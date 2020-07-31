Сравнивать Леонида Макаровича со старым конем неприлично для деятеля такого уровня. Но и с молодым жеребцом сравнивать тоже не пристало. Разве что с конем того же калибра, но немного моложе — с тем же Кучмой, которому удалось многое, но гордиться почти нечем. Особенно в минской ТКГ

А ведь история получается с предысторией: именно молодой да рьяный бывший генеральный директор «Южмаша» — стратегического объекта космической промышленности СССР — в «лихие» 90-е выиграл у бывшего «главного идеолога» Коммунистической партии Украины. Типичный «красный директор» из тех, которые первыми тогда акционировали свои предприятия — в смычке с бандитами или управляясь не хуже и сами. Акционировать ракетостроительное производство, правда, Даниловичу не удалось. А вот получить, выражаясь фигурально, один из весомых пакетов акций государства Украина, обменяв их у Виктора Пинчука на дочь Елену (конечно, по большой их взаимной любви) — вполне. У Макаровича таких ресурсов во время президентства не было. Оттого, пожалуй, коррупционный максимум, который можно ему вменить, — это некая полумифическая хатынка в Швейцарии. Это сейчас хатынок там нет только у себя не уважающих водителей олигархов. А тогда это казалось верхом сибаритства для выросших за железным занавесом советских номенклатурных партийцев. Испытание властью для Леонида Кравчука. Коммутанты и их последователи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кто знает, случись у Кравчука такой же оборотистый зятек, история могла бы пойти совсем по другому пути… Но случился Кучма, у которого и первый-то зять Игорь Франчук был не абы кем, а главой «Черноморнефтегаза» и сыном премьер-министра Крыма и бывшего замминистра промышленности и связи СССР Анатолия Романовича Франчука. А второй уже совсем распоясался, приглашая в Украину с благотворительными концертами Элтона Джона и Пола Маккартни. Не для артистов, вестимо, благотворительными — для зрителей. Потому что у приглашающей стороны хватало в те времена и на поесть, и на присесть. Теперь — хуже. Постмайданная страна деиндустриализируется гигантскими темпами. Предприятия Пинчука все менее интересны с точки зрения бизнеса. Поэтому все более хочется защитить накопленное непосильным трудом на зарубежных банковских счетах. Кто знает, не оттого ли тесть вынужден был быть неэффективным в той же Трехсторонней контактной группе? Не ровен час, пришел бы к соглашению с российскими переговорщиками, а тут — семье урон: следствие какое-нибудь по незаконному выводу капиталов. В Украине-то, как говорится, порешать проблемы всегда можно было, а вот «западные партнеры» за причинное место украинских властителей взяли давно и прочно. В том смысле, что у этих властителей вместо достоинства — алчность. За нее-то их и держат.

А вот Леониду Макаровичу уже и терять как бы нечего. Разве что попытаться в свои 86 стать вторым Киссенджером — тот Нобелевскую премию мира отхватил за Вьетнам. Отчего же не попытаться сейчас отхватить за Донбасс? Тем более что Генри в обед сто лет, и это не поговорка — он родился в 1923 году. А наш-то первый президент помоложе будет. И, надеемся, помудрее Кучмы. Зеленский, где мир? Президент Украины не понимает, что подписали в Минске © president.gov.ua

Правда, поговаривают, что Кравчука в ТКГ внедрили в тот самый момент, когда из нее практически «вынедрили» главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Причем сделал это помощник Президента РФ Дмитрий Козак. Расстроена была российская сторона тем, видимо, что не получился общими усилиями Козак-Ермак. Тот-то Сибирью вдохновлялся, а этот-то Донбассом тяготится — и масштабы не те, и задачки.

Только не так прост старый идеологический боец, как кажется жонглерам на Банковой. Это они неизвестно, насколько до внеочередных выборов в этой всей истории заправляют. А он же и во времена застоя свои истинные чувства в угоду политической карьере скрывал, да и потом неоднократно в предвыборные мезальянсы входил. Поэтому может и сейчас, не глубоко вспахивая, дипломатическую борозду не испортить. Главное, чтобы семя потом было в нее посеяно доброе. За которым уже не к первому президенту, а к следующему надо обращаться.