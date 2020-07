Великий лицемер Вакарчук, скользкий как рыба. Астрология о певце и дважды экс-политике

Мы продолжаем изучать на самом высоком астрологическом уровне биографии и потаенные черты характеров современных политиков. Уже были опубликованы портреты Авакова, Лукашенко, Трампа. Настала очередь певца, музыканта и дважды политика (два раза избирался и оба раза по собственному желанию покидал парламент) Святослава Вакарчука

Цой жив!

20 лет тому назад Слава Вакарчук спел знаменитую песню "Коли тебе нема" (альбом "Янанебібув", 2000 год). Нет, наверное, человека ни в России, ни в Украине, который не слышал бы это произведение. Песня даже звучит в саундтреке фильма "Брат — 2". Слава — партии: почему из Рады ушел лидер «Голоса» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На сайтах, отслеживающих заимствования в музыке, утверждается, что эта песня очень похожа на другую известную песню. У кого же Святослав Вакарчук "позаимствовал" музыку? Это удивительно, учитывая имя и популярность автора. Речь идет о песне "Мама, мы все тяжело больны" на музыку Виктора Цоя (1989 год).

Достаточно послушать эти два произведения подряд, чтобы понять, что сходство поразительное. Правда, сходство только музыкальное. Слова и тема совершенно другие. Бунт против старых смыслов у Виктора Робертовича: "Если к дверям не подходят ключи, вышиби дверь плечом"; "Сталь между пальцев, сжатый кулак"; "Ты должен быть сильным, должен уметь сказать "Руки прочь, прочь от меня!". В общем, все то, за что мальчики всех возрастов (и девочки тоже) так любят Цоя.

И нечто сентиментальное, расплывчатое у Святослава Ивановича: "Місто спить, голова болить"; "Ніч лякає, вона тікає" (Город спит, голова болит. Ночь пугает, она убегает). Нет, это нельзя назвать "очень честная и красивая песня", как сам Вакарчук характеризует весь свой альбом "Янанебібув". Святослав Вакарчук даже в текстах песен не отличается мужеством. А женственная внешность, капризное поведение только усиливают это впечатление.

В его гороскопе Марс находится в знаке Рыб. Это положение очень творческое, но совершенно не мужественное. Марс в Рыбах — это мужчина женственный, инфантильный, нерешительный, пассивный, раздражительный, надменный (так скрывает уязвимость).

Марс в Рыбах может становиться причиной скользкого, неуловимого поведения, которое будет отличать склонность к вот таким "творческим заимствованиям". В личной жизни — к обманам. В общественной — к уходу от прямых ответов.

Песня — бомба

Заимствований в музыке очень много, и часто они бывают невольными. Кто, что и как переработал — это тема для огромного исследования. Многие об этом говорят прямо. В том числе великие музыканты. Но Слава Вакарчук заимствований не признавал никогда. Между тем, таких "взятых взаймы" произведений у него хватает.

Про песню "Сюзи" (2003 год, альбом "Суперсимметрия", музыка и слова С. Вакарчука) сразу ходили слухи. Мол, позаимствовано у Мика Джаггера: знаменитая баллада "Энджи" (1973 год, композиторы Мик Джаггер и Кит Ричардс). Опять-таки, достаточно просто послушать два произведения подряд. Очень похоже. Если не сказать больше.

"Песня — бомба! Это шедевр! Обалденно!" — пишут девочки в комментариях на Ютубе. "Я выучила каждую нотку!". Теперь все, кто выучил нотки, могут сравнить с "Энджи" Мика Джаггера. Почему же они этого не делают? А если видят в комментариях намеки на то, что Святослав — плагиатор, сразу начинают визжать — а ну, пшёл отсюда далеко-далеко? Их связал рынок земли. Эксперты о развале «Слуги народа» и коалиции Зеленский-Порошенко-Вакарчук © REUTERS, AP

К этому мы ещё вернёмся. Но говоря коротко — Слава Вакарчук великий мистификатор. Волшебник, создающий иллюзии на грани реальности. И в этом он действительно необычайно талантлив. Эти иллюзии делает реальностью все тот же Марс в Рыбах. Но пока продолжим получать удовольствие от хорошей музыки (не Вакарчука).

