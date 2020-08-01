Отправившись в путешествие по Америке, датские журналисты обнаружили, что Байден не лучше Трампа и наоборот. Европу это не радует. Во-первых, непонятно, чьей станет Гренландия, во-вторых, неизвестно, кто теперь защитит Европу

Лос-Анджелес против всех

Журналисты датской газеты Jyllands-Posten решили отправиться в большое турне по Америке в попытках понять, в чем причина глубокого раскола в стране. Первый город на их пути — богемный Лос-Анджелес, город Аллеи Славы, кинозвезд и целой армии бездомных. Западные СМИ обнаруживают, что США не так идеальны, как казались раньше © CC0, Pixabay

Впечатления датчан вполне ожидаемы. Лос-Анджелес — город контрастов. На пляже Венис-бич перед роскошными таунхаусами стоимостью в миллионы долларов протянулись насколько хватает глаз грязные палатки бездомных. Кое-где перед ними на земле спят наркоманы. В последнее время таких палаточных городков в Америке стало больше.

Кризис больно ударил по Лос-Анджелесу с его почти 4 миллионами жителей. Здесь каждый пятый остался без работы — самый высокий показатель среди крупных городов США. Это подорвало креативную, основанную на фрилансе экономику столицы кинопродакшена. «Атмосфера мрачная», — говорит Одри Капотоста, которая здесь родилась и выросла. Уже четыре месяца она почти без работы. «Я постоянно нервничаю, и большинство моих знакомых тоже испытывают тревогу, поскольку начинают понимать, что все это затянется. Никто больше не говорит, что все в порядке. Особенно тяжело может быть тем, кто одинок».

Регион традиционно контролируется демократами и многие здесь винят в растущей безнадежности Дональда Трампа. На голливудской Аллее славы звезду Трампа протестующие мажут черной краской и фекалиями. «На самом деле это приводит лишь в тому, что звезду Трампа чистят каждый день. Сейчас она сияет ярче, чем все остальные», — смеется местный охранник.

Мохаммад Сераг, иммигрант первого поколения из Ирана, тоже зол, но по другой причине. Он уже более 30 лет владеет велосипедным магазином The Old Bike Shop, и сейчас для него должны были настать хорошие времена. Во время пандемии многие начали больше ездить на велосипеде, но Сераг не может получить товар из Китая. В последние четыре года Вашингтон своими политическими мерами поддерживает только крупные компании, считает он. «Американская мечта мертва», — мрачно констатирует 65-летний торговец велосипедами.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что избиратели злы, разочарованы и сыты происходящим по горло. Все боятся за собственное благополучие, за будущее детей и за экономику. Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Только 12% граждан удовлетворены ситуацией, примерно у половины американцев нет надежды на будущее. Это значит, что весь колоссальный средний класс США оказался под огромным давлением. На осенних выборах скорее всего избиратели Лос-Анджелеса проголосуют за демократов, но при этом их кандидат, бывший вице-президент Джо Байден, тоже непопулярен. Продюсер документальных фильмов Одри Капотоста говорит, что все, кого она знает, ненавидят Трампа, но и в Демократическую партию больше не верят: «Байден плохой оратор, говорит много глупостей и привержен пережиткам прошлого. Что в нем может нравиться?»

Кто купит Гренландию

Шведская Svenska Dagbladet рассказывает о ситуации, разворачивающейся сейчас вокруг Гренландии. В августе 2019 года Трамп после отпуска рассказал репортерам интересную идею о покупке Гренландии США: «Мы говорили о Гренландии. Гренландия принадлежит Дании. Мы с Данией близкие союзники. Мы защищаем Данию так же, как защищаем большую часть мира. Мне пришла в голову эта идея, и я сказал, что это интересно со стратегической точки зрения. По сути, это крупная земельная сделка».

Идея купить Гренландию появилась в США еще во время Второй мировой войны. Дания оказалась в руках немцев, и гренландцы разрешили США возвести военные объекты на своей территории. После окончания войны президент Гарри Трумэн предложил Дании 100 миллионов долларов за то, чтобы Гренландия стала частью США. Это был 1946 год. Тогда сделка не состоялась.

