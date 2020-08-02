По состоянию на 12:00 2 августа в мире зафиксировано более 18 млн 39 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 689 тыс. человек скончались, свыше 11,3 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта koronovirus.site

На десятом месте по количеству заболевших — Иран с 306,7 тыс. заболевших, следом идет Испания (329,7 тыс.).

На восьмом месте Чили (357,6 тыс.), потом Перу (422,1 тыс.), затем Мексика (434,1 тыс.), ЮАР (503,2 тыс.), Россия (850,8 тыс.), Индия (1 млн 754 тыс.) и Бразилия (2 млн 708 тыс.).

В мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 764 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 157,9 тыс. человек.

На втором месте по числу погибших — Бразилия, 93,6 тыс. Следом идут Мексика (47,4 тыс.), Великобритания (46,1 тыс.), Индия (37,4 тыс.), Италия (35,1 тыс.), Франция (30,2 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Перу (19,4 тыс.) и Иран (16,9 тыс.)

Россия

В России по состоянию на 2 августа зафиксировано 850 870 случаев заболевания, 14 128 заразившихся умерли, 650 173 человека выздоровело.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 1 августа

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область 0,2%, 2. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%», — говорится в сообщении.

Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Марий Эл, Владимирской области.

Главный кардиолог министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов заявил, что основной ошибкой соотечественников в пандемию является отказ от ношения медицинских масок.

Специалист пояснил, что отказ носить маску во время частичного снятия ограничений приводит к распространению коронавирусной инфекции. Со слов Бойцова, заболеваемость COVID-19 в целом снижается, однако в замедленном темпе, так как люди отказываются носить средства индивидуальной защиты.

«Когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — подчеркнул он в беседе с KP.RU.

Бойцов пояснил, что сограждан сложно заставить носить маски на улице, но их обязательно нужно носить в общественных местах и транспорте.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью «Российской газете» советами людям, заболевшим COVID-19 и уже излечившимся.

Медик подчеркнула, что не следует гадать на кофейной гуще при возникновении подозрений на простуду или коронавирусную инфекцию, а необходимо своевременно обращаться к врачу, чтобы сберечь здоровье себе и близким.

Также, напомнила она, нужно выполнять рекомендации врача.

«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий — минимальный», — пояснила Рыбка.

Кроме того, если недомогание сохраняется и после излечения от COVID-19, врач рекомендует прием витамина Д и витаминов группы B. Помимо этого, медик советует соблюдать режим труда и отдыха, а также больше гулять.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 2 августа зафиксировано 72 168 случаев заболевания, 1 725 заразившихся умерло, 39 543 выздоровели.

Министерство здравоохранения Украины ухудшило прогноз по развитию пандемии коронавирусной инфекции в стране. За последний месяц ситуация с заболеванием значительно ухудшилась, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что если месяц назад связанные с COVID-19 события развивались в Украине по так называемому «зеленому» сценарию, то с тех пор ситуация изменилась в худшую сторону.

«Согласно нашим прогнозам месяц назад, Украину ожидал так называемый "зелено-желтый" сценарий, однако динамика развития событий такова, что мы столкнулись с угрозой "желтого" сценария. Теперь приходится ориентироваться на 4000 летальных исходов. К сожалению, такова действительность», — отметил Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач Украины также отметил, что на Украине растет не только количество инфицированных граждан, но и число сделанных ПЦР-тестов на определение коронавирусной инфекции. И тут тоже есть повод для пессимизма, поскольку за последние несколько дней уровень заболеваемости по отношению к количеству проведенных тестов вырос на восемь процентов.

Виктор Ляшко считает, что рост заболеваемости в стране вызван ослаблением карантинных ограничений и легкомысленным отношением людей к эпидемической угрозе.

Поскольку эпидемическая ситуация на Украине развивается неблагоприятно, местным властям запретили ослаблять карантин карантинные ограничения, сказал министр здравоохранения страны Максим Степанов на брифинге 2 августа.

«Законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин», — отметил министр.

В свою очередь инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, что весной болезнь распространялась стремительнее, чем летом.

«На скорость распространения коронавируса напрямую влияет солнце. Оно оказывает бактерицидный эффект, поэтому инфекция распространяется не так быстро. Однако это не отменяет того, что риски заболевания остались без изменений, а вирус просто стал менее агрессивным с более легкими симптомами», — сказала она.

По ее словам, вводить жесткие карантинные меры не стоит, поскольку люди сильно устали, а медучреждения хорошо справляются с оказанием помощи заболевшим.

В мире

Пандемия COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для здравоохранения в мировом масштабе, заявляют в Всемирной организации здравоохранения.

«После полномасштабного обсуждения и обзора свидетельств, чрезвычайный комитет ВОЗ пришел к мнению, что вспышка (COVID-19) до сих пор остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения во всем мире», — говорится в заявлении, распространенном в субботу по итогам четвертого заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

В ВОЗ считают, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, и полагают, что пандемия COVID-18 продлится еще долго, при этом отмечают важность ответных усилий как на национальном и региональном, так и на международном уровне.

Вакцинация от коронавируса в России начнется уже в сентябре - Мурашко © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Странам рекомендовано поддерживать исследования выделением финансовых средств, а также обеспечивать необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в различных странах мира.

Ожидается, что следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором будет дана очередная оценка ситуации с пандемией COVID-19, состоится через три месяца по решению генерального директора ВОЗ.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились около 17,9 млн человек, из них 685,7 тыс. скончались, 11,26 млн пациентов выздоровели.

Наибольшее количество заражений в мире выявлено в США (4,56 млн), Бразилии (2,6 млн) и Индии (1,7 млн).

Наибольшее число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом приходится также на США — 156,7 тыс. пациентов, за ними в списке следуют Бразилия (92,5 тыс. пациентов) и Мексика (46,6 тыс.).

Десятки тысяч людей в субботу, 1 августа, в Берлине приняли участие в акциях протеста против введенных в Германии коронавирусных ограничений, сообщает Deutche Welle

Сначала около полудня началось шествие по улицам города, участники которого не соблюдали норым безопасности — не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию. По оценкам правоохранителей, в нем приняли участие до 17 тыс. человек.

Участники акции несли транспаранты с призывами отменить Коронавирусные ограничения, призвали к свободе и сопротивлению. Также протестующие скандировали: «Наибольшая теория заговора — пандемия короны», «Конец пандемии — день свободы», сообщает DW.

После заявления полиции о совершении правонарушения организатор шествия заявил о ее завершении.

Впоследствии многие участники шествия присоединились к митингу, в котором, по данным полиции, приняли участие около 20 тыс. человек. На нем участники также призвали отменить все введенные из-за распространения коронавируса ограничения.

Полиция также была вынуждена прекратить этот митинг из-за несоблюдения участниками санитарных норм — они не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию.

Вечером ситуация в городе все еще была неопределенной — полицейский со сцены неоднократно призывал участников разойтись, митингующие встречали его слова громким осуждением.

Многие из протестующих и после завершения митинга большими группами оставались в расположенном неподалеку парке и на полянах.

Одновременно с шагом против коронавирусных ограничений в Берлине состоялись небольшие акции контрдемонстрантов. Они вышли на улицы под лозунгом "Бабушки против правых" и время от времени выкрикивали в сторону оппонентов: «Нацисты — вон!».

Значительных инцидентов между протестующими двух лагерей зафиксировано не было. В значительной степени благодаря тому, что полицейские кордоны во многих местах разделяли участников двух акций.

Акции против коронавирусных ограничений состоялись на фоне роста числа заражений в Германии.