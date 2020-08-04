Луцк опять на слуху, но теперь не благодаря захвату заложников, а из-за отказа властей города ужесточить карантин по команде из Киева. «Хозяину Волыни» Игорю Палице не впервой конфликтовать с центром

Во время посещения Волынской области 9 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе короткого общения с жителями Луцка заявил, что городская власть «против вас и против нас», и посоветовал «дождаться октября и выбрать себе нормального человека». Сложно сказать, что именно имел в виду глава государства (возможно, заявление Луцкого горсовета против назначения губернатором Волыни луганчанина Юрия Погуляйко в ноябре 2019-го), но уже в начале августа слова Зеленского получили формальное подтверждение.

Депутаты Луцкого городского совета в понедельник, 3 августа, проголосовали против решения Киева об отнесении их города к «красной» карантинной зоне. Они объяснили это тем, что решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая отнесла город к этой зоне, противоречит Конституции Украины и закону «О защите населения от инфекционных болезней».

Депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с требованием отменить «красный» уровень эпидемической опасности в Луцке. Они отметили, что в городе общее количество больных COVID-19 за весь период, а также количество новых заражений за последнюю неделю меньше, чем в соседних областных центрах. Горсовет подчеркнул, что «не будет вводить никаких ограничений» в связи с отнесением Луцка к «красной зоне». Он поручил исполнительным органам обеспечить функционирование, в частности, учреждений дошкольного образования и транспорта.

Депутаты рекомендовали луцким предприятиям продолжать свою работу, исходя из предыдущих решений горсовета о смягчении карантина. Также Луцкий городской совет пообещал юридическую защиту всем учреждениям и предприятиям, в отношении которых полицией будет составлен протокол о нарушении правил карантина. В бюджете общины планируют предусмотреть деньги на возмещение предприятиям их потерь. Краматорск перед выборами: кого выберет руководство машиностроительного завода © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Примечательно, что об этом коллективном решении сообщено на сайте Луцкого городского совета, а сама новость не подписана. Никаких официальных заявлений со стороны исполняющего обязанности городского головы Луцка, секретаря горсовета Григория Пустовита, пока нет. При этом главным комментатором как решений киевских властей, так и ответа властей луцких остаётся депутат Луцкого городского совета, советник и.о. мэра Игорь Полищук.

Ещё вечером в пятницу, 31 июля, Полищук написал на своей странице в Facebook: «Если центральная власть хочет работать по закону — пусть вводит чрезвычайное положение, и лишь потом останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения». А на внеочередной сессии Луцкого горсовета 3 августа Игорь Полищук заявил: «Остановка жизнедеятельности города может спровоцировать возникновение сложной ситуации, а тысячи жителей города могут потерять доходы, что, в свою очередь, приведет к непоступлениям в бюджет. Кроме того, предприниматели понесут значительные убытки, что может вызвать закрытие заведений и, как следствие, потерю рабочих мест жителями Луцка». Он напомнил, что с начала карантинных ограничений бюджет Луцка уже недополучил более 140 миллионов гривен.

Это далеко не первый случай, когда советник и.о. мэра и рядовой депутат горсовета Луцка Игорь Полищук становится спикером местной власти. Может, политик просто никак не выйдет из роли и.о. городского головы, которую исполнял в марте-июле 2017 года после избрания секретарём Луцкого городского совета? Или он уже считает себя будущим полноценным мэром Луцка, рассчитывая на поддержку своего могущественного покровителя, «хозяина Волыни» Игоря Палицы? Для ответа на эти вопросы нужен небольшой экскурс в историю.

В Киеве — булава, на Волыни — Палица

Уроженец Луцка Игорь Палица никогда не забывал о своей «малой родине». Занимая руководящие должности на нефтеперерабатывающих заводах своего старшего партнёра — олигарха Игоря Коломойского, — Палица в 2011-м создал благотворительный фонд «Новый Луцк». А осенью 2012-го Игорь Палица был избран в Верховную Раду 7-го созыва по 22-му округу Волынской области (город Луцк), набрав 40% голосов избирателей. Хотя в парламенте Палица поддерживал Януковича, он успел вовремя «перейти на сторону Майдана», за что по протекции Коломойского получил пост губернатора Одесской области.

