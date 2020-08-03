В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут выборы президента. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент страны Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Всё это напоминает события 2004 и 2013-2014 годов на Украине

Во вторник, 4 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится к народу. Через несколько дней — 9 августа — в стране пройдут президентские выборы. Обстановка накалена до предела. Власть говорит о массовых беспорядках, которые готовят и оппозиционеры, и внешние силы. В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране. Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского «майдана» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«На самом деле нужно понимать, что Майдан провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про Майдан. Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит. Лукашенко этой возможности людей лишает», — заявил бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью телеканалу «Украина 24».

Сейчас он находится на Украине. Однако то, что он сравнивает белорусские события с украинскими, не связано со страной его пребывания. Действительно, между тем, что происходило на Украине в 2004 и 2013-2014, и тем, что происходит в Белоруссии, есть много похожего. Но есть и различия.

«Российский спецназ»

И на обоих украинских майданах, и в Белоруссии популярна история о таинственном спецназе из России, который якобы прибыл, чтобы помешать народному волеизъявлению. Еще во время Майдана 2013-2014 годов его противники подтрунивали над историями его сторонников о российском спецназе среди киевского «Беркута» и якобы приземлявшихся в Гостомеле таинственных Ил-ах из РФ. Противники Майдана ехидно интересовались: случайно не тех же спецназовцев обвиняли в том, что они нападут на Майдан 2004 года из-под земли? При этом о том, что на Украину в 2004 году прибыл российский спецназ, писало даже такое авторитетное издание, как «Украинская правда».

Правда, «прилетали» тогда спецназовцы не в Гостомель, а в Васильков.

Может, они так и плутали десять лет по киевским подземельям, пока не выбрались на свет Божий и не пригодились для разгона уже нового Майдана, спрашивали у майдановцев в 2014 году их противники во время бесконечных сетевых споров.

О «подземных российских спецназовцах» вспомнили и тогда, когда прогремела история с 33 задержанными россиянами.

«Прилетевшие под Киев осенью 2004 года российские спецназовцы после победы Майдана и прихода к власти Ющенко вынуждены были уходить на север через труднопроходимые леса. Блуждали по ним 16 лет, по итогу заблудились, приняв белорусские пущи за родные брянские чащи. А тут и ребята из КГБ подоспели. Встреча, так сказать, на Эльбе (по другим сведениям — на Бульбе). Что непонятного? Моисей вон 40 лет по пустыне водил. По пустыне! А то — лесами. Вы лес белорусский видели? Песни партизан слышали? Да там не то что 16 лет — там всю жизнь можно дорогу к своим искать!» — пошутил политтехнолог Сергей Долгов.

Но на этом схожести с Майданами закончились. Различия состоят в том, что в Белоруссии все-таки задержали реальных граждан России, правда, заявив, что это «бойцы частной военной компании». Кроме того, если виртуальные российские спецназовцы, якобы направленные на Украину в 2004 и 2013-2014 годах, должны были власть поддерживать, то задержанным в 2020 году в Белоруссии россиянам инкриминируют участие в акциях по свержению власти.

Голосование «против» Копатько объяснил, кто больше всего выиграл от задержания россиян в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Еще одним сходством между выборами в Белоруссии и событиями на Украине 2004 и 2013-2014 годов является то, что те, кто поддерживает оппозиционного кандидата, как правило, являются не столько его сторонниками, сколько противниками действующего главы государства или его ставленника. Так, Майдан 2004 года был логическим продолжением акции «Украина без Кучмы», только вместо Кучмы, который не баллотировался, досталось его премьеру Януковичу.

И ситуация в Белоруссии — нечто среднее между Майданом 2004 года, на котором все же определились с одним лидером — Виктором Ющенко, и Майданом 2013-2014 годов, где «трио» оппозиционеров — Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягныбок — поддерживалось постольку-поскольку.

Примечательно, что нынешний лидер белорусской оппозиции — Светлана Тихановская — позаимствовала у Ющенко даже некоторые элементы избирательной кампании.

«Отмечу, что лозунг Тихановской «Любим, можем, победим» — это прямая калька с лозунга Ющенко в 2004 году («Верю, знаю, можем»)», — отметил политтехнолог Долгов.

Однако вряд ли Тихановская будет иметь такой же вес на акциях протеста, как Ющенко. Скорее она будет подобна «майданному трио» 2013-2014 годов, не сумевшему утихомирить радикалов 16 января 2014 года и в последующие дни с трудом справлявшемся с Майданом.

Роль Запада и России

Активная вовлеченность Запада в события 2004, 2013-2014 годов на Украине и 2020 года в Белоруссии налицо. За несколько месяцев до выборов белорусскую оппозицию поддержали голливудские звезды.

Что-то похожее происходило и в 2004, и 2013-2014 годах на Украине, когда разные западные звезды восторгались Майданом.

Кроме того, СМИ, поддерживающие оппозицию, в случае с Белоруссией работают из Польши или финансируются Западом. Кроме того, белорусский президент находится под западными санкциями. В общем, ситуация до боли напоминающая украинскую, с той лишь разницей, что ни Леонид Кучма, ни Виктор Янукович не имели настолько испорченных отношений с Западом, как Лукашенко.

Примечательно, что если на Майданах одну из активных внешнеполитических ролей играла Польша, то нажиться на происходящем в Белоруссии пытается и Украина. И, конечно же, нельзя забывать о США, которые воспользуются протестами, чтобы устранить Лукашенко и привести к власти в Белоруссии прозападного политика. Белорусский эксперт сказал, боятся ли в республике, что Россия устроит им Майдан © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Наш источник в Офисе президента [Украины] сообщил, что посольство США передало просьбу в Офис Президента относительно выборов в Белоруссии. В посольстве просят ограничить контакты с АП Лукашенко и не торопиться с признанием итогов выборов 9 августа», — сообщает украинский Telegram-канал «Резидент».

Основное различие состоит в роли России. Официально ни в событиях на Украине, ни в событиях в Белоруссии РФ участия не принимает. Однако если на Украине власть, которую свергали, считалась пророссийской, то нынешнюю белорусскую власть назвать пророссийской сложно.

Кстати, что характерно: белорусская оппозиция со скепсисом отнеслась к версии Лукашенко о том, что «бойцы российской ЧВК» должны были дестабилизировать обстановку в стране во время выборов.

Впрочем, это не должно вводить в заблуждение. Любой, кто может прийти на смену Лукашенко, будет скорее всего антироссийски настроенным политиком. А это, в свою очередь, еще раз поднимает вопрос о том, насколько эффективна российская «мягкая сила» и не пора ли пересмотреть подходы к ней.