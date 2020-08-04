В ряде европейских стран, в частности в Великобритании, молодым выпускникам вузов активно помогает государство. На Украине ситуация другая: и молодежь, и люди среднего возраста на рынке труда полностью предоставлены самим себе. Издание Украина.ру разбиралось, кто из работников сейчас больше всего востребован и что делать остальным

В начале июля 2020 года в Великобритании стартовала госпрограмма «Kick-start» объемом 2 млрд фунтов, в рамках которой работодатели получат компенсацию за прием на работу молодых людей от 16 до 24 лет.

Коронавирус прошелся косой по британским рабочим местам как раз в тот момент, когда 700 тысяч молодых островитян вот-вот закончат учебные заведения и начнут строить карьеру. Но работы для молодых кадров очень мало. Согласно заявлению начальника казначейства Британии Риши Сунака, люди в возрасте до 25 лет в 2,5 раза чаще работают именно в тех секторах экономики, которые больше всего пострадали от кризиса. Власти это понимают и предпринимают меры срочной помощи.

Два миллиарда фунтов — только часть чрезвычайного пакета мер по предотвращению массовой безработицы вследствие коронакризиса.

Украинское государство не так внимательно к своим гражданам. Никакого подобного антикризисного пакета для молодых предложено не было. Деньги на поддержку рынка труда можно было взять из Фонда по борьбе с коронавирусом, созданного 13 апреля, объем которого составил 66,3 млрд гривен. Но бюджетным средствам нашлось лучшее применение. Большая часть денежных вливаний была направлена на дорожное строительство (35 млрд грн), и только 6,972 млрд ушло в Фонд страхования на случай безработицы.

Между тем ситуация на украинском рынке труда крайне напряженная. Много бизнесов в стране или закрылись, или заморожены. Примечательно, что ситуация с работой на Украине прямо противоположна ситуации в Туманном Альбионе.

Дорогие, но медленные

«Если мы говорим о молодых людях без опыта работы, то они являются вторыми по популярности соискателями. На них рассчитано порядка трети всех размещенных вакансий, более 33%. В пределах 2-4% этот показатель может колебаться в зависимости от сезонности. Самые популярные кандидаты-соискатели, исходя из базы вакансий, это молодые люди с опытом работы от 1 года до 3 лет. Этот опыт молодые соискатели вполне могут получить еще во время учебы, если они будут параллельно проходить стажировку», — рассказала в комментарии изданию Украина.ру руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала grc.ua Юлия Дрожжина. Работу найти можно, а вот зарплату... Что происходит с рынком труда на Украине © AP, Efrem Lukatsky

Получить опыт студентам на Украине действительно можно: разного рода бизнес активно сотрудничает с университетами, организуя стажировки и проводя лекции для студентов, тем самым готовя их к реальным потребностям рынка.

Эксперт признаёт, что возможности по трудоустройству у молодых даже больше, чем у кандидатов, скажем, с 10-летним опытом работы. Последних, как отметила Дрожжина, работодатели могут зачастую воспринимать как «сверхквалифицированных»: тех, кто претендует на высокую зарплату.

Значит ли это, что работодатель ищет и выигрывает за счет более дешевой рабочей силы в виде студентов и свежих вузовских выпускников? Юлия Дрожжина с таким утверждением не согласна.

«Говорить о том, что вопрос исключительно в деньгах, не совсем корректно. Работодатели могут считать молодых людей теми кандидатами, которые обладают более актуальными знаниями, навыками, более высоким уровнем цифровой грамотности и более адаптированы к быстро меняющимся условиям», — сказала она.

Складывается ощущение, что работодатель руководствуется стереотипом: молодые более продвинуты в части современных требований, люди зрелого возраста выглядят на их фоне отсталыми. Но специалист по кадрам отмечает: вышеназванные данные — это результат анализа кадровой базы. Причины подобного эффекта могут быть разными. Например, для каких-то нанимателей именно деньги играют роль, для других важно, что человеку с большим опытом работы может быть неинтересно работать на предлагаемой должности, а для третьих — чтобы работник быстрее реагировал на изменения.

