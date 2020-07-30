По состоянию на 12:00 30 июля в мире зарегистрировали свыше 17 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 667,2 тыс. человек, более 9,9 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали более чем у 4,4 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 150,7 тыс. человек, 1,3 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 2,5 млн жителей. Более 90,1 тыс. умерли, 1,9 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 1,5 млн случаев заражения, 34,9 тыс. смертей, 1 млн выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Россия (832,9 тыс.), Южная Африка (471,1 тыс.) и Мексика (408,4 тыс.).

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зафиксировано 68 794 случая заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 1673 человек, 38 154 выздоровели.

За последние сутки в стране коронавирусом заразились 1197 человек — это новый антирекорд.

Отмечается, что еще один антирекорд Украина поставила по числу суточных госпитализаций людей с коронавирусом — всего в медучреждениях оказались 248 человек.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Киеве за прошедшие сутки было выявлено 199 случаев заражения коронавирусом — это на 67 случаев больше, чем днем ранее. Мэр столицы Виталий Кличко объяснил, что такое количество заболевших связано со вспышкой в общежитии Киевского политеха, где вчера зафиксировали 81 случай заболевания.

В ВСУ за минувшие сутки COVID-19 заболели 20 военных. По состоянию на 30 июля коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины болеют 159 человек.

С 1 августа Украина будет поделена на четыре карантинные зоны — Киев может оказаться в числе регионов, где будут возобновлены жесткие карантинные требования. Зоны будут утверждены на заседании центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Самые слабые карантинные ограничения будут действовать в зеленой зоне, самые сильные — в красной. Киев окажется на границе между желтой и оранжевой зонами.

В случае попадания города в оранжевую зону, в нем будет запрещена деятельность заведений по размещению (хостелов, турбаз и т.п.), кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений и ресторанов в ночное время, плановые госпитализации, работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.

Житель Тернопольской области в третий раз заразился коронавирусом.

«Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания», — рассказал глава управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Отмечается также, что в некоторых регионах области вирус проявляет себя более агрессивно. К примеру, в Монастырском районе почти все зараженные находятся в тяжелом состоянии.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 834 499 (5509 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 802 человека. Выздоровели с начала эпидемии 629 655 человек.

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с диагностированным коронавирусом, общее количество смертей в столице достигло отметки 4446.

Массовое производство вакцины от коронавируса начнется в конце 2020 — начале 2021 года. Об этом сообщил представитель разработчика препарата, заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов.

«После регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы наладить промышленный выпуск. Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», — заявил он.

По словам Иматдинова, неверно считать, что к этом времени человечество уже приобретет иммунитет к заболеванию и вакцинация потеряет смысл.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 29 июля © бюллетень Рамзан Кадыров.

«Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах. Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших», — написал Кадыров.

«Сбербанк» планирует перевести на удаленную работу 30% сотрудников с 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе, «удаленка» будет действовать для сотрудников «независимо от эпидемиологической ситуации».

Ситуация в мире

Во вьетнамском Ханое приостановили работу баров и пабов, а также запретили массовые мероприятия из-за новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что в стране был выявлен более агрессивный тип вируса, однако позже эту информацию опровергли.

Власти Франции призывают пользоваться защитными масками не только в помещениях, но и на улице. Министр здравоохранения страны Оливье Веран рекомендовал ношение масок, если нет возможности соблюдать дистанцию.

«Если вы на улице, где гуляет несколько человек, и вы не уверены, что можете соблюдать дистанцию, то я рекомендую надеть маску. Лица, которые являются носителями заболевания или слабые здоровьем, а также пожилые люди должны ограничивать свои контакты и надевать маску, в том числе на улице», — сказал Веран.

Коронавирус по-вьетнамски. Мир предупредили о новой разновидности SARS-nCoV-2 и испытывают вакцину © Pixabay/Republica

Другие компании, разрабатывающие вакцины от коронавируса, планируют продавать их дешевле. Так, у американской Pfizer и немецкой BioNTtech вакцина обойдется в $19,5 за дозу, а у британо-шведской AstraZeneca — в $3-4.