Главной темой прошедшей недели стало перемирие и следствия из него. В очередной раз Зеленский позвонил Путину, и тот… поднял трубку, несмотря на то, что в Кремле имеют все основания быть разочарованными политикой украинского президента. Впрочем, скорее всего, успехи имеют сугубо предвыборный характер

В остальном же неделя была спокойной — развивались основные темы прошлой недели: Луческу, «Delfi» и т.п. Впрочем, как всегда, произошёл некоторый «шухер» в связи с Днём крещения Руси — Порошенко не мог не отметиться.

Эпидемия и карантин

На утро 24 июля в стране заразились коронавирусом 69 884 человека, недельный прирост составил 7061. На предыдущей неделе прирост составлял 5,6 тыс. Налицо явный прирост, более того — поставлен рекорд, поскольку за наблюдаемый период недельный разброс роста заболеваемости составлял от 2,2 до 6,1 тыс.

Что с работой в Украине в карантин: «На выход с вещами», все расходы урезаны до минимума © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Умерло 1693 человека, недельный прирост составил 122 человека (неделей ранее — 115). В предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял от 81 до 131.

Вылечились 38 752 человека. Недельный прирост — 3866 человек. На прошлой неделе — 5117, а на позапрошлой — 6650. Ранее максимальный показатель составлял 3377 выздоровевших за неделю. У нас есть подозрение, что украинский Минздрав последние пару недель мухлевал с количеством выздоровевших, но доказать это будет нелегко. Так или иначе, всплеск выздоровлений заканчивается.

Существенный скачок количества заболевших при снижении числа выздоровевших — крайне негативная тенденция. Причём совершенно независимо от того, чем она вызвана — реальным ростом заболеваемости или изменением подходов к формированию статистики. Ведь карантинные ограничения (причем не только внутри Украины, но и в отношениях с Украиной соседних стран) вводятся именно на основании официальной статистики.

Прекращение огня и минский процесс

1. 24 июля было достигнуто решение о прекращении огня. Собственно, до этого режим прекращения огня тоже действовал, но сейчас введены новые ограничения, предполагающие запрет ведения огня на уровне приказов, ответственность военнослужащих вплоть до уголовной, запрет на действия разведывательных групп и полёты дронов.

Следует отметить, что стрельба на линии соприкосновения продолжается, но обе стороны относятся к ней более спокойно. Например, командующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что «в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Единичные обстрелы не являются системными и выявляют неконтролируемые эмоции или провокации на самом низком уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ».

2. Зеленский позвонил Путину. Путин поднял трубку.

Ключевой момент российского релиза: «Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра».

В украинском релизе обратил на себя пункт о том, что «стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины».



3. Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

В назначении Кучмы был какой-то политический смысл, на настоящий момент не только исчерпанный, но и изрядно забытый. Назначение Кравчука имеет смысл строго аппаратный. И да — дедушке 86 лет…

4. Дмитрий Козак направил своему немецкому коллеге письмо, в котором выразил убеждённость в бессмысленности переговоров в нормандском формате на уровне советников, включая его персональные переговоры с Андреем Ермаком. Он предлагает вообще этот формат убрать.

Комментарий:

Вообще во всей этой истории слишком много составляющих. Укажем только на некоторые из них.

1. Большинство экспертов не верят в то, что режим прекращения огня продлится долго. Это уже 21-е (по подсчётам Руслана Бортника) прекращение огня, а воз и ныне там.

Безусловно, это прекращение огня в технологическом отношении более «продвинутое», поскольку предполагает ответственность сторон. Тем не менее:

во-первых, ответственность должна быть не внутренней, а внешней, т.е. распространяться не только на военнослужащих, но и на стороны конфликта;

во-вторых, именно с технологической точки зрения надо не просто прекратить огонь, но и развести войска…

2. Судя по украинскому релизу (что характерно — именно украинскому) и последующему заявлению Андрея Ермака, украинская сторона весьма серьёзно подходит к предоставлению Донбассу особого статуса. Но тут тоже есть проблемы.