Однако через год, когда Игорь Коломойский «побил горшки» с Петром Порошенко, Палица вернулся на родную Волынь. В результате местных выборов осенью 2015 года партия УКРОП сформировала большинство в Волынском областном совете, председателем которого был избран Игорь Палица. Он сразу стал «не первым, но и не вторым человеком» в области, с которым вынуждены были считаться губернаторы. Кстати, после того, как Палица летом 2019-го опять стал депутатом Верховной Рады и передал руководство Волынским облсоветом своему доверенному лицу Ирине Вахович, его статус в области ничуть не снизился.

А вот Луцкий горсовет Палице удалось взять под контроль не сразу: выборы мэра в 2015-м второй раз подряд выиграл экс-губернатор (а до того — бывший первый секретарь Волынского обкома комсомола) Николай Романюк. Хотя последний был выходцем из «Приватбанка», к тому времени Романюк полностью встал на сторону президента Порошенко в его конфликте со структурами Коломойского. Выдвиженец Палицы, Александр Товстенюк, выступил на выборах мэра Луцка осенью 2015-го неплохо, набрав в первом туре 32,8% голосов, но за Николая Романюка во втором туре проголосовали 55,69% жителей Луцка. Хотя после тех выборов УКРОП имел больше всех депутатов в горсовете Луцка (17 из 42-х), поначалу большинство там сформировали на базе Блока Петра Порошенко. Но в начале февраля 2017 года Николай Романюк скоропостижно скончался, что открыло перед Палицей возможность переиграть ситуацию. Кременчуг перед выборами: Коломойский намерен упрочить свой контроль над центром нефтеперерабатывающей отрасли © boris-mavlyutov.livejournal.com

УКРОП перетянул на свою сторону депутатов Луцкого горсовета от «Батькивщины», а также нескольких депутатов из БПП и «Радикальной партии Ляшко», и сформировал новое большинство, которое в марте 2017 года избрало секретарём городского совета и исполняющим обязанности городского головы Луцка Игоря Полищука. Хотя в ситуацию вмешался лично Пётр Порошенко, а его партия пыталась лишить мандатов депутатов-перебежчиков, Палица оказался сильнее. В начале июля 2017-го в ходе торгов с «Батькивщиной» и.о. мэра Луцка был избран выдвиженец этой партии Григорий Пустовит (кстати, первый «постмайданный» губернатор Волыни), который формально руководит городом до сих пор. Однако большинство местных комментаторов уверены: все решения городских властей если не готовятся, то уж точно согласовываются в кабинете советника и.о. городского головы, — у которого, в свою очередь, «прямая связь» с Игорем Палицей.

Полищук и все-все-все

Открытых социологических исследований относительно рейтингов потенциальных кандидатов в мэры Луцка не существует. Однако большинство опрошенных мною местных политологов и журналистов уверено, что Игорь Полищук в случае выдвижения от новой партии Игоря Палицы — «За будущее» — может рассчитывать как минимум на треть голосов избирателей Луцка, как и кандидат от УКРОПА Александр Товстенюк пять лет назад. Отдельные эксперты, однако, высказывали предположение, что «кандидатом от Палицы» может стать первый заместитель городского головы Луцка Григорий Недопад. По должности он больше, чем Полищук, сосредоточен на управленческой рутине, однако также остается достаточно публичным. Недопад регулярно появляется в дружественных Палице медиа как лицо, представляющее достижения горсовета. Однако, по прогнозам аналитиков, ему больше светит должность первого вице-мэра и главного администратора города, а не «лица» луцкой власти.



Единственным потенциальным кандидатом, способным выйти с Полищуком во второй тур выборов мэра Луцка, является выдвиженец от президентской партии «Слуга народа» (СН). В феврале 2020-го любой кандидат от этой политической силы мог рассчитывать на 15% голосов избирателей города. Однако даже ныне, после резкого падения рейтингов СН, «бонус» для кандидата от этой партии составляет не менее 10%. Вот только «Слуга народа», которая открыла партийный офис в Луцке только 23 июня, похоже, реальных кандидатов не имеет. Некоторое время в Луцке ходили слухи, что СН может поддержать на выборах мэра Луцка местного застройщика Андрея Разумовского. Однако тот, похоже, отказался от планов баллотироваться в мэры вообще, не рискуя испортить отношения с нынешними (и будущими) властями города. О невозможности выдвижения Разумовского непрямо заявили и в СН — мол, мы не будем поддерживать бывших членов Партии Регионов (а Разумовский был депутатом Луцкого горсовета от этой партии в прошлом).

