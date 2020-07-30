Один из украинских непримиримых борцов с коррупцией, член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко оказался замешан в схемах закупки топлива по завышенной цене. Как утверждают СМИ, одним из выгодополучателей схемы является инвестор Томаш Фиала - партнер миллиардера Джорджа Сороса

Бывшего народного депутата, члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко обвинили в коррупции.

«Нам удалось выяснить, что Сергей Лещенко и другие соросята в «Укрзалізнице» работают в этом жд-монополисте, обеспечивая многомиллионные контракты на закупку дизельного топлива по завышенным ценам… Томашу Фиале! Партнеру Джорджа Сороса в Украине по политическим и бизнес-проектам. Делает это Фиала скрытно, через подставных лиц», — написало издание Klymenko Time в Telegram. Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

Примечательно, что старт расследованию дал сам Лещенко, начавший хвалиться своими успехами. Теперь же ему придется справляться с репутационным ущербом. И не только ему одному.

Договорился

Сергей Лещенко — бывший журналист «Украинской правды» и экс-нардеп, а также один из вдохновителей Майдана 2013-2014 годов — и при новой украинской власти не остался не у дел. Теперь он — член наблюдательного совета «Укрзализныця», хотя до того если и имел отношение к железной дороге, то только как пассажир.

Лещенко не раз критиковали за его высокую зарплату. В марте 2020 стало известно, что его зарплата превысила 332 тыс. грн (около $12 тыс. по курсу того времени, или около 885 тыс. руб.).

Спустя два месяца — 22 июня — на пресс-конференции в Киеве народный депутат Андрей Деркач рассказал, что связанные с американским миллиардером Джорджем Соросом украинские борцы с коррупцией, которые работают в наблюдательных советах госкомпаний, получают солидные зарплаты. В «Укрзализныце» она составляет около $15 тыс. в месяц, а в том же «Нафтогазе» — $22 тыс. Теневая власть страны. Кукушата Сороса в гнезде Украины © REUTERS, Lisi Niesner/File Photo

В «Укрзализныце» член наблюдательного совета Лещенко возглавил созданный этим же советом комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции. В задачи самого Лещенко вошло обучение руководства и сотрудников компании этическому поведению и борьба с коррупцией.

Такие высокие зарплаты при таких задачах и заставили многих украинских журналистов задаться вопросом: а не слишком ли дорого обходятся государству уроки этики? В итоге сам Лещенко решил похвастаться своими успехами.

«Телеграм-канал, принадлежащий министру-беглецу Александру Клименко, вопрошает, почему я не пишу об Укрзализнице. По заявкам читателей, сообщаю радостную новость: сегодня УЗ установила исторический рекорд в закупке дизельного топлива, закупив его по самой низкой цене — на шесть процентов ниже крупно-оптового рынка. Еще раз — не выше, а ниже! Поставка произойдет с самой низкой маржой ever», — написал он в своем Telegram-канале 7 июля.

Редакция Klymenko Time вызов борца с коррупцией приняла. И теперь Лещенко наверняка пожалеет о своем бахвальстве.

«Укрзализныця» не первый месяц покупает дизель по рамочному соглашению с 12 компаниями-поставщиками, что позволяет получать самую лучшую цену, — и это настоящее достижение для компании. Как вчера (6 июля. — Ред.) сообщил директор по закупкам Сергей Довгаленко, на нашем антикорр-комитете при набсовете, экономия УЗ на поставках дизеля за полгода за счет более справедливой цены составила около одного миллиарда гривен», — утверждал Лещенко.

Но как удалось выяснить журналистам издания, на деле речь идет совсем не об экономии. «Занимались показной любовью». Скачко о том, могла ли Россия создать на Украине своих «соросят» © РИА Новости, Нина Зотина

Дизельные паразиты, или «Лещенко с Фиалою работали на дизеле»

Издание Klymenko Time проанализировало закупки дизеля и пришло к парадоксальному выводу: то, что на первый взгляд выглядит как экономия, на самом деле является расхищением государственных средств.

«Эта экономия просто рисуется на бумаге. По факту же — у нас ни с того ни с сего оказалось самое дорогое дизельное топливо в Европе», — отмечалось в публикации на сайте издания.

Работу схемы издание Klymenko Time показало на конкретном примере. 1 июля «Укрзализныця» объявила два тендера на закупку 6 тыс. тонн дизтоплива (каждый тендер по 3 тыс. тонн), указав, что готова купить топливо по цене не дороже $835,52 за тонну. «Укрзализныця» закупила дизтопливо у компании «Альянс Энерго Трейд», которая предложила цену за тонну в $684,01 в одном тендере и $679,52 в другом.

Общая сумма по двум договорам составила 110,965 млн грн (около 295,16 млн руб. — Ред.) при изначальном пороге в 133,688 млн грн (355,60 млн руб. — Ред.). Налицо экономия около 22 млн грн (около 58,5 млн руб.). Если бы не одно «но». В этом всем не учитывается рыночная цена дизельного топлива.

«Весь «финт ушами» состоит в том, что, как мы уже указали, никто не сравнивает цену закупки топлива госкомпаниями с европейскими ценами. А в Европе цены на нефть в апреле этого года были минимальные — меньше $14 за баррель. Также там упала цена дизтоплива до… $159 за тонну. Потом цены на дизтопливо стали расти и по состоянию на 8 июля цена дизтоплива в Европе выросла до $373 за тонну. $373 в Европе и порядка $680 у нас. Чувствуете разницу? Да, это разница почти в два раза», — отмечалось в публикации издания.

Там же указывалось, что на Украине к июлю накопились солидные запасы дизельного топлива.

Автор публикации — журналист Сергей Александров — принялся выяснять, что же за компания «Альянс Энерго Трейд», и вышел на трех людей: Романа Адамова, Германа Адамова, Данила Магомеда Давыдова, с которыми был связан ряд других компаний. Среди последних — компания «Прологистик-сервис». Кто стоит за спиной у Стерненко. Правые радикалы на службе «соросят»

Эта компания сменила в 2017 году адрес своей регистрации на г.Киев, ул. Саксаганского, д. 36Д — адрес регистрации компаний группы Dragon Capital, основателем которой и является Томаш Фиала. В 2015 году украинские СМИ сообщили, что в фонд Dragon Capital New Ukraine Fund решил вложить свои средства американский миллиардер Джордж Сорос.

По этому адресу находится здание компаний Фиалы, где другие компании не присутствуют. При этом стоимость субаренды офиса для «Прологистики-сервис» составила всего 2,4 тыс. грн в месяц (около 6,2 тыс. руб. — Ред.). И это за офис в историческом центре города!

Тогда же изменился директор компании — им стал Александр Фощан, больше десятка компаний которого тоже «квартируют» у Фиалы. Изменился и бенефициарный собственник «Прологистик-сервис» — им стала кипрская компания Governor Holdings Limited, которая, как утверждает Klymenko Time, принадлежит Фиале.

Возвращаясь к компании «Альянс Энерго трейд», издание утверждает, что сейчас ею руководят люди Фиалы.

В общем, экономия для «Укрзализныци» и борьба с коррупцией в компании, которой занимается один «птенец гнезда Сороса», закончилась обогащением для компаний, связанных с другим другом одиозного американского миллиардера.

Тем временем практически каждый месяц украинцы получают новости о том, что тот или иной локомотив «Укрзализныци» сгорел из-за ветхости и изношенности. Рядовые же пассажиры не устают жаловаться на старые вагоны.