По состоянию на 12:00 31 июля в мире зарегистрировали свыше 17,3 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 673,2 тыс. человек, 10,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 152 тыс. человек, больше 1,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,6 млн жителей, свыше 91,2 тыс. человек скончались, больше 1,9 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,6 млн случаев заражения, 35,7 тыс. смертей, 1 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 834,4 тыс. (плюс 5509 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 802 человека (плюс 129 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 629,6 тыс. человек.

За сутки в Москве скончались 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число летальных исходов в регионе возросло до 4460.

День города в Москве может быть перенесен из-за угрозы коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, у властей города нет полной уверенности, что эпидемиологическая обстановка позволит провести праздник.

По его же словам, Москва прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости, но ниже показатели вряд ли опустятся.

Минздрав разработал временные рекомендации по реабилитации переболевших коронавирусом. Таким пациентам предписано соблюдать двухнедельную самоизоляцию после выписки, затем их могут направить в санатории.

Пресс-атташе постоянного представительства России при ЕС заявил, что сообщения о намерении отдельных стран Евросоюза открыть границы для россиян не имеют под собой оснований. По его словам, такие сообщения следует воспринимать как «зондаж настроений на рынке» либо как «незатейливый фейк».

Российская академия наук и Национальная академия наук США договорились сотрудничать в рамках исследований, связанных с коронавирусом. В частности, эксперты собираются работать над вопросами сохранения жизни и здоровья населения, а также восстановления и экономического развития.

Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 1,2% и составил 2,139 трлн рублей. Объем госдолга вырос в 33 российских регионах, основной вклад в его увеличение внесли Санкт-Петербург и Свердловская область.

Прибыль российских предпринимателей в пандемию снизилась на 43,5%, а реальные располагаемые доходы граждан снизились всего на 8%. По данным Росстата, реальная зарплата официальных работников выросла на 1% в годовом выражении, а у неофициально работающих — снизилась на 4,2%.

Работодателям, принимающим на работу выпускников 2020 года, предложили выплачивать субсидии в размере до трех МРОТ. На выплаты, согласно инициативе директора Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Ильи Семина, смогут рассчитывать компании, работающие в приоритетных для импортозамещения отраслях экономики. Еще одно условие — выпускник должен проработать в организации не менее года. Работодателей также обяжут выплачивать тройное пособие сотрудникам при закрытии компании. Владелец сможет ликвидировать предприятие только после того, как все сотрудники получат деньги.

Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ станет проще. Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, россиянам не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности для получения дотации.

Стоимость отечественных лекарств за год выросла на 23,8%, импортные препараты подорожали лишь на 7,5%. За первое полугодие текущего года российские аптеки выручили от их продажи 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В первом полугодии 2020 года чистая прибыль крупнейшего независимого производителя природного газа в России «НОВАТЭК» сократилась в 41 раз. Специалисты полагают, что его спровоцировали пандемия коронавируса и падение цен на газоконденсат. В «Роснефти» с 1 октября сократят зарплаты большинству сотрудников головной компании на 25%. Изменения в доходах коснутся тех, кто работает удаленно.

Коронавирус и Украина

РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Львовской (147), Ивано-Франковской (111) областях и Киеве (110).

Всего с начала эпидемии в стране выявили 69 884 случая COVID-19, скончались от инфекции 1693 человека, выздоровели 38 752 человека.

Святоуспенскую Уневскую лавру Украинской греко-католической церкви в Львовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщила пресс-служба лавры.

Украинская экономика по итогам 2020 года сократится на 6%, но в последующие годы ее рост прогнозируется на уровне 4%. Об этом говорится в опубликованном отчете Национального банка Украины (НБУ) за июль.

Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения Болгарии отменило обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для граждан Украины и Иордании, прибывающих в Болгарию.

Ситуация в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что всплески заболеваемости COVID-19 в некоторых странах происходят в том числе из-за того, что молодежь не соблюдает меры предосторожности.

В Польше намерены разработать новые меры для борьбы с распространением коронавируса, которые не приведут к закрытию экономики, но при этом будут защищать население. В стране за месяц утроилось количество диагностируемых в сутки заражений коронавирусом.

Актер и режиссер Брайан Крэнстон, известный по роли в сериале «Во все тяжкие», сообщил, что болел коронавирусом. К настоящему времени он уже вылечился.

В Казахстане власти ввели масочный режим: жители страны не смогут появляться на улицах, в транспорте и закрытых помещениях без медицинских масок на лице.

Во втором квартале 2020 года экономика США обвалилась почти на 33% в годовом выражении. Аналитики считают, что накачка экономики деньгами позволит ускорить восстановление ВВП. В то же время такая мера грозит увеличением госдолга и дефицита бюджета.

Число заявок на пособие по безработице в США растет вторую неделю подряд. Их количество выросло до 1,434 миллиона. В еврозоне в июне этот показатель вырос до 7,8%. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции и Испании.