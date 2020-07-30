По состоянию на 19:00 30 июля в мире зафиксировано более 17 млн 293 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 672 тыс. человек скончались, свыше 10,7 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта koronovirus.site

На десятом месте по количеству заболевших — Великобритания (302,3 тыс.), следом идет Испания (329,7 тыс.).

На восьмом месте Чили (351,5 тыс.), потом Перу (400,6 тыс.), затем Мексика (408,4 тыс.), ЮАР (471,1 тыс.), Россия (834,5 тыс.), Индия (1 млн 632 тыс.) и Бразилия (2 млн 556 тыс.).

В мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 586 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 154,3 тыс. человек.

На втором месте по числу погибших — Бразилия, 90,2 тыс. Следом идут Великобритания (45,9 тыс.), Мексика (45,3 тыс.), Индия (35,7 тыс.), Италия (35,1 тыс.), Франция (30,2 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Перу (18,8 тыс.) и Иран (16,5 тыс.)

Россия

В России по состоянию на 30 июля зафиксировано 834 499 случаев заболевания, 13 802 заразившихся умерли, 629 655 человек выздоровело.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бюджету Москвы, к концу года потери составят около 500 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, был нанесен серьезный удар по бюджету города. Мы видим, что на конец года потери составят от того, что мы планировали получить, где-то около 500 миллиардов рублей. Плюс к тому около 250 миллиардов — четверть триллиона — мы дополнительно вынуждены израсходовать как на поддержку бизнеса, граждан, так и на вопросы, связанные с переходом всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с COVID», — цитирует Собянина РИА Новости 30 июля.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 30 июля

«То есть огромный пласт такой дополнительной работы, который мы не планировали. Поэтому удар такой существенный», — сказал Собянин.

Мэр столицы отметил, что нынешний кризис был по-своему уникален, поскольку в этот момент упали мировые цены на энергоносители, которые также косвенно влияют на экономику и России, и Москвы.

«Соответственно, упали сектора торговли, услуг, объемы потребления, объем потребления промышленных товаров, автомобилей и так далее. То есть все сектора одновременно просели. Это такая уникальная ситуация, такого в Москве давно не было и в таком объеме», — добавил мэр столицы.

Собянин также считает справедливым, что граждане и бизнес не будут платить лишние налоги на недвижимость за 2021 год.

Ранее мэр в личном блоге сообщил, что платить налоги на недвижимость граждане и бизнес Москвы будут по кадастровой стоимости 2018 года. Это позволит владельцам обычных квартир и дачных домов сэкономить по налогу на имущество от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Бизнес сэкономит более значительные суммы — от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

«Мы посчитали необходимым эту (кадастровую — ред.) оценку не доводить до официальных решений, потому что она бы была на несколько процентов выше от того, что было прежде — это платежи в объеме где-то порядка 4 миллиардов рублей, которые дополнительно должны были бизнес и граждане заплатить в городской бюджет… Бюджет, конечно, потеряет, но граждане и бизнес не будут платить лишние налоги, что, на мой взгляд, справедливо», — отметил Собянин.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 29 июля зафиксировано 68 794 случая заболевания, 1 673 заразившихся умерло, 38 154 выздоровели.

В партии «Слуга народа» зафиксирована вспышка COVID-19: коронавирусом заболел нардеп Даниил Гетьманцев, а также депутаты-мажоритарщики Павел Халимон и Сергей Гривко. Об этом 30 июля «Стране» сообщили собственные источники

Отмечается, что депутаты группами ходили в последнее время на личные встречи с президентом Владимиром Зеленским в его офис. На встречах подводят итоги года и обсуждают проблемные вопросы, которые интересуют депутатов.

«После того как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут в ОП. Но на встречах было все так: 15 депутатов делят между собой время и обсуждают проблемные вопросы, например, в регионах», — заявил источник, добавив, что количество больных значительно больше, так как заболевшие депутаты активно общались с коллегами по парламенту.

Очередной случай заболевания оббнаружен и Центральной избирательной комиссии Украины.

«Обращаем внимание, что в связи с выявлением в ЦИК случая заболевания коронавирусной инфекцией мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей», — сказано в заявлении пресс-службы ЦИК.

В мире

Если конгресс США не расширит программу поддержки семей, более 12 миллионов американцев окажутся за чертой бедности, уверены эксперты Urban Institute.

Авторы исследования предсказывают рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года, если не будут введены пособия по безработице, второй пакет стимулирующих мер и расширены ежемесячные дотации на покупку продуктов в рамках SNAP (продовольственные талоны. — Прим. ред.). Все эти меры поддержки входят в законопроект, который уже приняла нижняя палата американского парламента, но пока не утвердил сенат.

«Многие семьи готовятся к трудным временам и нищете, поскольку поддержка от правительства прекращается», — рассказал один из авторов исследования Грегори Ас.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 29 июля © бюллетень

Отмечается, что сильнее всего пострадают семьи, где хотя бы один человек лишится работы. Без мер поддержки уровень бедности в таких домохозяйствах к концу года достигнет 15,6%. При этом отмечается, что среди темнокожих и латиноамериканцев таких будет 20%.

По мнению авторов исследования, наиболее эффективными мерами поддержки являются прямые выплаты, которые помогут удержать выше черты бедности 8,3 миллиона американцев. Отмечается также, что на прошлой неделе в США за пособиями по безработице обратились более 1,4 миллиона человек. Это означает беспрецедентное количество американцев, нуждающихся в помощи государства в условиях пандемии. Отказ принять законопроект приведет к катастрофе, уверены в Urban Institute.

Тем временем в Китае сообщили, что количество новых случаев заболевших COVID-19 в стране достигло мартовских показателей на фоне растущего числа заболевших в мире. Об этом сообщает Fox News

Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о 61 новом случае, что является наибольшим числом заразившихся с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев. В заявлении Университета Джона Хопкинса сообщается, что в Китае официально зарегистрировано 86 000 случаев заболевания и 4600 случаев смерти. В то же время, многие эксперты сомневаются в правдивости официальных данных

Напомним, во всем мире зарегистрировано более 15,7 млн случаев заражения и более 640 000 случаев смерти. Эксперты считают, что данная информация не отображает истинной картины пандемии из-за ограниченного тестирования и других проблем.