К 12.00 субботы, 1 августа, в мире выявили 17 771 634 случая коронавирусной инфекции, за сутки число зараженных выросло на 110 905 человек. Эти цифры приводит сайт coronavirus-monitor.info

Общее число смертей от COVID-19 достигло 683 278 случаев, за сутки умерли 3118 человек. В активной фазе болезни находятся 5 955 061 человека, состояние 65 603 из них врачи оценивают как критическое. К 1 августа в мире излечились от коронавируса 11 168 411 пациентов.

В США, которые лидируют по темпам пандемии, зафиксировали уже свыше 4 миллионов 706 тысяч случаев инфекции. Скончались 156752, из них 530 за сутки.

В Бразилии количество выявленных случаев с начала пандемии составляет 2 666 298. В этой стране умерли 92 568 больных, в том числе 961 за сутки.

В Индии заболели 1 701 307 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной гибели 36583 пациентов в этой стране, за сутки эту статистику пополнили еще 32 умерших.

Ситуация на Украине

Еще 1172 случая коронавируса COVID-19 подтвердились на Украине за сутки. Эти цифры 1 августа опубликовали на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек, 556 пациентов врачи признали здоровыми. Чаще других регионов Украины коронавирус диагностировали во Львовской области (145), Ивано-Франковской области (123), в Одесской области (101) и Киеве (101).

Всего с начала пандемии на Украине заразились 71 056 человек, выздоровели — 39 308, коронавирус унес жизни 1 709 человек. Сейчас на Украине COVID-19 в активной фазе протекает у 30 039 человек.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за минувшие стуки коронавирус выявили у 30 человек, один из пациентов скончался.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Командование Операции объединенных сил Украины (ООС) в Донбассе оставило в силе обязательную самоизоляцию для граждан, которые прибывают на подконтрольную Киеву территорию из народных республик Донбасса. При этом тем, кто приезжает из Крыма, самоизоляцию соблюдать необязательно.

С 1 августа на Украине вступили в силу новые правила карантина, согласно которым регионы страны делятся на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации, Зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Большинство регионов Украины пока в зеленой зоне, где действуют самые мягкие карантинные ограничения.

Ситуация в России

По данным Оперативного штаба, за сутки в РФ число заражений коронавирусом выросло на 5462, до 845 443.

За сутки 8 114 человек выписали из российских больниц после COVID-19, за все время — 646 524 пациентов. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 690, Свердловской области — 202, Ханты-Мансийском автономном округе — 170.

Меньше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карачаево-Черкессии — 11, Севастополе — пять, Еврейской автономной области — три. Нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО. За минувшие сутки в РФ умерли 95 человек с COVID-19, за все время — 14 058.

Западная Украина с 27 по 31 июля: регион поделили на «цветовые» карантинные зоны, в Луцке «ветераны» штурмовали горсовет, а венгры недовольны украинскими законами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаил Мурашко.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать с медиков и учителей.

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно (наблюдение), начнется параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — сказал он журналистам.

По его словам, массовая вакцинация начнется в октябре.

В Москве в субботу, 1 августа, приземлился самолет Turkish Airlines. Это первый борт, который прибыл из Стамбула после того, как между двумя странами возобновилось авиасообщение.

Тем не менее, по данным «Интерфакса», полного и одновременного возобновления авиаперевозок в августе не произойдет.

Ситуация в мире

В Казахстане впервые сделали прививку от коронавируса австралийской вакциной COVAX-19 — ее ввели директору Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсару Табынову.

Вакцина пока COVAX-19 пока находится на первой фазе клинических испытаний. С огласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 90,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 793 человека, 60,8 тыс. выздоровели.

Коронавирус по-вьетнамски. Мир предупредили о новой разновидности SARS-nCoV-2 и испытывают вакцину © Pixabay/Republica

Китайское правительство направило в Гонконг 60 специалистов для массового тестирования населения на нуклеиновую кислоту коронавируса. Ежедневно в Гонконге выявляют более сотни случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших достигло 3 272, 27 пациентов скончались.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно выздоровевший от коронавируса, на встрече со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь попросил сограждан не бояться эпидемии. По его словам, почти все когда-нибудь переболеют COVID-19.