Блокировка YouTube-канала «Царьград-ТВ», а также предыдущие атаки американских сервисов на российские СМИ и отдельных пользователей заставляют задуматься о том, как жить в эпоху цифровых войн

Во вторник, 28 июля, стало известно о блокировке YouTube-каналов издания «Царьград-ТВ». Официальной причиной этого было то, что собственник одноименного СМИ Константин Малофеев находится в санкционном списке США. Удар по «Царьграду». Как США заставляют Россию держать бронепоезд на запаснОм пути © flickr.com, Mark Lovick

Впрочем, США ввели санкции в отношении Малофеева еще в конце 2014 года, спустя почти полгода после того, как это сделал Европейский Союз.

Однако ударить по YouTube-каналам решили именно сейчас. Примечательно, что блокировка каналов пришлась на День Крещения Руси, что отметила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии.

«Выбранный модераторами видеоплатформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан России и за ее пределами праздник — День крещения Руси», — указала она.

При этом в тот же день был заблокирован и YouTube-канал русского философа-евразийца Александра Дугина, который под американские санкции вообще не попадал.

«Как многие знают, там были почти исключительно философские лекции о платонизме, Аристотеле, феноменологии и психологии. Все это теперь будет на paideuma.tv. Мы готовим англоязычный онлайн-конгресс по Четвертой политической теории 1 августа в 20.00 по Москве. Возможно, моя приветственная речь и стала формальным поводом по закрытию канала. Но она была в закрытом доступе, я планировал открыть ее позднее <…>. Также закрыты все другие youtube каналы, связанные со мной — geopolitika.ru, Paideuma и т.д.», — прокомментировал это сам Дугин.

Он заявил о «либеральном гестапо», которое боится даже видео с нулевым количеством просмотров.

При этом «Царьград-ТВ» и Дугин — далеко не первые, кто пострадал от действий корпорации Google. Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

Базовый принцип маркетинга

Наркотики — зло, калечащее и уничтожающее человеческие судьбы и разрушающее государства (яркий пример последнему Мексика, где власть картелей сильнее, чем власть государственных институтов). Несмотря на все усилия властей и отдельных людей и организаций, покончить с нелегальным оборотом наркотиков практически невозможно. Наркозависимые есть везде.

Подавляющее большинство из них мечтали бы навсегда завязать с пагубной привычкой. И черным днем в своей истории они считают тот день, когда им предложили попробовать наркотик. Как правило — бесплатно.

Немудреная стратегия наркодилеров по продвижению своего «товара» среди молодежи и строится на том, что первая доза, как правило, всегда бесплатна. А вот когда человек уже не в силах жить без дурмана, он готов купить его за любые деньги.

Похожие приемы используют и в других, вполне законных, отраслях экономики. Те, кто пользуется бритвами со сменными лезвиями, знают, что сам станок может стоить крайне дешево или даже быть бесплатным. А вот сменные лезвия к нему стоят солидных денег. StopFake, Facebook и украинские неонацисты. Как крупнейшая международная соцсеть оказалась связана с нацистами Украины © Twitter,

Завести Google-аккаунт, получив возможность загружать видео на YouTube — самый популярный видеоресурс в мире, — довольно просто. Это бесплатно. Но если планируешь зарабатывать деньги на своем канале, придется подстраиваться под требования площадки. А они могут ограничить свободу творчества.

Правила или тренды

Чтобы попасть в рекомендации YouTube или не иметь проблем с этим сервисом, нужно придерживаться определенных правил.

«Десятая серия у нас не вышла в тренды, и один из подписчиков предположил, и это логично, что из-за детского насилия. Там Глэм стоит, и у него кровь конкретная на руке. И папаша его линейкой еще хлещет. Цензура YouTube такое не очень любит. Она не будет предлагать в рекомендациях этот ролик, не будет вводить его в тренды по этой же причине», — рассказала создательница мультсериала Metal Family Алина Ковалева в интервью Кристине Егоровой.