Во-первых, «серьёзно подходит» может означать разное. До последнего времени официальный Киев не давал оснований полагать, что он не попытается каким-то образом сжульничать.

Кравчук рассказал, что будет делать в ТКГ © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Эксперт Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов предположил, что «в переходных положениях Конституции должна была появиться ссылка на то, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей управляются по отдельному закону. То есть поправки формально упоминали особый статус этих районов, но не упоминали и не закрепляли их полномочия».

Собственно, Кравчук уже заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса Донбассу, речь может идти об «особенной системе управления», а выборы можно проводить только после получения контроля над границей.

Во-вторых, активность Зеленского в этом направлении подвергается критике, и он сталкивается с сильнейшим давлением со стороны «патриотического» сегмента.

Кстати, он и столкнулся — по инициативе Порошенко была проведена акция у Офиса президента с требованиями отменить приказы о прекращении огня, усилить санкции (это, очевидно, требование к США и ЕС), начать расследование по ст. 111 (госизмена) за перемирие на Донбассе в отношении Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана и главы ВСУ Руслана Хомчака.

3. Главный аппаратный результат всего произошедшего — ослабление позиций Ермака в Офисе президента.

Во-первых, Кравчук — креатура Зеленского. Ермак предлагал вице-премьера Андрея Резникова, но тот, довольно неожиданно, сам ушёл в «несознанку» — женился и отказался от руководства делегацией.

Во-вторых, «сдулась» версия о том, что между Ермаком и Козаком установились какие-то особые отношения, которые позволяют что-то решать. В письме Козака не говорится о прекращении переговоров вообще, но говорится о бесполезности договариваться персонально с Ермаком.

4. Внутриполитический контекст происходящего тоже определённый — Зеленский хотел бы перед местными выборами показать какие-то реальные успехи в деле мирного урегулирования и добиться проведения встречи в нормандском формате на уровне президентов. Но он не учёл, что утратил доверие со стороны российских партнёров и существенно сократил себе внутриполитическое поле для манёвра. В результате события развиваются значительно быстрее, чем ему надо, и совсем в другом направлении, чем ему надо.

Религиозные конфликты

Владимир Зеленский старается в религиозные конфликты не вмешиваться, но тут само по себе всё получилось.

28 июля, в День Крещения Руси, Зеленский обратился к руководителям всех церквей и религиозных организаций «с просьбой помолиться за мир на украинской земле. За столь желанную тишину и полное прекращение огня на Донбассе».

Это, естественно, было воспринято не только как самореклама, но и как критика в адрес ПЦУ и УПЦ КП, которые последовательно выступают за продолжение войны.

Особенно в контексте того, что один из высших иерархов ПЦУ, архиепископ Харьковский и Изюмский Афанасий Шкурупий, написал в своём «Фейсбуке»: «Ужасное предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь. Зеленский этим поступком поставил себя вне закона!!! Зеленский предал украинское государство! Руководство ВСУ предало свои войска! Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство? (…) Прихвостней Путина под суд народного гнева!!!»

Блогер Александр Вознесенский обращает внимание на то, что пост архиепископа появился вскоре после того, как в епархию к Шкурупию приезжал предстоятель ПЦУ Епифаний и ещё шесть высших иерархов церкви. Вознесенский предполагает, что они договаривались о поддержке акций Порошенко осенью.

А тут ещё и Порошенко выступил: «из десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело про томос, которым предоставлена ​​независимость Православной церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется».

Однако вскоре и.о. главы ГБР Александр Соколов пояснил, что дело было заведено по заявлению прихожан УПЦ КП, и касалось не Томоса, а отмены регистрации УПЦ КП.

Порошенко, конечно, расстроился, но хуже того, что заявление узнали в юридическом отделе УПЦ КП, где заявили, что будут продолжать борьбу, «пока регистрация Киевской Патриархии как юридического лица не будет восстановлена в соответствии с ее фактическим состоянием».

При этом руководитель отдела Неонила Ткаченко намекнула, что «Патриарх сдерживает радикализацию религиозной среды, которая, как свидетельствует история Украины, имеет опасные последствия и является неизбежной».

