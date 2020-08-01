Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,5 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 153,3 тыс. людей, более 2 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 2,6 млн жителей, свыше 92,4 тыс. человек скончались, больше 1,3 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Индия: 1,6 млн случаев заражения, 36,5 тыс. смертей, более 1 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике и Перу.
Ситуация на Украине
На Украине с начала пандемии зафиксировано 71 056 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 1 709 человек, 39 308 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 1 172 жителей страны.
Лидерами по заболеваемости стали Львовская область (9 671), Киев (8 342) и Ровенская область (6 111).
В ВСУ за сутки диагностировали еще 16 случаев заражения COVID-19. Всего в украинской армии на данный момент коронавирусом болеют 196 военнослужащих. С начала эпидемии выздоровели 625 человек, пятеро умерли.
С 1 августа Украина отменяет обязательную 14-дневную самоизоляцию для людей, пребывающих с территории Донбасса и Крыма. При этом отмечается, что Кабмин оставил за собой право возобновить обязательные карантины в случае необходимости.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на сегодняшний день Украина идет по желтому сценарию развития пандемии COVID-19. Он отметил, что месяц назад показатели Украины отвечали желто-зеленому сценарию развитию болезни.
«Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий и, к сожалению, мы ориентируемся на около 4 тыс. летальных исходов и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — сказал Ляшко.
Главный санврач подчеркнул, что до появления вакцины наиболее действенными являются ограничительные карантинные меры.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в делении страны на эпидемические зоны нет политики.
«Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с цем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В министерстве здравоохранения нет никакого намека на политику. Единственный приоритет — здоровье и безопасность украинцев», — сказал Степанов.
С 1 августа на Украине действует разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Страна поделена на зеленые, желтые, оранжевые и красные регионы. К последним отнесли города Тернополь и Луцк, а также ряд других территорий.
Ситуация в России
По данным на 1 августа, в России зафиксировано 845 443 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 14 058 человек, 646 524 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 5 462 жителей страны.
Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией. Рейсы по маршруту Москва — Женева — Москва будут выполняться раз в неделю.
Минздрав уже в октябре 2020 года планирует начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сначала прививки будут сделаны медработникам и учителям.
«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно [наблюдение], [оно] начнется параллельно с вакцинацией особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — рассказал он.
Вакцина, которую разрабатывают российские ученые, формирует иммунитет к COVID-19 у 100% добровольцев.
«Я могу вам сказать от первого лица, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день. Он удваивается после второй попытки. 100% животных тоже выработали иммунитет», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Ситуация в мире
Корпорация Microsoft разрешила своим сотрудникам работать в удаленном режиме до 19 января 2021 года. Также в июле продлить удаленку решили в материнской компании Google Alphabet. Согласно решению главы компании Сундара Пичаи, сотрудники могут работать удаленно по крайней мере до июля 2021 года.
Мексика обогнала Великобританию по количеству жертв коронавируса. Согласно последним данным, в Мексике от COVID-19 скончались 46 688 человек, а в Великобритании — 46 204 пациента. Таким образом, Мексика выходит на третье место в мире по количеству умерших от коронавируса, четвертую строчку в этом рейтинге занимает Италия.
Переболевший коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о неизбежности заражения инфекцией для каждого человека.
«Я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь», — сказал он.
О своем заражении Болсонару сообщил 7 июля, о полном выздоровлении — 25 июля.