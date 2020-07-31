По состоянию на 18:00 31 июля в мире зарегистрировали свыше 17,5 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались около 680 тыс. человек, 10,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в России, ЮАР, Мексике, Перу, Чили Великобритании, Испании, Иране, Пакистане, Италии, Саудовской Аравии, Турции и Бангладеш, а более 100 тыс. — во, Франции, Аргентине, Ираке, Канаде, Катаре и Индонезии.

Ситуация на Украине. Поехать в Австрию можно, но нельзя

На Украине по состоянию на 18:00 зафиксировано 69 884 (+1090 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1693 (+20) стали летальными. В то же время 38752 пациентов (+598) выздоровели. Таким образом, сейчас в стране COVID-19 болеют 29 439 тыс. человек.

Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Австрия с 1 августа отменяет запрет на посадку самолетов из Украины, однако общий режим въезда для украинских граждан в эту страну остается неизменным — въезд с целью туризма останется под запретом, сообщил посол Украины в Вене Александр Щерба.

Дипломат отметил, что получает очень много вопросов от украинских студентов, которые только что поступили в австрийские вузы, поэтому еще не имеют вида на жительство. По его словам, он не имеет информации о порядке их пребывания, но пообещал найти ответ на этот вопрос.

Кроме того, фракция «Европейская солидарность» требует срочно созвать внеочередное заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране, заявил ее сопредседатель Артур Герасимов.

По его словам, необходимо чтобы Кабмин рассказал обществу план выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией. Парламентарий также считает, что необходимо создать временную следственную комиссию Рады по факту использования средств специального коронавирусного фонда.

Ситуация в России. Восстановление поездов и студенты в масках

В России по состоянию на 18:00 зафиксировано 840 075 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+5365 за сегодня), из которых 13989 (+160 за сегодня) оказались летальными, а 639048 (+8496) пациентов выздоровели. Медики провели при этом 24,6 млн тестов на наличие инфекции. Таким образом, всего коронавирусом сейчас болеют 187.038 человек.

День города в Москве может быть перенесен из-за угрозы коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, у властей города нет полной уверенности, что эпидемиологическая обстановка позволит провести праздник. Градоначальник также отметил, что Москва прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости, но ниже показатели вряд ли опустятся.

Пресс-атташе постоянного представительства России при ЕС заявил, что сообщения о намерении отдельных стран Евросоюза открыть границы для россиян не имеют под собой оснований. По его словам, такие сообщения следует воспринимать как «зондаж настроений на рынке» либо как «незатейливый фейк».

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования. Преподавателям при этом можно будет снять маску во время чтения лекций.

Казна пуста, пандемия на пике, но все равно Америка победит. Мировые СМИ задают вопросы и сами на них отвечают © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выразил не согласие с ВОЗ, что причиной новых вспышек коронавируса является активность молодёжи, по его мнению, на ситуацию гораздо сильнее влияет то, как построены профилактическая работа и лечение инфицированных.

Остальной мир. Неудавшиеся планы Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.

С 1 августа в стране должны были возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, косметологические салоны. Также некоторые театры планировали возобновить показы спектаклей. Планировалось также разрешить проведение свадебных приемов с 30 гостями. Все эти планы отложены.

По мнению научного совета, консультирующего правительства, коэффициент распространения коронавируса R в Англии может превышать 1, что означает рост инфицирования.

Испанские ученые разрабатывают спрей, который при распылении в области рта может остановить распространение коронавируса, сообщил Высший совет по научным исследованиям (CSIC).

В случае, если будет подтверждено, что молекулы спрея (на основе полисахаридов) эффективно сдерживают инфекцию, он может применяться и против других видов вируса, поскольку воздействует на механизм, которые используют многие микроорганизмы для попадания в клетки.

Тем временем коронавирус выявлен за минувшие сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 236, сообщили в пятницу в минздраве Карабаха. Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа.