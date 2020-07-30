В Киеве открыли долгострой: корпус детской больницы «Охматдет». На торжественном запуске отделения присутствовал даже президент Владимир Зеленский

На сайте Офиса президента написали: «Новые отделения готовы к работе, но еще ожидают дополнительного оборудования. Благодаря введению в действие нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» количество коек возрастет с 620 до 720, а количество операционных — с шести до 12. Также планируется увеличение пролеченных случаев с 20 тыс. до 32 тыс. в год. Кроме того, количество операций в год возрастет с 10 тыс. до 18 тыс. «Охматдет» — единственная больница в Украине, сможет бесплатно и быстро предоставлять маленьким пациентам полный перечень услуг по детской онкологии».

Эта стройка была самой обсуждаемой, самой скандальной, самой политизированной в Украине. Ее начали еще в 2011 году, а уже в 2013 году остановили из-за отсутствия финансирования. За это время сменилось три президента, и вдвое больше премьер-министров. Это был грандиозный проект, но в который с самого начала не верили. Тогдашний директор больницы в интервью рассказывал, что за 20 лет независимости строительство подобного центра пытались осуществить уже много раз. Последний пример — «Больница будущего», фундаменты 5-ти корпусов которой сейчас стоят заброшенные на территории Феофании. Именно по этой причине стройку взял под личный контроль Николай Азаров, который был в то время премьер-министром. После Майдана стройка постоянно меняла сроки сдачи, подрядчиков, смету, а сам проект обрастал новыми коррупционными скандалами. В 2016 году Служба безопасности Украины уличила чиновников в хищении бюджетных средств на закупку оборудования в размере 9 млн гривен. Это только один из эпизодов. В том же году министр финансов Александр Данилюк говорил: «С 2012 года строим корпус "Охматдет". Выделили более 500 млн грн. Готовность 13%. Еще нужно до 2019 года вложить 2 млрд грн. Есть ли у меня доверие к этому проекту? Нет». Обещанного семь лет ждут: два корпуса больницы «Охматдет» введены в строй © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Но несмотря на все трудности, корпус таки сдан и торжественно открыт. Но судя по информации ОП больница еще не готова принимать пациентов, поскольку не укомплектована оборудованием. Его еще предстоит установить. То есть сегодня открывали красивые стены с ярким современным ремонтом. Народный депутат оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар прокомментировала новость об открытии нового корпуса «Охматдет»: «Сейчас откроются лишь 7 отделений с 21-го. Более того, к сожалению, они укомплектованы медицинским персоналом лишь наполовину. Поэтому полноценно работать и лечить детей там не смогут. Кабмин должен немедленно решить проблему с обеспечением врачей в больницах со статусом «Национальный». Также отметим: остальные 16 отделений нового корпуса заработают только после закупки большого количества медицинской техники на сумму свыше 1,2 млрд. Огромный вызов для власти — провести тендеры по закупке максимально прозрачно и честно, а не зарабатывать на жизнях детей».

Тем временем, только в Москве и только с 2010 года построили и реконструировали 110 больниц, поликлиник, подстанций скорой медицинской помощи и роддомов.