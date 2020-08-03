По состоянию на 12:00 3 августа в мире зарегистрировали свыше 18 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 689,4 тыс. человек, 10,6 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,6 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 154,8 тыс. человек, больше 1,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,7 млн жителей, свыше 94,1 тыс. человек скончались, больше 2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,8 млн случаев заражения, 38,1 тыс. смертей, 1,1 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 850 тыс. (плюс 5427 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 128 человек (плюс 70 за сутки — наименьший показатель с 3 мая). Выздоровели с начала эпидемии более 650 тыс. человек.

Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза. За тот же период в два раза (на 55%) сократилось число летальных случаев после перенесенного COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что ситуация по заболеванию стабилизировалась в большинстве регионов России. Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Московская область, Северная Осетия, Еврейская автономная область. Также в рейтинг регионов с минимальным распространением вируса вошли Москва, Тульская и Липецкая области, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария.

Однако в некоторых регионах, по словам Поповой, ситуация до сих пор остается сложной. В связи с этим ведомство разработало для школьников санитарные правила, которые будут действовать до конца учебного года. К примеру, на экзаменах учеников будут рассаживать подальше друг от друга.

Туристические компании включат в страховку россиян риски по коронавирусу. Ожидается, что это позволит туристам, решившим отправиться на отдых, минимизировать риски дополнительных затрат не только в случае заболевания, но и в случае вынужденного помещения в обсерватор. Несмотря на это, россияне отказываются от отдыха за рубежом в бархатный сезон. Многие бронируют путевки на зарубежные курорты только на ближайшие две недели.

В августе некоторым российским пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, выплатят по две тысячи рублей. Тюменцы же могут остаться без этих денег, так как в регионе в ближайшее время ожидаются послабления.

Пандемия COVID-19 — это репетиция биологической войны, заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он отметил, что для утверждений о создании вируса человеком нет достаточных оснований.

Производство вакцины, разработанной научным центром «Вектор», планируется начать в ноябре, заявил его генеральный директор Ринат Максютов. В конце 2020 — начале 2021 года может стартовать вакцинация людей из групп риска, включая медработников и врачей, позже — массовая вакцинация.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 990, скончались еще 13 человек. Об этом 3 августа сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (138), Ивано-Франковской (119) областях и в Киеве (102).

За всё время пандемии в стране выявили 73 158 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1738 человек, выздоровели 39 876 человек.

В Киеве уже седьмой день число новых случаев коронавируса превышает сотню. За минувшие сутки Covid-19 выявили еще у 102 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко пригрозил мэрам ответственностью за отказ усиливать карантин в красной зоне опасности распространения коронавируса.

«Легко подхватят коронавирус и гонорею»: астролог рассказал, какому знаку зодиака не повезет в августе Сергей Надал публично раскритиковал действия команды президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, он потребовал, чтобы глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий не останавливал железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям — не останавливали автобусное сообщение. Надал отметил, что его возмущает решение центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в «красную зону».

Ранее власти города Луцк на Украине также отказались останавливать движение общественного транспорта из-за коронавируса, несмотря на решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 217 человек, пятеро военных умерли.

Эстония снова закрыла свои границы для украинцев из-за ситуации с коронавирусом. Авиасообщение было отменено.

Ситуация в мире

США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза уже договорились о поставках более 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, это количество может вырасти до 1,5 млрд. Эксперты опасаются, что другие государства могут оказаться «последними в очереди» за вакцинами.

Премьер-министр Косово Авдулах Хоти сообщил, что заболел COVID-19. По его словам, у него нет никаких симптомов вируса, кроме небольшого кашля.

Семь новых лабораторий для работы с самыми опасными патогенами, включая одну на границе с РФ, создадут власти Китая до 2026 года. На сегодняшний день там работает одна такая лаборатория в городе Ухань, она станет основной и будет использоваться для международного сотрудничества, включая взаимодействие с ВОЗ.

Американская газета The New York Times пришла к выводу, что поездки в метро не связаны со вспышками коронавируса. Поезда и автобусы представляют меньший риск, чем обед в помещении, говорят результаты опроса транспортных агентств.

Граждане Белоруссии, которые отдыхают в Турции, крайне недовольны сервисом в отелях и обманом туроператоров. Они рассказали о скандалах по прилету на курорты. Турагенты, в свою очередь, советуют заранее выяснить о бронировании гостиницы.