Так или иначе, факт налицо: молодые работники на Украине востребованы больше, чем люди старшего возраста. Наибольшим спросом среди молодежи пользуются вакансии в диджитал-отрасли: весь спектр специальностей в IT, маркетинг, пиар, реклама, частично продажи (наиболее легкая для входа в профессию специальность). Кстати, именно эта сфера бизнеса проявляет наибольший интерес к студентам.

Если брать Киев, представители сфер IT или рекламы, например, постоянно посещают с лекциями Киевский политехнический институт, Авиационный университет, Киево-Могилянскую академию, университет им. Т.Г.Шевченко, Киевский национальный экономический университет. Глава Нацбанка ушёл в отставку, у украинцев перестали расти доходы. Главное в экономике Украины 27 июня — 3 июля © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

Кроме криминала и эскорта

«Те, кто ищет подработки, часто смотрят в сторону отельно-ресторанного дела. Оно сейчас оживает, в первой половине лета достаточно динамично увеличивалось количество вакансий в этой сфере. Сейчас сезон отпусков и курортные заведения активно набирают персонал», — говорит Дрожжина.

Об этом свидетельствуют и данные независимого PR-специалиста, руководителя Киевского публичного агентства коммуникаций Инны Ковальчук. По ее словам, общепит добирает персонал, сокращенный в жестких условиях карантина: проворные и компетентные официанты и бармены всегда в цене. В отельном бизнесе тоже можно устроиться: здесь выводится на работу старый персонал, но на рецепции всегда была и есть большая текучка кадров.

Если заглянуть, к примеру, на телеграм-канал «Работа в Киеве», можно увидеть много объявлений от молодых людей от 16 до 30. Претендуют они чаще всего на позицию бариста, продавца-консультанта, официанта и вообще согласны на любой труд, кроме криминала и эскорта.

В этой группе можно увидеть и предложения от работодателей, которые ищут кадры и даже готовы их обучать. Требуются официант, бармен, кальянщик, грузчик, продавец-консультант, товаровед, слесарь, автослесарь на СТО, администратор в барбершоп, работник в сыроварню, мастер маникюра, расклейщики объявлений и прочие.

А сколько вам лет?

Строго говоря, указывать желаемый возраст кандидата на вакансию запрещено законом и является трудовой дискриминацией.

«Если вы смотрите в какой-то группе в facebook, то, конечно, там можно написать много чего. А если мы говорим о достоверных источниках информации, таких как кадровые порталы, там запрещают указывать возраст в соответствии с законодательством Украины и проводят модерацию, чтобы этого не было. Я не могу отвечать за то, что делают, например, Rabota.ua и Work.ua», — предупреждает Дрожжина.

Тем не менее, дискриминация видна как в объявлениях в соцсетях, так и на популярных специализированных платформах для работодателя и соискателя, к которым люди чаще всего и обращаются. Нарушение закона происходит путем указания работодателем приемлемых для него возрастных рамок, в которые «должны» вписаться кандидаты. Глава Нацбанка ушёл в отставку, у украинцев перестали расти доходы. Главное в экономике Украины 27 июня — 3 июля © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

Так, аналитик ОО «Фонд общественной безопасности» Юрий Гаврилечко утверждает, что проблема с трудоустройством есть не у молодых людей, а у граждан 35+ из-за жесткой возрастной дискриминации. Он убежден: грамотных людей в стране мало, но работодателю зачастую и не нужны грамотные. При этом за жалобами взрослых людей «я не могу найти работу» чаще всего стоит «я не хочу работать за те деньги, которые мне предлагают».

«Украинским работодателям не нужны специалисты, им никто не хочет платить ту зарплату, которую они заслуживают. Если бы они были нужны, политика оплаты труда и обеспечение лояльности компании выстраивались бы совершенно иначе, чем сейчас. Если бы компаниям нужны были специалисты, они зубами бы держались за тех, кому 50 лет и больше. Потому что такие люди, кроме впечатляющей работоспособности и умения делать что-то по своей специальности, еще и фантастически преданы работодателю и не склонны бегать от компании в компанию, в отличие от молодежи», — считает Гаврилечко.