«Предложение Трампа последовало после того, как в Белом доме обсудили возможный план действий. А действовать нужно потому, что американцы видят, насколько активны сейчас в регионе китайцы», — говорит Никлас Гранхольм руководитель научно-исследовательских проектов в Институте Тотальной обороны. Недавно Дания запланировала модернизацию трех аэропортов на западном побережье Гренландии. «По сути, это все старые базы времен Второй мировой войны. Кроме того, Дания выставила на продажу бывшую военно-морскую базу Greenland Command, расположенную к югу от столицы острова Нуука. Конечно, китайцы тут же вызвались купить и базу, и все три аэропорта», — говорит аналитик.

«С точки зрения Трампа, наилучшим решением в таком случае будет самим купить Гренландию — примерно как покупают недвижимость. Но мы больше не покупаем и не продаем территории таким образом. Однако американская стратегия продемонстрировала, что США не потерпят постоянного присутствия китайцев так близко, и Дании пришлось под это подстраиваться», — объясняет Гранхольм. Мир нуждается в новом курсе, считают западные аналитики и с надеждой вспоминают Рузвельта © AP, Alex Brandon

Впрочем, во время визита в Гренландию премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение Трампа «абсурдным». Трамп обиделся, и его официальный визит в Данию так и не состоялся. Однако восемью месяцами позже, в разгар эпидемии коронавируса, США решили предоставить Гренландии пакет помощи размером в $12 млрд для развития промышленности, туризма и образования. Посол США в Копенгагене Карла Сэндс добавила, что помощь должна помочь гренландцам «защититься от влияния Китая и России и давления с их стороны».

Российский посол в Дании Владимир Барбин тут же заявил, что пакет помощи Гренландии «угрожает миру в Арктике» и что США стремятся «добиться господства в этой части мира». Понятно, что сверхдержавы вступили в борьбу за Арктику. Следует ждать новых эпизодов в этой борьбе.

Прощай, Форт-Трамп!

Польское издание Polityka выступило со статьей о том, что полякам следует проститься с мечтой о создании базы США на территории Польши. Дело в том, что в ближайшее время Германию покинут 11 900 служащих вооруженных сил США. 6 400 из них вернутся в Америку. Остальных военных распределят в основном между Бельгией (командования) и Италией (эскадрилья Ф-16). Ротационное командование уровня корпуса (его в Европе еще нет), возможно, появится в Польше, при условии, что Вашингтон и Варшава заключат соответствующее двустороннее соглашение. О переносе какого-либо постоянного подразделения в страны Восточной Европы Пентагон ничего не сказал. Можно констатировать, что те, кто еще верил в появление «Форта Трамп» в какой-то форме, услышали, как это здание рушится.

Министр обороны Марк Эспер подчеркнул, что Пентагон планирует отправить в Польшу на ротационной основе штаб восстанавливаемого 5-го корпуса сухопутных сил, но произойдет это лишь в том случае, если Варшава согласится заключить новое соглашение о сотрудничестве и согласует принципы распределения расходов. При этом известно, что вывод войск из Германии — лишь часть плана, который еще не приобрел окончательной формы. Однако в любом случае Польше не надо рассчитывать на Форт-Трамп. Западные СМИ пришли к окончательному выводу – во всем виновата Россия © REUTERS, annah McKay

Трамп дал немцам понять, что значение для него имеют только личные обиды. Может, все это и есть часть стратегического плана, который пока никто не видел, но после пресс-конференции в Пентагоне Трамп в свойственном себе стиле заявил: «Мы уходим, потому что они не платят, все очень просто».

Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что Трамп переводит ключевые силы в государства, чьи военные расходы еще меньше. Германия выделяет на оборону 1,38% ВВП, тогда как Италия 1,22%, а Бельгия 0,93%. Даже тем государствам, которые, как Польша, «платят» достаточно много, говорится прямо, что за содержание американских сил следует платить еще больше. Эта извращенная логика будет действовать до очередной проверки выборами в ноябре.

Так что в обозримом будущем шансов на появление постоянных баз в США, Европе или где-либо вообще в мире не будет. На первое место ставится гибкость, скорость, свобода маневра, а постоянные базы этого не дают.

Так или иначе, но действия Трампа стали для Европы и Польши неприятным напоминанием о том, что рассчитывать следует в первую очередь на себя.