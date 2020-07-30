Украинские силовики задержали двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве. В первом случае от взрыва мусорного контейнера возле входа в метро Шулявская, были пострадавшие. Других взрывов удалось избежать – террористы сами вышли на связь и предупредили о заложенной взрывчатке в районе метро Минская

Как оказалось, взрывы не были связаны ни с политикой, ни с «рукой Москвы». Цель террористов была прозаична — деньги (500 тысяч долларов), которые они планировали получить в криптовалюте. Сценарий позаимствовали старый. Но их погубила жадность. Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk

На террористов вывел мобильный

В пятницу 17 июля около 20 часов в мусорной урне у входа на станцию метро «Шулявская» взорвалось самодельное радиоуправляемое неизвестное устройство. Пострадали четыре человека. Одного паренька отвезли в больницу.

А 21 июля на рынке возле станции метро «Минская» нашли два самодельных взрывных устройства. Их обезвредили на месте. Причем, взрывчатку нашли по анонимному звонку. Там же на месте оказалась записка с требованием перечислить 50 биткоинов (примерно $500 000) на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода, если силовики не хотят жертв. В противном случае вымогатели обещали взрывать жилые дома. И утром 27 июля на столичном Подоле, в подъезде на втором этаже жилого дома прогремел взрыв, обошлось без пострадавших. Как оказалось, все эти взрывы — звенья одной цепи.

Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания и жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей. Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. Для конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения.

Во время обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов был изъят мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Изъяли и другой мобильный, с которого звонили в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства. Скупость террористов подвела. Так же нашли детали, которые использовались при производстве взрывного устройства. Украина: праздник непослушания © МВД Украины | МВД Украины | Перейти в фотобанк

Как рассказал на брифинге руководитель столичного главка полиции, террористами оказались киевляне 1960 и 1961 годов рождения. Один из них был судим в 2013 году за убийство — он подорвал автомобиль вместе с жертвой. Освободился из мест лишения свободы в 2017 году. Второй — частный предприниматель, у которого есть патенты на несколько изобретений: устройства для обработки газовых смесей и топлива разных видов.

Урны ради миллионов уже взрывались

Что характерно, так это то, что террористы не изобретали велосипед, они использовали старый сценарий, который, к слову, тоже оказался провальным.

27 апреля 2012 года в Днепропетровске прозвучали с небольшими интервалами четыре взрыва в урнах для мусора в центре города. Пострадал 31 человек. По заключению экспертов-криминалистов и взрывотехников, в урны заложили самодельное взрывное устройство фугасного действия. В качестве поражающих элементов были использованы сами урны, которые во время взрыва разлетелись на осколки. Мощность первого взрыва была эквивалентна 160 граммам тротила, второго — 190, третьего — 230 и четвертого — 300 граммам. Бомбы изготовили из того, что можно купить в любом хозяйственном магазине, по рецепту из Интернета. Террористы требовали выкуп — 4,5 миллиона долларов, иначе взрывы будут продолжаться. Деньги предлагалось перевести на карточки, которые должны были быть выброшены с поезда в лесополосе. После того, как подозреваемые получили карточки с деньгами, им дали возможность снять небольшую сумму, чтобы удостоверится. После этого силовики карточки заблокировали. 29 мая от подозреваемых пришло новое сообщение об угрозах взрывов на детских площадках, после этого, 30 числа было принято решение о задержании. Среди задержанных террористов оказался старший преподаватель кафедры политологии Днепропетровского национального университета Виктор Сукачев, второй — ассистент этой же кафедры Виталий Федоряк. Послесловие к захвату заложников в Луцке. Почему СБУ оказалась бессильной? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Следствие установило, что арестованные по делу об организации взрывов в Днепропетровске причастны еще к трем терактам. Ночью 13 октября 2011 года в Харькове произошел взрыв возле одного из киосков. 21 октября того же года в супермаркете в Запорожье сработало взрывное устройство в одном из ящиков камеры хранения. Еще несколько недель спустя в Днепропетровске в ночь на 16 ноября 2011 года на проспекте Карла Маркса взорвалась железобетонная урна для мусора, в результате чего погиб один человек — финансовый директор одной из местных фирм.

Волна террора на пороге

Как отмечает экс-сотрудник СБУ, столичных подрывателей вычислили быстро и это большой плюс. Но практика показывает, что в ближайшее время можно ожидать «бум» теругроз.

«Стоило луцкому террористу захватить автобус с людьми, рассказать о взрывчатке, в том числе якобы заложенной где-то в людном месте в городе, как тут же активизировались телефонные террористы. В тот же день и последующие поступил с десяток звонков о лже-минировании, особенно в столице. И они продолжают поступать. Сегодня можно сказать, что на Украине «разворошили осиное гнездо», а ведь среди таких пустых звонков могут быть и реальные», — рассказывает полковник СБУ Владимир Осипович.

Психологи и психотерапевты в один голос утверждают, что украинцы сегодня находятся в состоянии тревоги. Тревога — это патологическое состояние сопровождающееся явным присутствием опасности. И это на фоне закрытия психбольниц, неоказания помощи нуждающимся в медикаментозном лечении. Как прогнозируют силовики, в ближайшее время Украину ждет волна лже-террора и на этом фоне главное не пропустить реальную опасность.