Зелени очи и Deep Purple

Примеров плагиата в исполнении Вакарчука можно перечислять много. Песня "Выше неба" творчески позаимствована у Натали Имбрулья (песня"That day"). "Стіна" очень сильно напоминает "Fackin in the bushes" группы "Oasis". "Відпусти" — это почти дословный музыкальный перевод песни "Anywhere anytime" J.J.Johanson.

Необычайно трогательная "Мить" очень сильно напоминает песню "I miss you girl" группы 77 Bombey street. Песня "Незалежність" (альбом "Земля", 2013 год) полностью скопирована с произведения "Hey there Delilah" группы Plain White Ts. «Вокальная и инструментальная гармония произведений практически неотличимы», — пишет сайт liroom.com.ua. Но объясняется это просто. Песня поп-панк квинтета из Чикаго была настолько популярна (по некоторым рейтингам, номер 1 в мире в 2007 году), что "засела в голове" у Вакарчука.

А вот "переработано" ошеломительно известное произведение. Песня "Зелені очі" (альбом Міра, 2007 год) — творческая переделка произведения "Child in time", Deep Purple ("Deep Purple in rock", 1970 год). Да, да. Одна из самых известных композиций самых известных рок-музыкантов планеты. Написана Их Королевскими Величествами Иэном Гилланом, Ричи Блэкмором и всеми остальными "пёплами". Но для "Океана Эльзы" нет ничего невозможного. Только вот тема войны и бесчеловечности нашей цивилизации, которая так пронзительно звучит у Гиллана и Блэкмора, превратилась в "твои зелёные глаза озеленяют все вокруг". Какой-то Валерий Ободзинский, честное слово (кстати, отличный эстрадный исполнитель). Или Серов Александр: я люблю тебя до слёз… Ну, не арт-рок это, нет.

Слава, вернись в «Океан»!

"Талант планетарного уровня! Ой, не талант, талантище! Слава, вернись в Океан! Зачем тебе политика?" Пишут комментаторы, не зная, что аплодируют Ричи Блэкмору, Мику Джаггеру и другим, кого перепел и переиграл Вакарчук.

Почему же никто не видит "заимствований"? Да видят, конечно. И пишут, и цитируют. Но никак это не действует на почитателей Вакарчука и ОЕ. Почему не действует — попробуем разобраться.

Конечно, талант у Святослава есть, и несомненный. Просто он не там, где все думают. Прекрасная украинская певица Нина Матвиенко рассказала, что "когда-то Святослав Вакарчук сказал, что поет в одной октаве и на большее не посягает". Но это, мол, не важно, потому что в его песнях есть "внутренний порыв, разговор с любимой, со слушателем".

Да, именно это. Каждый слушатель (слушательница) чувствует, что именно ему (ей) Слава Вакарчук поет "відпусти, не йди, обійми". И так далее. И в эти интимные отношения вы лезете своими грязными руками и намекаете на плагиат! И на диапазон в одну октаву с "джазовой хрипотцой", при котором даже на конкурс караоке в областном центре не возьмут?

Конечно, реакция будет именно такой — "а ну, вали отсюда". Нельзя отнимать у слушателей (слушательниц) иллюзию того, что это поет и просит не Слава Вакарчук, а кто-то из их личного прошлого, который сейчас, конечно, страдает и думает — кого я потерял! И умоляет — видпусты! У каждого есть такой травмирующий опыт отверженности. Именно в эту точку безошибочно попадает Вакарчук со своим "обиймы".

