалеку от границы с Литвой.

Сейчас, когда ряд стран ЕС выступили за жесткую экономию средств из-за кризиса, вызванного пандемией, никто не будет просто так давать Минску $10 млрд, чтобы их передали России (которая на часть средств может ускорить строительство Балтийской АЭС). И даже если допустить свержение Лукашенко в случае госпереворота или победу на выборах Светланы Тихановской, вряд ли это сильно повлияет на строительство АЭС. Ведь без нее Белоруссия будет всё так же сильно привязана к поставкам газа из России. Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Есть в присоединении Белоруссии к «Люблинскому треугольнику» и другие вопросы, в том числе и политического характера. Не секрет, что именно в Польше действуют оппозиционные белорусские СМИ. И если у власти в результате выборов останется Лукашенко, представить присоединение белорусских властей к формату будет весьма сложно.

А победа на выборах или в результате госпереворота оппозиции тоже не гарантирует присоединения Белоруссии к союзу Литвы, Украины и Польши. Последняя тройка является агентами влияния США в Европе. У ЕС с той же Польшей ряд неразрешимых противоречий (тут и вопрос с мигрантами, и с правами ЛГБТИ+-сообщества, и с независимостью судов). Есть и противоречия ЕС и США — достаточно вспомнить об американских пошлинах на европейские сталь и алюминий. Поэтому допускать усиление и увеличение проамериканского блока стран Европа не будет. И бело-красно-белому Минску придется выбирать уже не между Россией и Западом, а между США и ЕС. Выбор не из легких.

В общем, «Люблинский треугольник» скорее всего так и останется треугольником.