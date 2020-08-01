Буквально месяц назад он заявил о выходе из партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Такие политические метания обусловлены борьбой за власть на местах и победу на местных выборах не столько между региональными лидерами, сколько между крупными украинскими олигархами. В ходе этой борьбы «линия фронта» прошла через ряд партий, в том числе через партию «Слуга народа» и новую партию «Пропозиция». По словам депутата Александра Дубинского, на днях еще ряд мэров покинет недавно созданную «партию мэров».

Николаев перед выборами: «партия мэров» против «Оппозиционной платформы»
Николаев перед выборами: «партия мэров» против «Оппозиционной платформы»
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В конце апреля мэр Черкасс «взбунтовался» против центральных властей, самовольно ослабив карантин, заявив, что Черкассы «будут сопротивляться». Затем он «поцапался» с президентом Зеленским, который обозвал мэра бандитом. Бондаренко подал судебный иск против президента, рассмотрение которого запланировано на 18 августа.

На выборы Бондаренко решил сначала объединиться с мэрами из партии «Пропозиция», создание которой инициировал мэр Днепра Борис Филатов и «серый кардинал» города Геннадий Корбан. Буквально две недели назад Филатов посетил Черкассы, где демонстрировал свою дружбу с Бондаренко, фамильярно заявляя «Толика в обиду не дадим».

Партия «За будущее», в которую на днях лихо перебежал мэр Черкасс, считается политическим проектом Игоря Коломойского, у которого также есть контроль над определенной частью «Слуг народа». Формальным лидером партии является бывший одесский губернатор и бизнес-компаньон Коломойского, Игорь Палица. Одним из его основных медиа-рупоров является телеканал «1+1». Раньше Коломойский и Филатов с Корбаном были партнерами, но затем их интересы разошлись.

На местных выборах в Днепре основная схватка произойдет между действующим мэром Филатовым и Максимом Бужанским от «Слуги народа». Однако в самой президентской партии фракцию Дубинского-Бужанского считают «отщепенцами» и, похоже, решили в ходе внутрипартийной борьбы поддержать в пику своему коллеге Максиму Бужанскому нынешнего мэра Филатова с его «Пропозицией». По данным telegram-канала «Шептун», произошло это по советам Рината Ахметова, который вновь стал придворным олигархом.

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Эксперты ищут центр политического равновесия. Президенту Зеленскому передали первые итоги
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Вхождение мэра Черкасс Александра Бондаренко в партию "За будущее" свидетельствует о начале перехода группы Коломойского/Боголюбова в жёсткую оппозицию к "Слуге народа"», — сообщает «Шептун».

Украинская журналистка Юлия Забелина называет «Пропозицию» одной из политических ставок Рината Ахметова и Виктора Пинчука. «Собеседники, знакомые с ходом процесса [формирования «Пропозиции» — авт.], говорят о влиянии на проект олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Последний, как говорят собеседники, поддерживает притязания на мэрство Бориса Филатова. А вот Ахметова якобы в целом интересует весь проект. Косвенным подтверждением этого является то, что в день презентации все участники присутствовали на политическом ток-шоу Савика Шустера, которое выходит на телеканале "Украина", который как раз и принадлежит Ахметову», — пишет Забелина.

Между Ахметовым и Коломойским сейчас идет ожесточенная борьба из-за цен на электроэнергию: Ахметову выгодно повышение цен, что невыгодно предприятиям Коломойского. Однако Коломойский лоббирует рост цен на дизтопливо и бензин, поскольку контролирует нефтеперерабатывающие заводы.

На фоне борьбы олигархов «мятежный» мэр Черкасс тоже решает сменить политическую ориентацию, чтобы остаться в оппозиции центральной власти. На предстоящих выборах партии Коломойского «За будущее», учитывая результаты опросов, удастся усилить контроль также над Полтавской областью, где сосредоточены активы олигарха и где он активно заманивает популярных мэров в свою политическую силу.

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Черкассы от Богдана Хмельницкого до Анатолия Бондаренко. Что стало с витриной СССР

На совместной пресс-конференции с Анатолием Бондаренко лидер «За будущее» Игорь Палица заявил, что к ним в партию вступают и бывшие члены «Партии регионов». «Среди них есть специалисты, а из-за закона о люстрации уволили 90% нормальных людей, поэтому и люстрированных надо брать в команду», — заявил Палица.

К Палице и Коломойскому в новую партию перебегают и из «Евросолидарности» Порошенко. На вопрос о том, почему в их партию сейчас массово переходят люди из партии "Евросолидарности", Палица сказал что во время избрания экс-президента Петра Порошенко в его команду ушли много профессионалов, а потом они разочаровались. «Была война, нам срочно нужен был человек, который будет вести переговоры с другими государствами, в том числе и с Россией», — говорил Палица, призывая не осуждать тех, кто после разочарования решил перейти к политсиле "За будущее". 

Проще говоря, партия «За будущее» становится такой же сборной солянкой, как и «Партия регионов», «Пропозиция» и «Слуга народа», которые объединены лишь ситуативной дружбой против кого-нибудь.

Тем не менее, переход такой фигуры, как Бондаренко говорит о тактической победе Игоря Палицы над Борисом Филатовым, как считает политолог Петр Олещук.

«Таким образом, Палица победил Филатова. И это важно потому, что теперь «партией мэров» становится несколько не та политическая сила, которую изначально называли. Интересно, что Бондаренко приобрел общеукраинскую популярность, когда вступил весной в противостояние с президентом относительно продления карантинных ограничений. Тогда он бы на слуху. Для партии «За будущее» присоединение Бондаренко — это своеобразная декларация оппозиционности в отношении власти. Ну, и продолжение концентрации представителей «региональных элит» в придачу к 24-м депутатам-мажоритарщикам, которые вошли в соответствующую парламентскую группу. Похоже, на этот союз мэров и мажоритарщиков они и будут делать ставки на этих выборах», — пишет Олещук.

Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город
Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город
© Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області

По его словам, сейчас уже ясно, что тематически предвыборная кампания будет строиться на противопоставлении центра и регионов. И если относительно всё более-менее понятно — это монобольшинство «Слуга народа», то за право представлять регионы развернется серьезная борьба.

Недавние изменения в Избирательном кодексе требуют от региональных лидеров и политических сил присоединяться к общенациональным партиям, а все они находятся под контролем тех или иных олигархов. Таким образом, сама реформа децентрализации фактически нивелируется, а местные выборы сводятся к схватке между крупными украинскими олигархами-миллиардерами.

 

 