Великий иллюзионист. Это проникновенное пение, этот прямой, но загадочный взгляд, эта голая волосатая грудь, которую обожает демонстрировать Вакарчук, эти метания с микрофоном, имитация сексуальных движений и поз. Полная иллюзия того, что вот, он поет прямо для тебя. Он ждёт тебя. В этом и состоит великий талант плохого певца и композитора Славы Вакарчука.

Шаман и певичка

Этот странный фрик — хорошо отрепетировавший свою роль шаман. Но только на сцене. На парламент, в который дважды избирался Вакарчук, эта магия уже не распространяется. Да что там на парламент! Даже в интервью Славко настолько косноязычен, что удивляешься, куда же девается магическое притяжение его мяукающего голоса и странных суетливых движений.

Так в чем же дело? Обратимся к астрологии. Сценический дар, личную притягательность дают Святославу Солнце в Тельце. Не пораженное, то есть не имеющее напряженных аспектов. Знаком Тельца управляет Венера, которая придает всему, чем он владеет, шарм и обаяние. И Марс в Рыбах. Знаком Рыб управляет Нептун. Эта планета сообщает всему, что находится под ее властью, необычайную харизму. Марс тоже, конечно, не пораженный.

Обе эти мужские планеты, находятся в позитивном аспекте друг с другом. То есть помогают, поддерживают друг друга. Усиливая многократно и обаяние, и лицемерие и "загадочность". Но отнюдь не мужественность.

Обе мужские планеты стоят в "женских" знаках. Отсюда этот странный женственный образ, особенно в ранних песнях Вакарчука. Длинные волосы и почти женское лицо, обрамленное бородой. В сочетании с гибкой и нервной мимикой. Со странными движениями, которые больше подходят какой-нибудь истеричной исполнительнице романсов о неразделённой любви. "Певичка" — так шепотом его называют коллеги-завистники.

Это очевидное и яркое проявление двух мужских планет (Солнце и Марс) под "женским" управлением (Венера и Нептун). Зачем Офису президента «партия Шария»? Политтехнология протестов © Facebook, Партія Шарія

Дети мажоров

Но Марс в Рыбах, кроме обаяния и актерского мастерства, считается ещё и символом лицемерия. Не у всех. Не всегда. Но часто. Святослав Вакарчук — представитель той группы "советских мажоров", к которой принадлежат и Юрий Луценко, сын секретаря Ровненского горкома, а потом обкома партии. И Петр Порошенко, сын советского директора завода. Именно "советские мажоры", дети крупных партийных руководителей, продолжили руководить страной после ухода их отцов. Или вместе с ними, как Вакарчук.

Его отец, парторг Львовского университета, стал впоследствии ректором этого вуза, а потом и министром образования страны в правительстве Ющенко, после первого Майдана. В это же время Святослав впервые стал депутатом, "вошёл в Раду". Тогда от партии Ющенко.

Амбидекстер, сын парторга

Амбидекстер — человек, одинаково хорошо (или плохо, но одинаково) владеющий и левой, и правой рукой. Святослав Вакарчук — амбидекстер. В реальности он — переученный левша.

Какой образ транслирует со сцены Святослав? То ли хиппи, то ли другой внесистемный чувак. Живёт чувствами. Обычно умирает от любви. На деле же он — обеспеченный буржуа. Конформист, который заседает в Раде. Успешный миллионер, делец от музыки. Концерты приносили (и приносят) Вакарчуку баснословные суммы. Деньги сами "идут" к нему. Способствует этому благоприятный аспект Юпитера и Меркурия (богатство от того, что человек делает руками, словом или голосом). Например, в 2013 году он получил 6 миллионов долларов за тур с О.Е. (по данным журнала Форбс. Украина). Правда, в 2016 (по данным сайта Страна.юа), Вакарчук за выступление на корпоративе запрашивал "всего" 50 тысяч долларов. Поэтому размер его заработков оценить за разные годы сложно.

Но сын парторга Львовского университета (папа впоследствии выгодно "приватизировал" свое положение партийного лидера), не торопится платить налоги в бюджет Украины. Которую, конечно, очень любит и в стихах, и в песнях, и в интервью. Даже интересно — как это может сочетаться в одном человеке?

