По состоянию на 19:00 2 августа в мире зарегистрировали свыше 18,1 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались около 691 тыс. человек, 11,3 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в России, ЮАР, Мексике, Перу, Чили Великобритании, Испании, Иране, Пакистане, Италии, Саудовской Аравии, Турции и Бангладеш, а более 100 тыс. — во, Франции, Аргентине, Ираке, Канаде, Катаре, Индонезии и Филиппинах.

Ситуация на Украине. Нельзя ослаблять карантин на местах

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 72 168 (+1112 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1725 (+16) стали летальными. В то же время 39543 пациентов (+235) выздоровели. Таким образом, сейчас в стране COVID-19 болеют 30 900 тыс. человек.

Также отмечается, что 23 новых случая заболевания зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Таким образом сейчас болеет 219 человек. Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человека, летальных случаев — 5.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, от COVID-19 скончался директор Центра первичной медико-санитарной помощи г.Старый Самбор Львовской области Василий Савенко.

Поскольку эпидемическая ситуация на Украине развивается неблагоприятно, местным властям запретили ослаблять карантин карантинные ограничения, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что рост заболеваемости в стране вызван ослаблением карантинных ограничений и легкомысленным отношением людей к эпидемической угрозе.

Также, по его сведениям, на Украине растет не только количество инфицированных граждан, но и число сделанных ПЦР-тестов на определение коронавирусной инфекции. И тут тоже есть повод для пессимизма, поскольку за последние несколько дней уровень заболеваемости по отношению к количеству проведенных тестов вырос на восемь процентов.

Ситуация в России. Ситуация на Кубани и производство вакцины

В России по состоянию на 19:00 зафиксировано 850 870 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+5427 за сегодня), из которых 14153 (+70 за сегодня) оказались летальными, а 650 605 (+3951) пациентов выздоровели. Медики провели при этом 28,7 млн тестов на наличие инфекции. Таким образом, всего коронавирусом сейчас болеют 186.112 человек.

Если говорить о ситуации в регионах, то власти Кубани, где с конца июля количество ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 начало расти, объяснили ситуацию тем, что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, увеличение цифр объясняется наращиванием объемов тестирования.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус. Она также подчеркнула, что годится любое средство заданной концентрации.

Как заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения инфекции.

По его мнению, в отпуске следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей — пешие прогулки, походы, отдых в парках.

Кроме того, государственный научный центр «Вектор» запланировал начало производства вакцины от коронавируса на ноябрь, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов. Указывается, что первыми вакцинируют представителей профессий, относящихся к группам риска — врачей, учителей. Затем вакцинация станет массовой

Остальной мир. Как ДНР не захлебнулась в коронавирусе

55-летний министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что у него выявлен коронавирус. Он сообщил, что прошел тестирование после того, как у него появились первые симптомы COVID-19. По его словам, сейчас с его здоровьем все в порядке, но он госпитализировался по рекомендациям врачей.

Официальный представитель министерства при этом отказался ответить на вопрос о том, когда Шах последний раз встречался с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско. Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения, и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни.

РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Что касается ситуации в ДНР, то, по словам главы республики Дениса Пушилина, случаи заражения вирусом COVID-19 выявляются в каждой группе людей, прибывающих в регион с территории, контролируемой властями Украины.

«Мы с Украиной открываем два раза в неделю границу, и… каждое поступление людей мы выявляем заражение коронавирусом. Они тут у нас изолированы в амбулатории. Если бы они заезжали просто так, без списков и каждый день, мы бы "захлебнулись», — сказал Пушилин во время общения с жителями города Торез.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 власти республики приняли решение остановить движение транспорта и пешеходов через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда через линию соприкосновения.

Позже в гуманитарных целях движение было частично восстановлено и осуществляется по определенным правилам. Все прибывшие в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин в медицинских учреждениях республики.