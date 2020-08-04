Промышленный город Каменское Днепропетровской области до 2016 года назывался Днепродзержинском. Он известен как родина Леонида Ильича Брежнева и один из самых загрязнённых городов Украины

Как и областной центр, город Днепр, Каменское (Днепродзержинск) расположен по обеим сторонам реки Днепр — возле Среднепровской ГЭС. В черте города расположены промышленные предприятия металлургического, химического, коксохимического комплекса, а также хранилища отходов уранового производства ныне закрытого Приднепровского химического завода. На территории города расположены 9 радиоактивных могильников, содержащих свыше 42 млн тонн радиоактивных отходов, четверть из которых — в хранилище Днепровском, в километре от реки Днепр, создавая угрозу заражения реки и Черного моря. Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

Здесь находятся Днепровский металлургический комбинат, завод «Днепровагонмаш» (производящий грузовые вагоны), стратегическое химическое предприятие ДнепроАзот, два коксохимических завода, завод «Днепроцемент» и Днепровский автобусный завод. Всего же — 47 промышленных предприятий в городе размером со средний украинский областной центр.

С 2015 года мэром города является Андрей Белоусов, избиравшийся от партии «Блок Петра Порошенко». Его основным конкурентом на прошлых выборах был Евгений Найда, кандидат от партии «Укроп», политического проекта Игоря Коломойского. Однако в горсовете города относительное большинство было у «Оппозиционного блока» (11 депутатов). У партии «Укроп» — 6 депутатов, у БПП — 5, «Батькивщины» — 4, «Возрождения» — 4, «Нашего края» — 3, «Самопомощи» — 3 и «Свободы» — 2.

Крупнейшие предприятия города контролирует «Метинвест» — концерн Рината Ахметова и Вадима Новинского. Коксохимические и металлургические предприятия этого концерна являются основными загрязнителями воздуха в городе в основном за счет массовых выбросов графитовой пыли. На каждого жителя в год здесь приходится около 400 кг графитовой пыли.

Предприятия периодически штрафуют за выбросы, но штрафы (например, 26 000 грн в 2018 году — около 71 000 рублей) обходятся для олигархов дешевле установки очистительных сооружений. Бизнес-империя Ахметова-Новинского пересекается в городе с бизнес-империей Игоря Коломойского, владеющего ДнепроАзотом и Днепродзержинским коксохимзаводом. Политические проекты, поддерживаемые этими двумя олигархами, фактически контролируют горсовет Каменского.

Нынешний мэр города, Андрей Белоусов, в 2013 году работал в правительстве Николая Азарова на должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Лояльное отношение к власти «любого цвета» помогло Белоусову остаться в правительстве еще почти на год после Евромайдана, уже под шефством премьера Арсения Яценюка. Поскольку из-за работы в правительстве Азарова-Януковича будущего мэра Каменского ожидала люстрация, он в доказательство своей «проукраинской позиции», поехал на пару дней в зону АТО, чтобы получить статус участника боевых действий.

Однако присвоение ему этого статуса вызвало скандал, после которого Белоусов вернулся в Каменское (на тот момент еще Днепродзержинск), где и был избран главой города при поддержке Петра Порошенко и его партии. Николаев перед выборами: «партия мэров» против «Оппозиционной платформы» © Public domain

Отметился он декоммунизацией названия города и рядом коррупционных скандалов, связанных с тендерными закупками товаров по завышенным ценам у компаний, принадлежащих родственникам. Команда мэра постепенно прибирала город к рукам, а в Каменском-Днепродзержинске регулярно стали происходить нападения на критиков местной власти, включая прозападных грантоедов.

В марте неизвестные ворвались и избили местного журналиста Константина Филатова, автора материалов о коррупционных схемах мэрии и соучастии в них протестантской секты «Эммануил», приближенной к руководству города. В том же месяце сожгли автомобиль Олега Ефимова, автора критических материалов о финансировании партии мэра. Ранее было подорвано здание местной газеты «Событие», публиковавшей критические материалы. В декабре 2019 года было подожжено помещение профсоюза рабочих металлургического комбината.

По словам профсоюзного лидера Егора Пшеничного, злоумышленники, очевидно, хотели отомстить редакции сайта «Камень-ньюс», расположенной в том же здании.

В прошлом году, сразу же после президентских выборов, Андрей Белоусов «изменил» Петру Порошенко и основал местный региональный проект — партию «Бджола» («Пчела») — «для защиты интересов города», как говорится в программе партии.

По данным июльского опроса на местном сайте «5692.com.ua», этот проект готовы поддержать 28,6% респондентов, ОПЗЖ — 24,4%, «Европейскую солидарность» — 12,5%, «Партию Шария» — 12,1%, «Слугу народа» — 7,1%. Однако стоит отметить, что опрос на сайте не может считаться репрезентативным. Днепр перед выборами: кто будет контролировать экономическую столицу Украины © commons.wikimedia.org, Artemka

На предстоящих выборах «Пчела» Белоусова, как сообщают местные СМИ, будет сотрудничать с городскими властями областного города Днепр, в частности с Борисом Филатовым и Геннадием Корбаном. В новый проект «Бджола» вошли как бывшие функционеры партии «Евросолидарность», так и члены «Оппозиционного блока», так как городская организация этой партии (и самая крупная фракция в горсовете) раскололась в 2018 году.

В Каменском глава города сейчас показательно занимается решением хозяйственных вопросов и не делает никаких четких политических заявлений. Андрей Белоусов активно осваивает соцсети, публикует позитивные новости, фотографируется в новых автобусах, которые закупают для города. Он реорганизовал несколько коммунальных предприятий и всеми силами пытается продемонстрировать, что он из новой плеяды руководителей. Агитация каких-либо других политических сил или кандидатов в городе пока не заметна.

Фактически родной город Леонида Брежнева стал своеобразной феодальной вотчиной клана Белоусова, который беспринципно маневрировал, сменяя политические партии, параллельно укрепляя свою власть в городе. Тем не менее, этому клану удается удерживаться в городе, лишь пока он удобен и выгоден владельцам крупных промышленных предприятий — Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову.