По состоянию на 19:00 1 августа в мире зарегистрировали свыше 17,6 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 680,1 тыс.человек, 10,3 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,5 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 153,3 тыс. людей, более 2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 2,6 млн жителей, свыше 92,4 тыс. человек скончались, больше 1,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 1,6 млн случаев заражения, 36,5 тыс. смертей, более 1 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике и Перу.

Ситуация на Украине

На Украине с начала пандемии зафиксировано 71 056 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 1 709 человек, 39 308 выздоровели.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12.00 1 августа

Лидерами по заболеваемости стали Львовская область (9 671), Киев (8 342) и Ровенская область (6 111).

В ВСУ за сутки диагностировали еще 16 случаев заражения COVID-19. Всего в украинской армии на данный момент коронавирусом болеют 196 военнослужащих. С начала эпидемии выздоровели 625 человек, пятеро умерли.

С 1 августа Украина отменяет обязательную 14-дневную самоизоляцию для людей, пребывающих с территории Донбасса и Крыма. При этом отмечается, что Кабмин оставил за собой право возобновить обязательные карантины в случае необходимости.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на сегодняшний день Украина идет по желтому сценарию развития пандемии COVID-19. Он отметил, что месяц назад показатели Украины отвечали желто-зеленому сценарию развитию болезни.

«Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий и, к сожалению, мы ориентируемся на около 4 тыс. летальных исходов и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — сказал Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что до появления вакцины наиболее действенными являются ограничительные карантинные меры.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в делении страны на эпидемические зоны нет политики.

«Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с цем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В министерстве здравоохранения нет никакого намека на политику. Единственный приоритет — здоровье и безопасность украинцев», — сказал Степанов.

С 1 августа на Украине действует разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Страна поделена на зеленые, желтые, оранжевые и красные регионы. К последним отнесли города Тернополь и Луцк, а также ряд других территорий.

Ситуация в России

По данным на 1 августа, в России зафиксировано 845 443 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 14 058 человек, 646 524 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 5 462 жителей страны.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Минздрав уже в октябре 2020 года планирует начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сначала прививки будут сделаны медработникам и учителям.

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно [наблюдение], [оно] начнется параллельно с вакцинацией особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — рассказал он.

Вакцина, которую разрабатывают российские ученые, формирует иммунитет к COVID-19 у 100% добровольцев.

«Я могу вам сказать от первого лица, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день. Он удваивается после второй попытки. 100% животных тоже выработали иммунитет», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ситуация в мире

Корпорация Microsoft разрешила своим сотрудникам работать в удаленном режиме до 19 января 2021 года. Также в июле продлить удаленку решили в материнской компании Google Alphabet. Согласно решению главы компании Сундара Пичаи, сотрудники могут работать удаленно по крайней мере до июля 2021 года.

Украинские моряки в заложниках у пиратов и короновируса © marinetraffic.com

Переболевший коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о неизбежности заражения инфекцией для каждого человека.

«Я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь», — сказал он.

О своем заражении Болсонару сообщил 7 июля, о полном выздоровлении — 25 июля.