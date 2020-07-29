На фоне открытых призывов США к началу холодной войны с Китаем европейские страны стали задумываться о том, очень ли им надо иметь в союзниках такого агрессора как США. Англичане внезапно осознали, что Майк Помпео врет, а немецкий бизнес – что США мешают им зарабатывать

Китай хуже

Британское издание Financial Times с беспокойством пишет об изменении геополитических раскладов последнего времени.

Дело прежде всего в том, что в течение трех последних лет Китай заменил Россию в качестве главного противника Америки. Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Эта очевидная смена ролей «поддерживает в некоторых кругах надежду на то, что США могут работать вместе с Россией, чтобы противодействовать Китаю». «Я на самом деле считаю, что такая возможность существует», — заявил недавно госсекретарь США Майк Помпео.

Однако есть и те, кто не уверен, что дружба России и Китая так уж прочна. Если две страны вступили лишь во временное партнерство, задача США не столько дружить с Россией, сколько помешать ее дружбе с Китаем. «Наша цель должна состоять в том, чтобы обеспечить значительный интервал между Китаем и Россией», — подчеркнул Элбридж Колби, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Он добавил, что Соединенные Штаты должны сократить количество раздражителей в отношениях с Москвой.

В самом деле в отношениях России и Китая не обходится без трещин. Однако эксперты называют наивной идею о том, что Вашингтон может использовать Москву в борьбе против Китая. «Среди этих двух стран Россия является страной, которая мало заинтересована в сохранении существующего мирового порядка, в то время как Китай был самым большим бенефициаром этого порядка и просто стремится скорректировать его и получить в нем больше веса», — отметил Бобо Ло из исследовательского центра Институт Лоуи.

Как считают аналитики, «политическое и экономическое восхождение Пекина заставило Москву пересмотреть подозрительное отношение к своему соседу, потребность которого в энергоносителях, природных ресурсах и в импорте вооружений соответствуют экспортной корзине России».

Однако г-н Ло говорит: «Обе страны продолжают оставаться автономными игроками в стратегическом плане, у них есть определенные общие интересы, однако они имеют разные взгляды на международный порядок». Об этом же говорят и российские эксперты. «В политическом отношении, конечно же, хорошо, что внимание Соединенных Штатов сегодня сфокусировано на китайцах, — отметил Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики, — Внешняя политика России может быть отцеплена от китайского трека с прицелом на отношения с США, но в настоящий момент этому мешают две проблемы. Во-первых, между Москвой и Вашингтоном нет доверия и, во-вторых, Россия считает, что американская внутренняя политика слишком хаотична, в ней слишком много крайностей, поэтому любое заключение сделки или проведение тонкого маневра являются маловероятными». Западные СМИ пришли к окончательному выводу – во всем виновата Россия © REUTERS, annah McKay

Забудьте про Путина, США страшнее

Британская The Guardian решила дать совет западным аналитикам: забудьте про Путина, бояться надо убежденных в своей правоте США.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебреесуса в том, что тот до начала пандемии заключил тайную сделку с Китаем. Из-за этого «в Британии умирают люди», возвестил Помпео. Доказательств он не представил. «Это была вопиющая клевета. Но Вашингтон объявил Тедроса в розыск, и Помпео в словесной форме расстрелял его», — иронично замечает издание.

Не поря ли Европе присмотреться к своим не совсем честным союзникам, которые и не скрывают, что их профессия — лгать? Выступая в прошлом году в Техасском университете, Помпео охотно признался: «Я был директором ЦРУ. Мы лгали, мы обманывали, мы крали. Это было как учебный курс». «Американское государство показывает миру два лица, — пишет издание, — Одно доброе, открытое и высоконравственное. Второе — это лицо эгоистичного расчета, где в конечном итоге все решает грубая сила. Помпео, будучи самым влиятельным советником Трампа и его возможным преемником, неприкрыто демонстрирует это второе оскалившееся лицо лживой, навязчивой и интриганской американской власти».

