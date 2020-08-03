Недавно мы вспоминали события 1995 года, с которых в определённом смысле слова можно вести происхождение ПЦУ как политической организации. Но тогда это была самодеятельность никем не признанной церкви. Мы полагали, что вопрос о её признании Константинопольским патриархатом встал только в 2008 году, но, как оказалось, нет…

Православный журналист Алексей Смирнов обнаружил любопытное интервью патриарха Филарета газете «Демократичне слово» от 5 декабря 2000 года и опубликовал свои рассуждения в «Фейсбуке».

В этом интервью глава «Киевского патриархата» сообщил об итогах визита тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы к патриарху Варфоломею 24 ноября того же года с целью договориться о создании «единой поместной Церкви» и даровании томоса.

Православная церковь Украины. Как раскольник Филарет создал свою партию © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Судя по всему, именно план 2000 года был реализован в 2018-19 годах.

Новую церковь предполагалось создать на основе объединения УПЦ КП и УАПЦ. Присоединение УПЦ приветствовалось, но создание новой церкви в зависимость от её позиции не ставилось — по словам Филарета: «если же она не будет принимать участие, то процесс объединения не остановится. Мы объединимся с УАПЦ, и всё-таки будет в Украине единая Поместная Церковь. Если упомянутая вами УПЦ не пойдёт на объединение, то она не будет иметь права называться Украинской Церковью. Она может существовать в Украине, но не как украинская, а как российская церковь в Украине».

При нормальной реализации плана «Объединительный собор» должен был состояться в декабре 2000 года. Константинопольская церковь планировала даровать томос в январе 2001 года. Любопытно, что в реальной истории всё получилось так же — собор в декабре и томос в январе. Правда, новая структура должна была называться УПЦ (от этого, в конце концов, пришлось отказаться).

По словам Филарета, встреча между Кучмой и Варфоломеем закончилась соглашением относительно того, что украинский президент должен был одновременно написать письма Константинопольскому и Московскому патриарху с приглашением встретиться в Киеве с представителями УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ.

Смирнов отмечает ещё один интересный момент: именно в это время отношения между Москвой и Константинополем особенно обострились из-за статуса эстонских церквей — в 1996 году ЭПЦ была расколота, и Константинополь восстановил действие томоса 1923 года. С этой точки зрения предложение Кучмы выглядело бы частью массированного наступления на РПЦ…

Филарет предполагал участие в соборе примерно 60-70% епископата УПЦ (из примерно 100 действующих архиереев — епархиальных и викарных митрополитов, архиепископов и епископов). Разумеется, это была чепуха — лжепатриарх набивал себе цену, но, с другой стороны, в его прогнозах была определённая логика, ведь митрополит Владимир (Сабодан) сам был сторонником автокефалии (правда, он хотел получить её легитимным образом — из рук Патриарха Московского). Если бы его удалось привлечь на свою сторону, то цифра выглядела бы правдоподобнее (привлечь бы не удалось — проблема состояла в Филарете).

В 2018 году ситуация была иная — церковь возглавлял митрополит Онуфрий, которого соблазнить преимуществами вхождения в ПЦУ даже не пытались. Предполагалось участие в соборе примерно десяти архиереев УПЦ, реально явились двое митрополитов — связанный с Порошенко Симеон (Шостацкий) и заработавший не лучшее реноме в церкви Александр (Драбинко).

Возникает закономерный вопрос — с какой это радости хитрого и осторожного Леонида Кучму потянуло в религиозную сферу, в которой он не разбирался? Да ещё с участием Филарета, который так лихо его подставил во время похорон патриарха Владимира?

Для того чтобы это понять, надо вспомнить общеполитическую ситуацию 2000 года. В сентябре был убит Георгий Гонгадзе и страну трясло от массовых акций с требованием найти пропавшего журналиста. Напрашивается предположение — Кучма попытался решить вопрос в американском посольстве (тогда оно ещё находилось в здании бывшего райкома на улице Коцюбинского), и ему посоветовали сходить на поклон к Варфоломею.

Эта авантюра не получила продолжения скорее всего потому, что американская сторона не выполнила своих обещаний — через четыре дня после поездки президента в Стамбул Александр Мороз опубликовал «плёнки Мельниченко», из которых следовало, что заказчиком убийства журналиста был сам Кучма. Кстати, это была случайность — Мельниченко довольно долго шатался по представителям различных политических сил (заказчики, видимо, сочли нужным использовать их втёмную), но они подозревали, что перед ними жулик или провокатор (кем, собственно, Мельниченко и был).

Так или иначе, но игра сразу вышла на другой уровень, стало понятно, что Кучму будут добивать. Частные уступки вроде создания новой церкви роли уже не играли. Да и невозможно было её создавать в условиях сильнейшего недовольства Кучмой со стороны верующих УПЦ КП, УАПЦ и УГКЦ. Впрочем, какая-то работа по инерции продолжалась, ведь интервью Филарета было напечатано уже после выступления Мороза.

Вывод, который делает Смирнов, интересен сам по себе: «рассказ Филарета подтверждает тезис о том, что патриарх Варфоломей планировал или предполагал вмешательство в украинские церковные дела задолго до событий, связанных с Критским собором в 2016 году. И даже задолго до планов Виктора Ющенко о создании автокефальной церкви в 2008 году».