Домохозяйка Светлана Тихановская, по иронии судьбы ставшая главным оппонентом Александра Лукашенко, изначально позиционировала себя как нейтрального кандидата в президенты. В случае избрания обещала назначить новые выборы и уйти из политики, чтобы снова жарить котлеты. Уже ясно, что в её кампании всё меньше нейтральности и всё больше геополитики

Особенность текущей избирательной кампании в Белоруссии в том, что геополитическая повестка отошла на второй план. Главным водоразделом между властью и оппозицией стал не внешний вектор развития, как было многие годы, а внутриполитическое и социально-экономическое устройство республики. Произошло это благодаря совпадению двух факторов: кризис в отношениях между действующей властью в Белоруссии и Россией, а также отсутствие четкой прозападной ориентации у главных альтернативных политиков. Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Сергей Тихановский о союзе с Россией высказывались либо нейтрально, либо положительно.

В ходе известных событий ни один из указанных политиков не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, и их вынужденной заменой стала домохозяйка, жена видеоблогера Тихановского Светлана. Поначалу казалось, что данная кандидатура не сможет составить конкурентную власти кампанию и выборы уже можно считать чуть ли не завершёнными. Тихановская не имеет ни политического опыта, ни достаточных навыков публичных выступлений. Киев «за» и «против» Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но оппозиции удалось быстро объединиться вокруг неё. К команде нового политика сразу присоединились штабы выбывших из политической борьбы Бабарико и Цепкало, а также основные силы «старой» оппозиции. Тихановскую стали активно поддерживать все влиятельные негосударственные медиа. У главного оппонента власти появился свой узнаваемый логотип, гимн и действующие лица. В её поддержку удаётся собирать многочисленные (порой доселе невиданные по размаху) митинги не только в Минске, но и в других городах вплоть до небольших райцентров.

Благодаря консолидации и грамотным политтехнологиям из неопытной Тихановской за считанные недели удалось создать главного противника Лукашенко. И 9 августа за неё будет голосовать львиная доля тех, кто за смену власти, в том числе потенциальный электорат Бабарико и Цепкало, а также львиная доля старой оппозиции.

Электорат видит в Тихановской не нового президента, а человека, который назначит новые выборы и уйдет из политики. Она сама обещает такое развитие событий и позиционирует себя как нейтрального народного кандидата, который способен объединить всех вокруг единственной идеи — смены действующего режима. Но некоторые последние заявления заставляют в этом сомневаться.

С пророссийскими «не по пути»

Если Бабарико, Тихановский и Цепкало, работавшие на консолидацию недовольной части электората, избегали резких геополитических высказываний и идеологизации в целом, то Светлану неопытность подвела. На днях в интервью для российского издания она высказала неоднозначный тезис: «Нам не по пути с теми, кто за Союзное государство с Россией». Этим действием политик своими руками отрезает от себя значительную часть электората, нанося удар по заданному еще в мае-июне курсу, нацеленному объединить «западников», «восточников» и «нейтральных». Корнилов рассказал, когда Лукашенко станет самым пророссийским президентом в мире © REUTERS, Vasily Fedosenko

Одновременно с этим на митингах в поддержку Тихановской всё больше бело-красно-белых флагов, которые активно используются «старой», националистической оппозицией. Этот флаг был в республике государственным с 1991 по 1995 год, пока не был отменен на республиканском референдуме. Население выступило против бело-красно-белого флага и герба «Погоня» в связи с тем, что ранее они использовались отрицательными «героями» белорусской истории. Например, коллаборационистской администрацией времен нацистской оккупации. На акциях всё чаще звучат и привычные для политических старожилов лозунги «Жыве Беларусь!» и «Верым, можам, пераможам!».

Эти факторы заметно сближают новую оппозицию с традиционной. Кампании так и не удалось избежать идеологизации и перекоса в сторону прозападных и националистических сил.

Свято место пусто не бывает

Происходящий перекос вполне закономерен, если обратить внимание на особенности белорусского гражданского общества и социально-политического поля. Там тотальное господство прозападных и националистических сил, начиная от политических партий и заканчивая небольшими региональными медиа и видеоблогами. Они уже больше 20 лет возникают, крепнут и ширятся в республике за счет западных грантов. На их деятельность государство может ответить либо официозными телевизионными передачами и газетами, либо санкциями, что не способно стать серьезной альтернативой «мягкой силе» Брюсселя и Вашингтона.

Особенно рьяно прозападная сеть работает накануне и во время выборов. Ранее они поддерживали традиционную оппозицию, а сегодня к ним «свалился с неба» такой подарок, как Светлана Тихановская. Домохозяйка, выходец из народа с незапятнанной репутацией, верная жена, которая борется за свободу мужа. И сама бросает вызов опытному авторитарному правителю. Образ декабристки и Жанны д'Арк в одном флаконе.

Поэтому, как только стало ясно, что среди новых политиков в бюллетень попадёт лишь Светлана Тихановская, её тут же подхватывают более опытные политические игроки и начинают серьезно влиять на кампанию. В доверенные лица пошли активисты националистической и прозападной оппозиции — в основном представители «Европейской Беларуси», «БНФ», «ОГП», незарегистрированной партии «БХД».

Если кандидат нейтральный и стремится консолидировать все силы, а не только вышеуказанного спектра, логично разбавить собравшуюся компанию «восточниками», сторонниками союза с Россией. Но этого нет. И проблема отнюдь не в том, что их кто-то может не принять. Проблема в том, что никаких влиятельных и активных организационных структур пророссийской направленности, участники которых были бы готовы к активной политической деятельности, нет. Главный интерес Украины. Почему Киеву невыгоден уход Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

И снова о «мягкой силе»

Прозападное сообщество Белоруссии закалено десятками лет борьбы и имеет широкую поддержку западных соседей республики. В это время позицию сторонников Союзного государства до последнего времени выражала власть: Минском был взят курс на интеграцию с Россией, русский язык получил статус государственного. Некоторые русские организации и вовсе закрылись еще в конце 1990-х — начале 2000-х за неимением причин для существования. Для создания пророссийского гражданского общества отсутствовали стимулы. И такая ситуация всех устраивала, в том числе в России.

Запад же все эти годы активно работал с гражданским обществом, создавая здесь собственные сети влияния. На перспективу. Москва же выстраивала отношения через прямые контакты с элитами.

Но элиты имеют свойство меняться, а общество остаётся.