С коллегой солидарен и экономист Всеволод Степанюк. Он считает, что отечественный наниматель, как правило, на достойно оплачиваемые рабочие места ищет сотрудников «возрастом до 30 лет и желательно с 10-летним рабочим стажем». Что касается предложений центров занятости, то там обычно свободные позиции означают мизерную зарплату и, естественно, временно безработные отказываются от них. Экономист подсчитал, что, если зарплата на таком-то месте «чистыми» составит менее 6 тысяч гривен (15,54 тыс. руб.), дешевле будет остаться дома и не тратиться на проезд и связь.

Степанюк отметил, что, к сожалению, возрастная дискриминация работников в Украине очевидна, хотя они, получившие в свое время советское образование, сегодня продолжают оставаться самыми квалифицированными специалистами. Такая практика эйджизма пришла с Запада, где компании работают по шаблону, который гласит: возрастных брать нельзя или, если они еще в штате, отодвигать их от важных задач, заставляя людей чувствовать себя ненужными и склонять их тем самым к увольнению.

«Мне работодатель тоже как-то отказал под предлогом «вы очень большой специалист, мы вас не потянем», — рассказывает Степанюк. — Говоря так, работодатели, скорее всего, не врут. Просто им изначально не нужны умные работники, которые понимают больше того, что ожидает от них руководство. Нужны не умные, нужны исполнительные. За все эти годы с момента отказа, который я услышал, явно уменьшилось количество мест, где требуются квалифицированные специалисты».

Кому сколько достаточно

Большинство студентов и выпускников вузов традиционно не работают по специальности и могут выйти на любую работу. Зарплата у молодых обычно не ахти, но поскольку они почти в каждом случае только начинают свой трудовой путь, для старта и наработки опыта им небольшого заработка хватит. Да и родители помогут в случае чего.

У самих родителей другие проблемы. Они не могут себе позволить соглашаться на меньшую зарплату и в плане работы ведут, как правило, оседлый образ жизни — им сложно перестроиться и уйти на шабашки из дела, в котором они разбираются. Безработица становится украинской проблемой номер один © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Кроме того, в коронакризис многих людей старшего возраста сократили, отправили в неоплачиваемый отпуск или значительно урезали им зарплату. Пандемия сильно ударила по теневому сектору торговли и услуг, а пособие по безработице человек может получить, если фирма исправно 6 месяцев до карантина уплачивала единый социальный взнос (ЕСВ). «Белых» компаний и частных предпринимателей оказалось очень мало. Естественно, большинство потерявших работу не могут рассчитывать на госкомпенсацию.

Даже официальная статистика говорит не в пользу украинцев среднего и старшего возраста. Так, Госслужба занятости отрапортовала: в стране официально безработных насчитывается 518 тысяч человек. Меньше всего безработных среди молодежи — до 35 лет, и больше всего среди тех, кто старше 45 лет. Когда в конце мая сняли жесткие карантинные ограничения, в июне трудоустроилось всего 54 тысячи человек, что, правда, на 33% больше, чем в мае.

Сначала укрепить фундамент, а потом клеить обои

Общая численность скрытых безработных, то есть тех, кого сократили, отправили в отпуск за свой счет или кому урезали зарплату, составляет примерно 3,1 млн человек. Это только приблизительные подсчеты. Реальное число безработных может быть большим.

«Пока борьба с возрастной дискриминацией неактуальна, сейчас важно вообще создавать рабочие места, запустить механизм. А когда будет занятость и относительно невысокий уровень безработицы, тогда уже можно заниматься косметическим ремонтом: убрать дискриминацию и другие нарушения. Словом, когда фундамент дома разрушается, поклейка обоев не должна быть первоочередным делом», — прокомментировал экономист Виктор Скаршевский.

Он считает, что если Украина будет придерживаться аграрно-сырьевого направления, то такой экономической структуре не нужно много рабочих мест и много людей она не прокормит. Это еще больше усилит депопуляцию страны и трудовую миграцию населения.

Адекватных рабочих мест с приемлемой зарплатой не видно еще и в связи с карантинными ограничениями. Пока они продлены до 31 августа, а что будет потом — неизвестно.