Утром он выступает против коррупции. Говорит — хватит воровать из бюджета Украины. (Программа партии Голос, созданной "под Вакарчука"). А вечером подсчитывает миллионные гонорары, которые удачно выведены в оффшор. Впрочем, так поступает большинство украинских политиков. Но при этом умудриться надеть на себя личину нонконформиста? Это смог только Славко Вакарчук.

Он говорит, например, так:

— Я сделаю для страны все, что смогу. Я за нее жизнь отдам, если надо.

И в то же время скрывает свои гонорары от налогообложения.

Здравствуйте, доктор Фрейд

В его гороскопе — почти сплошь благополучные аспекты, которые и обеспечивают социальный успех. И деньги. И социальный рост. Даже напряжённые аспекты работают в плюс его карьере. Квадрат Сатурна и Юпитера говорит о том, что он будет прилагать титанические усилия (Сатурн), чтобы стать богатым и знаменитым (Юпитер).

Про личную жизнь Святослав долго молчал. Потом как-то раз сказал, что женщин у него было меньше, чем пальцев на одной руке. Потом наконец женился (когда его стали активно двигать в парламент с прицелом на кресло президента Украины). На своей многолетней подруге Ляле Фонаревой, бывшей парикмахерше. В общем, негусто для "секс-символа" поколения.

В его гороскопе есть квадрат Венеры к Плутону, что может проявляться как подавление партнёра в любви. Об этом знают, конечно, только его немногочисленные партнёрши. Но, скорее, у Святослава это проявляется как ненасытная жажда публичного успеха. Происходит сублимация. Ему не интересны женщины, ему интересна публика (здравствуйте, доктор Фрейд).

Он может доказать себе свою ценность (за что отвечает Венера) только через масштабную публичную деятельность. Чем он и занимается все эти годы.

Политический амбидекстер

"Он уже не мог молчать", — прочитаете вы в комментариях о том, почему Слава пошел в политику. Человек, которого тащили на проект "президент Украины". И который не сумел заплатить налоги со своих выступлений.

Нет, он не "изменился" и ничего с ним не случилось нового в парламенте. Просто упала маска, которую он с такой лёгкостью надевает на сцене. Святослав Вакарчук: соло на позорном барабане © gdb.rferl.org | gdb.rferl.org | Перейти в фотобанк

Святослав ушел из парламента с двумя (или больше) скандалами. Один из них касался, конечно, тех его доходов, с которых ничего не уплачено в бюджет Украины. Второй — Вакарчук единственный из своей фракции не поставил подпись под обращением за отставку министра внутренних дел Авакова. Можно только гадать, почему.

Он просто отмолчался, когда возник скандал с мемориальным комплексом "Бабий Яр". По слухам, молчал из-за того, что у него хорошие отношения с одним из основных спонсоров, российским олигархом Михаилом Фридманом.

Он не отреагировал, когда член его фракции внёс предложение увеличить на 20% счёт для русскоязычных посетителей украинских ресторанов. Он вообще не в состоянии "принимать бой". Когда Святослав покинул парламент, в точности так, как он уже сделал 12 лет назад, в 2008 году, народ начал писать — "ты сдался без боя, как же так, Слава?"

Но это просто очередная иллюзия. В которую, кстати, Вакарчук никого и не приглашал верить. Слова "я не сдамся без боя" взяты из песни о любви и адресованы любимой девушке. А совсем не то, что вы подумали.

Ну, какой из Славы боец? Лидер партии, который на политических дебатах смешно обижался на колкости в свой адрес. "Это вы мне говорите?" — спрашивал Слава, по-детски не понимая, почему его перестали обожать эти взрослые дяди и тети. Ведь на концертах они плачут и поют вместе с ним.

