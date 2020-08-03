Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,6 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 154,8 тыс. человек, больше 1,4 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,7 млн жителей, свыше 94,1 тыс. человек скончались, больше 2 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,8 млн случаев заражения, 38,1 тыс. смертей, 1,1 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике, Перу.
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 850 тыс. (плюс 5427 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 128 человек (плюс 70 за сутки — наименьший показатель с 3 мая). Выздоровели с начала эпидемии более 650 тыс. человек.
Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза. За тот же период в два раза (на 55%) сократилось число летальных случаев после перенесенного COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что ситуация по заболеванию стабилизировалась в большинстве регионов России. Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Московская область, Северная Осетия, Еврейская автономная область. Также в рейтинг регионов с минимальным распространением вируса вошли Москва, Тульская и Липецкая области, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария.
Однако в некоторых регионах, по словам Поповой, ситуация до сих пор остается сложной. В связи с этим ведомство разработало для школьников санитарные правила, которые будут действовать до конца учебного года. К примеру, на экзаменах учеников будут рассаживать подальше друг от друга.
Туристические компании включат в страховку россиян риски по коронавирусу. Ожидается, что это позволит туристам, решившим отправиться на отдых, минимизировать риски дополнительных затрат не только в случае заболевания, но и в случае вынужденного помещения в обсерватор. Несмотря на это, россияне отказываются от отдыха за рубежом в бархатный сезон. Многие бронируют путевки на зарубежные курорты только на ближайшие две недели.
В августе некоторым российским пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, выплатят по две тысячи рублей. Тюменцы же могут остаться без этих денег, так как в регионе в ближайшее время ожидаются послабления.
Пандемия COVID-19 — это репетиция биологической войны, заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он отметил, что для утверждений о создании вируса человеком нет достаточных оснований.
Производство вакцины, разработанной научным центром «Вектор», планируется начать в ноябре, заявил его генеральный директор Ринат Максютов. В конце 2020 — начале 2021 года может стартовать вакцинация людей из групп риска, включая медработников и врачей, позже — массовая вакцинация.
Коронавирус и Украина
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 990, скончались еще 13 человек. Об этом 3 августа сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (138), Ивано-Франковской (119) областях и в Киеве (102).
За всё время пандемии в стране выявили 73 158 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1738 человек, выздоровели 39 876 человек.
В Киеве уже седьмой день число новых случаев коронавируса превышает сотню. За минувшие сутки Covid-19 выявили еще у 102 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко пригрозил мэрам ответственностью за отказ усиливать карантин в красной зоне опасности распространения коронавируса.
Городской председатель Тернополя Сергей Надал публично раскритиковал действия команды президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, он потребовал, чтобы глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий не останавливал железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям — не останавливали автобусное сообщение. Надал отметил, что его возмущает решение центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в «красную зону».
Ранее власти города Луцк на Украине также отказались останавливать движение общественного транспорта из-за коронавируса, несмотря на решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 217 человек, пятеро военных умерли.
Эстония снова закрыла свои границы для украинцев из-за ситуации с коронавирусом. Авиасообщение было отменено.
Ситуация в мире
США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза уже договорились о поставках более 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, это количество может вырасти до 1,5 млрд. Эксперты опасаются, что другие государства могут оказаться «последними в очереди» за вакцинами.
Премьер-министр Косово Авдулах Хоти сообщил, что заболел COVID-19. По его словам, у него нет никаких симптомов вируса, кроме небольшого кашля.
Семь новых лабораторий для работы с самыми опасными патогенами, включая одну на границе с РФ, создадут власти Китая до 2026 года. На сегодняшний день там работает одна такая лаборатория в городе Ухань, она станет основной и будет использоваться для международного сотрудничества, включая взаимодействие с ВОЗ.
Американская газета The New York Times пришла к выводу, что поездки в метро не связаны со вспышками коронавируса. Поезда и автобусы представляют меньший риск, чем обед в помещении, говорят результаты опроса транспортных агентств.
Граждане Белоруссии, которые отдыхают в Турции, крайне недовольны сервисом в отелях и обманом туроператоров. Они рассказали о скандалах по прилету на курорты. Турагенты, в свою очередь, советуют заранее выяснить о бронировании гостиницы.