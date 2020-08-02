В двадцать седьмой раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Основной темой недели было прекращение огня на Донбассе, но мы на эту тему ёрничать не будем — держим кулаки. Впрочем, мирный процесс, традиционно, не даёт успокоиться.

В городе Надворная Ивано-Франковской области сотрудники военкомата излови на улице призывника, злостно уклоняющегося от отражения путинской агрессии, и попытались затащить его в машину.

Однако, прогуливавшиеся вокруг ̶а̶г̶е̶н̶т̶ы̶ ̶П̶у̶т̶и̶н̶а̶ небезразличные граждане дали отпор и вырвали несчастного из рук сатрапов режима.

Справедливость восторжествовала. Или нет.

Это правда. И в этой новости прекрасно всё.

И необоримая готовность ивано-франковцев отразить российскую агрессию.

И специфические методы работы местного военкомата.

И боеспособность лучшей армии континента.

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«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика?

Может наоборот, забыли пригласить?

Все ещё думаешь о подарке?

Мы знаем выход!

Сегодня Минюст предлагает новую услугу — мы предлагаем ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ для использования услуг платных камер в украинских следственных изоляторах!

Подарите знакомым подарочный сертификат, а если их возьмут под стражу, то они смогут попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!!

Для вашего удобства можно купить сертификат прямо со своего компьютера или смартфона».

Если вы считаете, что это рекламное объявление шуточное, то вы ошибаетесь. На этой неделе человек, по недосмотру психиатров считающий себя министром юстиции Украины, Денис Малюська, действительно презентовал новые платные камеры в СИЗО с авторским дизайном.

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Поскольку США не могут уже выполнять роль мирового жандарма, это роль согласилась взять на себя Украина. Правда — только частично. Строго в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

Первый опыт, правда, оказался не очень удачным. После заявления о том, что «украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах» (включая Карабах, очевидно), посла Украины в Армении вызвали в МИД и появилась информация о том, что армянского посла в Киеве могут отозвать для консультаций.

Но лиха беда начало! Мир ещё узнает, как мы лихо решаем проблемы территориальной целостности!

Это правда. По крайней мере — в части фактажа. А вообще страна, ухитрившаяся на ровном месте растерять немалый кусок территории с примерно 10% населения, это годный претендент в хранители территориальной целостности. Говорят, правда, что Саакашвили тоже очень хорош, но Абхазия и Осетия входили в ГССР, а не в независимую Грузию.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак призвал не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников.

Ээээ… Как-как? «Гибридные проявления паники»? Нет, мы такого придумать не могли…

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Поскольку близ Одессы совершенно неожиданно затонул танкер «Delfi», в Областной администрации срочно было собрано экстренное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ситуация признана как чрезвычайная, регионального уровня.

Это правда. В ОГА не теряли ни секунды. Собрали экстренное заседание ровно через восемь месяцев после того, как танкер сел на мель. Можно было бы ещё месяц подождать — для ровного счёта…

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Мэр Киева Виталий Владимирович Кличко совершил подвиг. Ну, не то, чтобы совсем подвиг, но нечто героическое в этом было.

Кличко прогуливался как-то ночью по улицам вверенного его неустанным заботам города и вдруг увидел людей, которые рисовали на стенах. Он немедленно пресёк безобразие. Правда, одному из вредителей удалось смыться…

Увы, промашка вышла. Вандалы, как оказалось, закрашивали объявление о продаже наркотиков.

Это правда. Правда и то, что Кличко повезло. Из двух вандалов один был участник АТО, а другой — герой Майдана и чуть ли не член «небесной сотни». У них ведь и граната могла найтись.

Кстати, рисовали они поверх рекламы наркотиков надпись «Белые жизни важны». Учитывая политические взгляды художников и специфику Украины, где не так сильно распространено движение BLM, мы полагаем, что они не за права человека независимо от цвета кожи выступали…

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Президент Владимир Зеленский решил обновить кадровый состав украинской делегации в минской трёхсторонней контактной группе и заменил 82-хлетнего Леонида Кучму на 86-тилетнего Леонида Кравчука. На недоумённый вопрос президент ответил, что это — мировой трэнд. Обещают ведь заменить 70-летнего Трампа на 78-летнего Байдена…

Это неправда. Обещать — не значит жениться…

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Президент Зеленский подписал указ, которым поручил Кабмину во взаимодействии со Всеукраинским Советом Церквей, религиозными организациями, Украинским институтом национальной памяти рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса празднику Шри Кришна Джанмаштами. В пояснительной записке к документу указано — «Мы выглядим как дикари! В то время когда миллионы людей во всём мире празднуют светлый день явления Господа Шри Кришны, украинские послы даже не могут провести официальный приём!».

Это правда. В списке особо ценных государственных праздников указаны Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие. Так вот в число этих других несомненно входит и Шри Кришна Джанмаштами.

Правда, мы подозреваем, что президенту забыли доложить, что государственный праздник, это не когда выходной, а когда посольство производит официальные приёмы…

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27 июля сторонники Петра Порошенко митинговали под Офисом президента Украины против прекращения войны на Донбассе.

Пётр Алексеевич был искренне возмущён: «я прилетел в Бодрум, чтобы протестовать против капитуляции Эрдогана перед российской военщиной, против закупок российских ракет и газа! Но со мной никто не приехал! Протест слили!».

Это неправда, но может быть правдой. Он ведь действительно накануне митинга улетел в Турцию — может его не так поняли?

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Максим Бужанский пишет: «Знаете, что такое дежавю?

Это когда несколько лет назад Порошенко объявляет на всю страну, что угроза вторжения РФ высока, как никогда.

И уезжает отдыхать на Мальдивы.

А сегодня объявляет, что есть угроза капитуляции, и зовет всех на митинг.

И уезжает отдыхать в Турцию.

Согласитесь, у Петра Алексеевича есть свой, абсолютно неповторимый полководческий стиль».

Это неправда. Никакого дежавю тут нет. Действия пятого президента совершенно рациональны и сообразны степени нависшей над нацией угрозы.

Тогда была угроза вторжения, он был президент и уезжал дальше.

Сейчас — всего лишь угроза капитуляции, он в оппозиции — можно так далеко не ехать.

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2 августа в городе Дубно Волынской области откроют памятник Петру Порошенко.

На Украине это будет уже третий памятник президенту. Своих памятников удостоены также Леонид Кравчук (в Киеве) и Виктор Ющенко (в Сумах). Всех их объединяет подлинная святость, поскольку они боролись за независимость украинской церкви.

«Украинская неправда». Выпуск №10 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это неправда.

Во-первых, никакие они не святые, а, напротив, люди поддержавшие церковный раскол.

Во-вторых, Дубно откроют памятник не Порошенко, а его Томосу. Хотя, конечно, Порошенко…

В-третьих, памятник в Киеве, имеющий народное название «Макароныч на лихом коне», с Кравчуком прямо не связан. Кравчук утверждал, что позировал скульптору, который ваял памятник Щорсу, но видимо ошибался.

В-четвертых, и только бюст Ющенко в здании Сумского банковского института можно в полной мере считать памятником — так была увековечена поддержка главой Нацбанка этого учебного заведения.