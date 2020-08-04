По состоянию на 12:00 4 августа в мире зарегистрировали свыше 18,2 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 693,9 тыс. человек, 10,9 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,7 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 155,4 тыс. человек, больше 1,5 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,7 млн жителей, свыше 94,6 тыс. человек скончались, больше 2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,8 млн случаев заражения, 38,9 тыс. смертей, 1,2 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 861 тыс. (плюс 5159 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 351 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 661 тыс. человек.

Возвращение россиян с курортов осенью приведет к росту числа новых случаев заражения коронавирусом, однако эта волна не будет сильной, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Она отметила, что «какая-то часть населения» уже переболела COVID-19, к тому же система здравоохранения «уже полностью готова».

Дети в России пока не смогут получить вакцину от коронавируса. Как пояснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, по законодательству на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых.

Россия будет поставлять отечественный препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в страны Латинской Америки. Российский препарат будет продаваться на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора.

Более 15% российских ресторанов, закрывавшихся из-за связанных с эпидемией коронавирусной инфекции ограничений, так и не возобновили работу после их снятия, следует из опроса, проведенного Wheretoeat. Наиболее сложная для ресторанного бизнеса ситуация складывается на Урале, где остаются закрытыми около трети заведений. В Татарстане окончательно закрылись более 16% заведений. В Москве рестораторы чувствуют себя лучше — в столице заработали более 94% ресторанов.

В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст. Согласно инициативе партии «Справедливая Россия», мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. По мнению руководителя партии Сергея Миронова, шанс на откат пенсионной реформы есть, потому что принявшее решение о повышении возраста правительство в январе 2020 года ушло в отставку.

Доходы российского бизнеса поставили исторический антирекорд за 20 лет. По данным Росстата, во II квартале 2020 года предприниматели заработали всего 3,5% от всех доходов населения страны: при общем доходе россиян в 14,6 триллиона рублей бизнес заработал 512 миллиардов. Тем временем не менее чем в 20 регионах РФ местные власти предусмотрели для предпринимателей снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт, земельный участок. По уплате некоторых из них бизнес получил отсрочку или освобождение на три и более месяцев. В частности, в Иркутской, Свердловской и Магаданской областях имущественный сбор снижен вдвое и больше — до 1,1 и 0,5%.

За успешную учебу для студентов хотят ввести скидки на обучение. Льготы коснутся тех, кто обучается в вузах на коммерческой основе. В ближайшее время авторы законопроекта внесут его на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Украина и коронавирус

Медики на Украине зафиксировали 1061 новый случай заражения коронавирусом, что больше почти на 7,2%, чем днем ранее. За сутки выздоровели 737 человек, 26 умерли.

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Всего с начала пандемии в стране выявлено 74 219 заболевших, из них 1764 умерли, 40 613 выздоровели. Сейчас болеют 31 842 человека.

Шестнадцать новых случаев коронавируса зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеет 221 человек, выздоровели 640 человек.

Министерство здравоохранения Украины готовится ко второй волне коронавируса, которая, предположительно, будет с октября, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии в Сумах на Украине закрылся после того, как четверо медработников заболели коронавирусной инфекцией.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме хочет наказать прибывших в страну рабочих с Украины, которые 46 раз нарушили правила самоизоляции, введенные на фоне пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

Власти Азербайджана продлили строгий карантинный режим до 31 августа в 13 городах и районах Азербайджана, включая Баку. До конца августа жители страны не смогут навещать родственников в медучреждениях, посещать государственные организации, а также перемещаться между городами, в которых действует строгий карантин. Однако систему с обязательным СМС-уведомлением о выходе из дома власти отменили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус в стране отступает и власти видят свидетельство значительного прогресса.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что разработка действующей вакцины от COVID-19 может закончиться неудачей. По его словам, есть опасения, что вакцина или не будет работать совсем, или обеспечит защиту всего на несколько месяцев.