В заключение всего кто-то надоумил Зеленского подписать указ, в котором поручить Кабмину во взаимодействии со Всеукраинским Советом Церквей, религиозными организациями, Украинским институтом национальной памяти рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам (в т.ч.: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и др.).

Президент уже заявил о том, что сделает государственными два наибольших исламских праздника, но оказалось, что: а) он этого сделать не может — это прерогатива Верховной Рады; б) остальные конфессии обиделись.

Идея с самого начала была не очень, а сейчас и вовсе приобрела черты абсурда. Например, почему нет праздников кришнаитов? И зачем вообще Украине столько государственных праздников? И почему эти государственные праздники религиозные, хотя государство у нас светское?

Наверное, Зеленскому забыли доложить, что государственный праздник — это не когда выходной, а когда посольство производит официальные приёмы…

Ну и, наконец, кто ж привлекает к таким тонким материям УИНП? Они ж будут требовать сделать государственным праздником день учреждения «Украинского государства» 30 июня 1941 года или ещё что-то в таком духе…

Конфликт с Арменией

В СМИ появилась информация о том, что посол Армении на Украине Тигран Сейранян может быть отозван в Ереван. Причина — недовольство армянского руководства позицией украинского руководства относительно конфликта в Карабахе.

Причина недовольства состоит в том, что в заявлении украинского МИДа (из-за чего украинского посла вызывали в МИД Армении) было указано: «украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах».

«Международно признанные» границы Азербайджана включают Нагорный Карабах, с чем Армения, разумеется, не согласна.

Понятно, что украинский МИД ничего такого в виду не имел, он держал в голове фактор Крыма и Донбасса, потому он всегда за «территориальную целостность». Правда, Армения российский статус Крыма тоже не признала… Но у неё есть другие недостатки, которые позволяют МИДу занимать относительно жёсткую позицию.

Во-первых, Армения — союзник России.

Во-вторых, с Азербайджаном у Украины развитой совместный бизнес (прежде всего нефтяной).

Ну и, наконец, украинские армяне в основном Майдан не поддержали (Аваков — скорее исключение).

«Крым — это Украина!»

Павел Климкин в «Фейсбуке» напомнил, что 23 июля исполнилось 80 лет «Декларации Уэллса», в соответствии с которой США не признали вхождение Прибалтики в состав СССР, а 26 июля исполняется вторая годовщина Декларации США о непризнании «оккупации» Крыма.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, должны превратить Крым в проблему для России внутренне и внешне, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее».

Климкин, разумеется, лицо неофициальное, но он отражает манеру мышления мидовских чиновников.

Начнём с мелочей. Климкин называет Самнера Уэллеса (уж не знаем, почему декларация Уэллса, а не Уэллеса) госсекретарём, в то время как он был только заместителем. Можно было проверить по Википедии. Мелочь, конечно, в то время он мог исполнять обязанности госсекретаря Хэлла. Ну, допустим.

Суть в том, что это не был международный акт, а просто политическая декларация. На пребывание Прибалтики в СССР она никак не повлияла и, более того, никак не повлияла и на выход Прибалтики из СССР. Весь вес этого документа свёлся к тому, что, признавая независимость Латвии, США сказали, что всегда считали её независимой, а признавая независимость Украины, не сказали. Мощная поддержка. Чего уж тут…

За фразу о том, что у Украины нет 50 лет, можно и неприятности получить в виде зелёнки в лицо (в окружении Порошенко это общепринятый метод ведения дискуссий). Это что же, Климкин сомневается, что Украина просуществует 50 лет?

Методы борьбы тоже своеобразные — Украина должна стать лучше России… Пока что Украина опережает Россию только по количеству снесённых памятников Ленину и закрытых русских школ.

И да — если Украина и дальше будет «держаться настоящих друзей», которые её столь беззастенчиво грабят, ей не светит не только Крым…

Ну и нам по-прежнему непонятно, что скрывается под фразой «непризнание оккупации». Сама фраза построена так, как будто США не признают Крым оккупированным… Что, кстати, соответствует реальности.