В качестве потенциальных кандидатов в мэры Луцка от «Слуги народа» рассматривают людей, которые еще недавно надеялись получить от президента Зеленского кресло губернатора Волыни. Среди таких, например, местный ресторатор и бывший КВН-щик Андрей Котищук. Его политические амбиции подтверждают недавние визиты в Офис президента. Хорошие рекомендации Котищуку может обеспечить депутат ВР и экс-«кварталовец» Юрий Корявченков (Юзик), с которым Котищук давно дружит. И если его рекомендации «недотянули» до должности главы ОГА, то вполне могут сработать на местных выборах. Тем более что у Андрея Котищука в Луцке неплохая репутация, построенный «с нуля» собственный бизнес и никаких репутационных пятен в прошлом.

Однако, как подчёркивают местные комментаторы, не стоит отбрасывать сценарий, при котором Игорь Палица договорится со «слугами», и те «сольют» ему Луцк, выдвинув откровенно технического кандидата. Кроме того, хотя оказанная услуга уже ничего не стоит, но структуры Игоря Палицы на президентских и парламентских выборах (в их списочной части) работали на победу, соответственно, Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». Да и свои люди в президентской партии у Палицы есть: один из депутатов-мажоритарщиков от Волыни, член парламентской фракции СН Вячеслав Рублёв, ранее был одним из руководителей партии УКРОП.

Побороться за выход во второй тур выборов мэра Луцка может также кандидат от «наследников БПП» в Луцком горсовете — местной партии «Свідомі» («Сознательные»). Хотя создал её луцкий предприниматель Андрей Покровский, владеющий в том числе медиа-ресурсами, но против него играет причастность к игровому бизнесу. Потому, кроме Покровского, в качестве выдвиженца «сознательных» рассматривается депутат Луцкого городского совета Николай Яручик. Однако, кто бы не вышел во второй тур с «кандидатом от Палицы», последний победит почти со 100% гарантией. Львов перед выборами. «Слуги народа» обопрутся на чуждого им безальтернативного Садового © Facebook, Андрій Садовий

Кандидаты в мэры Луцка от других партий будут лишь изображать борьбу за этот пост, их реальной целью будет поддержка партийных списков в Луцкий городской совет. Так, «Батькивщина» может сыграть по двум сценариям. Первый — выдвинуть Григория Пустовита, действующего и.о. городского головы. Второй — поддержать депутата горсовета Андрея Козюру, который традиционно, ещё с 2010 года, каждый раз баллотируется на мэра. «Самопомощь» в случае участия в выборах может поддержать на мэрских выборах Юлию Вусенко. Будучи секретарем горсовета при Николае Романюке, именно она стала первым и.о. мэра Луцка, а позже — символом борьбы против Палицы в городском совете. «Свобода», вероятно, будет выдвигать руководителя городской организации Николая Федика, действующего депутата горсовета и председателя своей фракции. Именно его партия делегировала на парламентских выборах от Луцка (получил 7,57% и занял четвёртое место).

Интересно, рискнёт ли «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинуть кандидатом в мэры Луцка последнего губернатора Волыни времён Януковича — Александра Башкаленко. Напомню, он вошёл в историю в связи с тем, что отказался подать в отставку даже после того, как был захвачен «активистами», прикован наручниками на сцене луцкого «Майдана» и облит на морозе холодной водой. На парламентских выборах в 2019 году Башкаленко получил 45-й непроходной номер в списке ОПЗЖ, при этом сам политик возглавлял избирательный штаб партии почему-то в Николаевской, а не Волынской области. Однако местом жительства Александра Башкаленко по-прежнему является Луцк, где он числится советником у своего сына, директора онлайн-сервиса покупки газа и электроэнергии Megawatt Константина Башкаленко (при этом учредителем фирмы является Башкаленко-старший).

На выборах мэра Луцка может появиться и весьма неожиданный кандидат — бывший лидер группы «Тартак» Александр Положинский. Он уроженец Луцка, закончил экономический факультет местного технического университета (где играл в КВН), и формально остаётся жителем города. В феврале 2020 года сам Положинский заявил: «Двое разных людей предложили мне стать мэром Луцка. Неожиданное предложение, и интересно, что уже несколько десятков человек эту идею поддержало. Буду думать». Хотя с тех пор певец и музыкант к этой теме не возвращался, в конце мая он отметил, что является безработным и не имеет чётких планов и понимания, чем хотел бы заниматься дальше. Являются ли эти слова заявкой на политическую карьеру — покажут ближайшие месяцы.