Музыка рыб

Давайте ещё раз рассмотрим гороскоп Вакарчука как музыканта. Выраженный знак Рыб, планеты Нептун и Юпитер (управители Рыб) — это важно для любого музыканта. Способность выражать себя через звук, голос, работать руками, задействовать пальцы — это Меркурий. Оба эти условия есть в гороскопе Святослава. Мало того, что Марс в Рыбах, в секстиле к Солнцу. По сути, музыкальная одаренность Святослава зажгла его Солнце.

Но ещё и Меркурий в знаке Близнецов. Это обитель Меркурия, он очень силен уже по знаку своего нахождения. Меркурий в Близнецах показывает большие способности в поэзии, беллетристике, журналистике, в музыке и пении. Кроме того, Меркурий в секстиле с Юпитером. Этот аспект приносит славу, богатство (возможно, очень большое). Дружбу и покровительство сильных мира сего. Чрезвычайно позитивный гороскоп. И плавно скользя по волнам жизни, Святослав не знал особых проблем.

Конечно, он много и терпеливо работал. Это показывает квадрат Сатурн — Юпитер. Человек будет долго, напряжённо трудиться (Сатурн) для славы, признания, почестей, наград и богатства (Юпитер). Но по сути, это "любимчик судьбы" и любимец публики. Так бы и пел перед Фридманом в Куршавеле. Так бы и визжали девушки на концертах, и рыдали под его баллады. Зачем же он действительно пошел в политику?

Теперь многие, глядя на Славу, который уже второй раз не справился с простой, в общем-то, ролью украинского парламентария, задают себе вопрос. "Но как же он, позвольте, служил в очистке?.." (Булгаков, "Собачье сердце")©

Миссия невыполнима

В гороскопе Вакарчука есть сложный аспект. Хирон оппозиция Уран. Этот аспект чрезвычайно сильно влияет на психику и личную жизнь. Почти всегда такой аспект предполагает гражданский брак либо разводы, разлуки. Необычайная жажда свободы. Человек не может ничего с собой сделать. Ему нужны постоянные перемены. Переезды, перемена места жительства. Не выносит давления извне.

Это объясняет, кстати, почему Вакарчук не мог 15 лет оформить отношения с женщиной, на которой в конце концов женился под давлением обстоятельств (лидер партии, парламентарий, все такое). И почему он не может "держать удар". В публичных дебатах неизменно проигрывает. Нервная система не выдерживает. Он даже не может просто приходить и сидеть в парламенте. Но при этом обижается, когда его спрашивают о прогулах. "Я не прогуливал вообще — я просто не приходил…". Чем это отличается от прогулов?

Святослав такой всегда и везде. Скользкий, неуловимый. Хаотичный. Не любит прямо отвечать на вопрос. В песнях он создаёт иллюзию. В жизни просто выкручивается, уходит от ответа. Это одно и то же качество. Тот же самый Марс в Рыбах, который даёт силы для творчества. А в обыденной жизни — невозможность и нежелание отвечать за свои слова и действия. Те же самые качества, которые поддерживают его в музыкальной, гастрольной, творческой жизни, делают невозможным его существование в парламенте.

Зачем же он туда пошел? Жажда славы, внимания, обожания и денег. Тот же Сатурн — Юпитер, квадрат. Та же Венера — Плутон. Которые сделали его миллионером от музыки. И конечно, было предложение, от которого он не смог отказаться (по слухам, предложение делал украинский олигарх Виктор Пинчук). Но поскольку он опять почувствовал непреодолимое желание "соскочить" (Уран — Хирон), то расстался с этим "проектом". И миллионер Вакарчук с облегчением передал бразды правления фракцией "Голос" миллионерше Кире Рудык.

Очень смешно на фоне всего этого выглядят предвыборные плакаты Вакарчука "Олигарх? Встав и вийшов!.." Миллионер Святослав Вакарчук против олигархов? Но таким и был последний Майдан на Украине. Майдан миллионеров против миллиардеров. Одни лицемеры против других.