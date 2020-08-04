Задержание в Белоруссии группы якобы «российских наемников» на фоне предстоящих президентских выборов вызвало лавину комментариев и интерпретаций в зарубежных СМИ

Вот уже некоторое время между Россией и Белоруссией нарастала напряженность, и этот инцидент может оказаться самым серьезным вызовом для все менее идиллических отношений между Москвой и Минском, пишет хорватское издание Advance.

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал ввести чрезвычайное положение после того, как глава белорусской службы безопасности (организация, которая в Белоруссии по-прежнему называется КГБ) подтвердил задержание 32 «российских наемников», а точнее членов «российской частной военной компании Вагнера».

Белорусские СМИ сообщают, что, вероятно, существует прямая связь между задержанными и приближающимися президентскими выборами в Белоруссии, которые запланированы на 9 августа.

«Не стоит делать скоропалительных выводов. Если россияне не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — заявил белорусский президент. Он надеется одержать убедительную победу на предстоящих выборах. Хотя в этот раз у него появились серьезные конкуренты, из-за чего выборы теперь, вероятно, не будут только «протокольными», хотя допустить поражение Лукашенко все равно трудно.

Высказываются предположения о том, что этих наемников отправили в Белоруссию для «дестабилизации» накануне проведения там президентских выборов. Богдан Безпалько: Задерживая граждан России, Лукашенко приглашает Запад потанцевать © РИА Новости, Нина Зотина

Все это весьма тяжкие обвинения, однако и сами выборы в Белоруссии, точнее предвыборный период, ознаменовался самыми разными потрясениями. Во-первых, главных соперников Лукашенко не так давно устранили, а точнее арестовали по разным обвинениям.

Одного из сильнейших противников Лукашенко, бизнесмена Валерия Цепкало, почти арестовали, но он успел бежать после предъявления ему обвинений, утверждает издание. Важно то, что бежал он в Россию, заявляя, что, белорусский КГБ будет его преследовать, похитит его или сотворит «кое-что похуже».

Светлана Тихановская — преподаватель английского языка и переводчик. Сейчас она проводит кампанию, в которой ей помогают смелые женщины: уже упомянутая Вероника Цепкало, супруга бизнесмена, который бежал в Россию, и Мария Колесникова, супруга бывшего банкира Виктора Бабарико. А что с ним? Он оказался в тюрьме сразу после того, как стал кандидатом в президенты!

Не секрет, что в последнее время между Москвой и Минском возникают определенные разногласия. Отношения осложнились с тех пор, как Лукашенко начал «заигрывать» с Соединенными Штатами, закупать американские энергоносители, принимать у себя Госсекретаря США Майка Помпео и спешно налаживать дипломатические отношения с Вашингтоном. Что-то пошло не так. Политтехнологи Лукашенко неправильно рассчитали возможности и действия «декабристок» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Издание отмечает, что в мутной истории с российскими «якобы наемниками» очень много вопросов и противоречий. Однако, возможно, все это лишь совпадение? Что, если «члены группы Вагнера» лишь воспользовались Белоруссией как перевалочным пунктом на пути в какую-то другую страну? У одного из задержанных найдена суданская валюта и суданская SIM-карта. Возможно, они направлялись в Африку с какой-то секретной миссией. Если так, то ситуация получается все равно странная.

Что именно произошло в Белоруссии, только предстоит узнать. Возможно, этого не понимает даже сам Лукашенко, но он хочет знать и требует от Москвы немедленных объяснений происходящего, завершает издание.

В Белоруссии их называют «три грации»: Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова — они как глоток свежего воздуха в предвыборной гонке, сообщает немецкая телерадиокомпания ARD.

Еще полгода назад Тихановская не могла себе представить, что будет выступать на митинге белорусской оппозиции, который собрал по меньшей мере 35 тысяч человек. По образованию она преподаватель, работала секретарем и переводчиком. Я не политик, постоянно повторяет она. Она решила баллотироваться в президенты после того, как ее мужа Сергея Тихановского исключили из предвыборной гонки. Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского «майдана» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Удивительно, но Центральная избирательная комиссия допустила до участия мать двоих детей, не подозревая, что она как единственный кандидат от оппозиции вдруг обретет такую популярность.

К ней присоединилась Вероника Цепкало — у нее история аналогичная. Ее муж Валерий не был допущен к выборам в качестве кандидата. Узнав, что ему грозит арест, он бежал с детьми в Россию. «Власти готовы на все. Они не скрывают, что хотят фальсифицировать выборы. Они уже не постеснялись подделать подписи для моей кампании», — сказал Валерий Цепкало в интервью ARD в Москве.

Банкир Виктор Бабарико тоже хотел стать президентом. И он сидит в тюрьме. Третья «грация» — руководитель его предвыборной кампании. Мария Колесникова в четверг вечером вместе с двумя другими дамами выступала в Минске. Их противник не кто попало, а самый давний президент Европы. 65-летний Лукашенко правит страной 26 лет.

Недавно Лукашенко посетил учения сил безопасности, где отрабатывались методы подавления демонстраций. На них техника с усиленным бампером едет на статистов, в ход идут водометы. Цели противников ясны: они будто бы хотели устроить Майдан в преддверии выборов или в день голосования. В начале июня Лукашенко объявил, что это действительно планировалось, завершает ARD. «Белоруссия умудрилась в рамках единого государства не признать Крым российским» — Ищенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Белорусская предвыборная кампания получила неожиданный побочный эффект: из-за предполагаемого вмешательства обострились отношения между Минском и Москвой, пишет американская газета The Washington Post.

Задержания в прошлую среду усилили необычную напряженность между Белоруссией и Россией, некогда тесными союзниками, которые разошлись в разные стороны, поскольку президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит политику, независимую от поддержки Москвы.

Лукашенко, похоже, использует выяснение отношений с Москвой, чтобы укрепить свои позиции и дискредитировать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Она — новичок в политике, но проводит удивительно удачную и сильную предвыборную кампанию.

Официальный Минск утверждает, не приводя каких-либо доказательств, что предполагаемые "наемники" являются частью теневой военизированной "группировки Вагнера" и были посланы для дестабилизации ситуации в стране.

Аналитики выразили сомнения по поводу заявления белорусских властей. Более вероятно, говорят они, что Минск просто использовался как транзитный коридор.

Следственный комитет Белоруссии связал задержанных россиян с мужем Тихановской, заключенным в тюрьму оппозиционным блогером, в рамках уголовного расследования предполагаемой подготовки к организации «массовых беспорядков». Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мужчины находились в Белоруссии, ожидая рейса в Стамбул, поскольку коммерческие рейсы из России ограничены из-за карантина.

«Необоснованное задержание 33 российских граждан не вполне укладывается в параметры союзнических отношений, это точно», — отметил Песков, добавив, что Кремль ожидает освобождения этих людей «в ближайшее время».

Артем Шрайбман из минского центра Sense Analytics считает, что этот инцидент демонстрирует дальнейшую «эрозию доверия», поскольку сотрудничество между силовыми ведомствами двух стран «считалось священной коровой Союзного государства».

«Россия и Беларусь могли спорить об экономике, нефти и газе, но сотрудничество между спецслужбами всегда казалось идеальным», — добавил он.

Если русские действительно просто путешествовали через Белоруссию и не предупредили местные власти, то это «непрофессиональная ошибка» со стороны Москвы, сказал Шрайбман. Если Минск знал и арестовал этих людей, то «это вызов следующего уровня белорусско-российским отношениям». «Теперь все зависит от того, насколько сдержанными будут стороны», — заявил эксперт.

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