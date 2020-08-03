Падение доллара по отношению к евро сделало американский экспорт зерна очень выгодным. А если заставить Европу покупать еще и американский СПГ, кризис в США не покажется таким уж страшным. Однако Европа не хочет СПГ, а хочет оружия и защиты

Россия увеличила площади зерновых

Аргентинское издание La Nación выступило с анализом мирового рынка зерновых. Поводом к этому стало сообщение Министерства сельского хозяйства России, мирового лидера по поставкам пшеницы, об увеличении площади посева озимой пшеницы с 28,8 до 29,4 миллиона гектаров. Западные СМИ обнаруживают, что США не так идеальны, как казались раньше © CC0, Pixabay

В результате цены на американскую пшеницу немедленно упали на 2,2%. В сентябре тонна пшеницы на Чикагской бирже составляла 193,91 доллар, а на Канзасской бирже — 161,49 долларов. Сейчас же эти цены опустились до 4,32 и 3,67 долларов соответственно.

«Увеличение посевной площади до рекордной отметки стало не единственной плохой новостью от российских коллег, — пишет издание, — с увеличением площади посева увеличился и урожай. По этой причине консалтинговая компания «ИКАР» изменила прогноз по объему российского производства 2020/2021 с 76,50 до 78 миллиона тонн, что по-прежнему ниже 79,7 миллиона, давно спрогнозированных фирмой «СовЭкон», которая ориентировалась на посевную площадь 29,3 миллиона гектаров».

При этом аналитики замечают, что снижение цен на американскую пшеницу могло бы быть гораздо более значительным без девальвации доллара по отношению к евро, которая длится вот уже три недели, благодаря чему европейская валюта достигла наивысшей отметки впервые со времен конца 2018 года. Низкий курс доллара делает экспорт американского сырья, в частности пшеницы, более конкурентоспособным по сравнению с Европейским союзом, который, по оценке Министерства сельского хозяйства США в сезон 2020/2021 будет экспортировать около 27 миллионов тонн зерновых.

США закручивают гайки

Немецкая газета Die Welt продолжает болезненную для Германии тему санкций со стороны США. Речь идет о последних мерах США в адрес компаний, обслуживающих строительство газопровода «Северный поток-2». В результате этих мер германские и другие европейские инвесторы могут потерять до 12 млрд долларов, а строительство газопровода может превратиться в самый страшный инвестиционный провал в истории. Фейки и большая политика. Информационная война против России предвещает военные конфликты © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«США закручивают опасную спираль в отношениях со своими трансатлантическими партнерами и все больше ставят под угрозу свои политические и экономические отношения с Германией и Европой», — заявил один из руководителей фракции СДПГ Карстен Шнайдер.

Он убежден, что «неприкрытые угрозы являются ни чем иным, как активным саботажем интересов Европы в энергетической сфере».

Лидер фракции СДПГ призвал федеральное правительство воспользоваться нынешним председательством Германии в Европейском Совете, чтобы оперативно повысить «устойчивость Европы к санкциям»: «Германия и Европа, являющаяся крупнейшим в мире внутренним рынком, не могут позволять другим относиться к ним как к вассалам».

Депутат напомнил, что США заинтересованы в навязывании европейцам своего сланцевого газа, который они собираются поставлять на европейский рынок танкерами в виде СПГ. Это будет так называемый «попутный газ» — побочный продукт добычи нефти в Техасе, который ценится лишь на внутреннем американском рынке. Для Европы же американский СПГ не может конкурировать с трубопроводным природным газом по причине высокой стоимости транспортировки.

«Европа должна суверенно и уверенно реагировать на новую деструктивную и ориентирующуюся исключительно на собственные энергетические интересы политику США», — подчеркнул Шнайдер. Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его словам, нельзя забывать и о том, что экономика США «во многих стратегически важных отраслях сама сильно зависит от продукции и ноу-хау европейских компаний».

Как Россия будет захватывать мир

Датская Berlingske рассказывает о страхах НАТО по поводу российской угрозы. Беспокойство датских аналитиков вызывает новая российская ракета «Кинжал».

«Без сомнения, «Кинжал» — такое новое оружие, какому США просто необходимо найти противовес в Гренландии», — говорит капитан-лейтенант Андерс Пук Нильсен, военный аналитик Академии обороны.

«Радары Туле (военная база НАТО в Гренландии — ред.) — часть ракетного щита, и в случае войны россияне точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии», — отмечает Нильсен.

«В настоящий момент ситуация довольно напряженная, есть риск, что будут сделаны ошибочные выводы, что-то пойдет не так и спровоцирует эскалацию», — говорит военный аналитик.

Отч`т, представленный занимающимся вопросами политики безопасности американским аналитическим центром RAND в 2016 году, свидетельствует, что Россия может захватить все три прибалтийские столицы за 48 часов. С тех пор Дания и другие страны НАТО увеличили контингенты в странах Балтии и Польше, а также начали проводить больше совместных учений в Балтийском море. Западные СМИ о планах первого мира – восстановить американское лидерство и авторитет ООН © РИА Новости, Роман Махмутов | Перейти в фотобанк

«На данный момент маловероятно, чтобы Россия планировала вторжение, но в случае, если отношения с НАТО ухудшатся или, например, США не сдержат обещание прийти на помощь союзникам, можно только догадываться, что произойдёт», — говорит аналитик.

Считается, что Россия захочет отодвинуть фронт потенциальной войны как можно дальше от Москвы. После распада СССР Россия почти утратила так называемую стратегическую глубину — расстояние от внешних границ страны до ее ключевых территорий. Именно стратегическую глубину Россия, по мнению Конрада Музики, польского эксперта по политике безопасности, и пыталась обеспечить себе с помощью войн с Грузией и Украиной.

При этом все аналитики дружно отмечают, что в общем и целом НАТО гораздо сильнее России. Поэтому результат войны в конечном итоге зависит от сплоченности членов НАТО и готовности России использовать ядерное оружие.

Однако Нильсен считает, что на самом деле порог использования ядерного оружия для России постоянно повышается, по мере того как становятся сильнее ее конвенциональные войска и появляются возможности пользоваться и другими методами: «я считаю, что пока у России есть альтернативы, она будет стараться избегать ядерного оружия».