В этом отношении, если говорить о тайном и явном влиянии, выкручивании рук и закулисном вмешательстве, то США явно заткнут за пояс Россию.

В более спокойные и менее поляризованные времена «особые отношения», связывавшие Британию и США, приносили выгоду Британии. Сегодня все наоборот. Последним примером американской тактики давления стал прозвучавший на прошлой неделе истеричный призыв Помпео создать единый фронт «свободных стран», чтобы бороться с «новой тиранией» Китая. Провоцирование холодной войны с Пекином устраивает Трампа и республиканцев, которые пытаются удержаться у власти. Но это не устраивает Британию. Западные СМИ о планах первого мира – восстановить американское лидерство и авторитет ООН © РИА Новости, Роман Махмутов | Перейти в фотобанк

Такое поведение США вовсе не неожиданность для политиков. Правительство Клемента Эттли после 1945 года быстро выяснило, как дорого обходится дружба с США, напоминает автор статьи. Это подтвердило унижение британцев во время Суэцкого кризиса. Сегодня Британия все еще расплачивается за американскую «войну с террором», ее пагубные последствия, а также за американский авантюризм в Ираке в отношении национальной безопасности, прав человека и норм международного права.

Тот же Помпео недавно заявил: «Эта администрация (имеется в виду администрация Трампа — ред.) знает и ценит то, что наши права исходят от Бога, а не от государства. Согласны ли вы со мной?». «Американцы могут поднять вверх кулаки в знак согласия. Но богопротивным британцам, которые ценят завоеванные дорогой ценой, а не дарованные свыше демократические права, следует опасаться. Этот беспринципный человек намного умнее Трампа. Он играет на предрассудках и расколе чужого для него общества. Кому нужна Россия, если есть такие друзья», — заключает издание.

Пеняйте на себя

Германское издание Die Welt снова возвращается к теме американских угроз в адрес немецких подрядчиков «Северного потока — 2».

Поводом для статьи стало недавнее общение немецких менеджеров с 12 представителями трех министерств США — Госдепа, министерства финансов и министерства энергетики. Представители США «в дружеском тоне дали понять, что намерены не дать достроить трубопровод, — сообщил наблюдатель. — Я считаю, что угроза очень и очень серьезная».

Дело в том, что компаниям грозит полное исключение с рынка США, их сотрудникам запрещается въезд в страну, а местные банки отключаются от всех финансовых инструментов, которые находятся под влиянием американского регулирования. Госсекретарь Майк Помпео на прошлой неделе обобщил, как все это затронет бизнес: «Уходите сейчас или пеняйте на себя». США, Польша и Украина объединились, чтобы сорвать запуск «Северного потока-2», но «Газпром» их обхитрил © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Если санкции США будут успешными, они «уничтожат инвестиции в энергетическую инфраструктуру ЕС на 12 миллиардов евро», заявил представитель «Северного потока — 2». Это может стать одним из крупнейших инвестиционных провалов в мире.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на прошлой неделе раскритиковал конкретизацию санкционных угроз: «Правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, где и как мы будем брать энергию. Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне».

Михаэль Хармс, руководитель Восточного комитета немецкой экономики. «Если мы позволим третьим странам диктовать нам правила в нашей энергетической политике, это будет опасный прецедент — то же самое может послезавтра прийти в голову и китайцам». Критические заявления, будто Германия покупкой газа финансирует российскую оружейную промышленность, «нечестны», говорит Хармс. У США намного более высокий торговый дефицит с Россией, чем у Германии. «Если речь о том, чтобы ослабить Россию и сократить доходы, у США для этого есть прекрасные возможности в собственной стране, — говорит Хармс. — Вместо этого принимаются санкционные законы — практически исключительно за счет Европы».

Депутат Европейской народной партии Маркус Пипер считает, что расширение санкционного закона поставит немецкие компании на одну ступень с Ираном. Игры заканчиваются. Германия и Европа должны «срочно разработать ответную стратегию», отметил политик.