Мультсериал Metal Family Ковалева создала вместе с другим аниматором — Дмитрием, известным под псевдонимами Федор Кузьмич и Xydownik. Изначально сериал создавался в свободное от работы время. Несмотря на отсутствие солидной финансовой поддержки, сериал вышел отличным и полюбился зрителям по всему земному шару: он переведен на несколько языков, а фанатов Metal Family можно встретить и в такой далекой стране, как Мексика.

Одной из причин, по которой авторы не хотят связываться с продюсерами, является как раз и опасения цензуры с его стороны, которая, в свою очередь, может возникнуть из-за жестких правил YouTube.

«Когда тебе не дают деньги, у тебя полная свобода: ты что хочешь, то и делай. Мы не зависим от YouTube: у нас нет монетизации, нам плевать, сколько людей это посмотрят. В трендах нет, да и хрен с ним», — отметила создательница Μetal Family.

Впрочем, YouTube все же наложил ограничения на создателей мультсериала. Если зайти на канал Metal Family, можно заметить, что некоторые серии дублируются: есть цензурный и нецензурный вариант. Так авторы заботятся о зрителях, чтобы те из них, кто не готов авторизоваться в Google-сервисах, могли посмотреть полюбившийся мультфильм, пускай и с запиканными ругательствами.

Кстати, именно правило YouTube касательно нецензурной лексики вынудили публициста Егора Просвирнина цензурировать выпуски своей авторской передачи.

«Сегодня у нас восьмой выпуск, но как вы могли заметить, YouTube отчего-то не показывает прошлый, седьмой выпуск. Это потому, что седьмой выпуск «Радио тысячи лутов» был удален YouTube за hate speech (язык ненависти — Ред.). Ура! Цензура-цензура-цензура <…> Начиная с этого выпуска, мы начнем запикивать все плохие слова, которые произносятся, а также замыливать все фрагменты с каким-то насилием, ужасом, свастиками и всем прочим», — заявил Просвирнин в очередном выпуске от 7 июня, отметив, что нецензурированная версия будет выложена на czar.chat.

Но даже соблюдение всех правил не сможет обезопасить YouTube-канал от удаления, если он попадет в список противоречащих национальным интересам США. В таком случае у «репрессированных» СМИ и блогеров есть выход: уйти на другие ресурсы. На службе у Госдепа. Украинский StopFake и американский Facebook нашли друг друга © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Важность дублирующих систем

Среди упомянутых в комментарии официального представителя МИД РФ Захаровой пострадавших от американского «цифрового произвола» СМИ были и такие медиа, как NewsFront и ANNA-News. Их каналы в YouTube корпорация Google удалила 20 мая. Сегодня, спустя два месяца после этих событий, данные СМИ продолжают успешно действовать.

NewsFront, для которого визуальный формат был одним из основных, в качестве видеохостинга использует российскую сеть «ВКонтакте», ANNA News — собственный видеохостинг.

Кроме того, NewFront озаботился и созданием специального приложения.

«Есть ещё одна уникальная возможность, намного круче чем YouTube, на мой взгляд. Она доступна для пользователей телевизоров с функцией Smart-TV, а она сейчас доступна на всех новых телевизорах. Наше приложение есть, практически на всех телевизорах, всех марок! Вот пример на Samsung, заходите в поиск, находите News Front, скачиваете на телевизор и смотрите весь наш архив и, самое главное, прямой эфир телеканала», — рассказал руководитель этого информационного агентства Константин Кнырик своим подписчикам в Facebook.

Таким образом, самый простой и очевидный способ избежать давления со стороны американских корпораций — создание дублирующего или резервного канала на других хостингах.

«По блокировке канала «Царьград». Если в 2020 году на ютубе вы делает правый контент, пусть даже очень умеренно правый и слегка консервативный, а дублирующего канала на площадке Рутюб не завели, то вы очень волшебный розовый пони, живущий в выдуманном мире радужных единорогов», — необычайно точно выразил эту мысль один из популярных российских блогеров в Telegram.

Остается добавить, что можно использовать сервисы в разных юрисдикциях. Так, помимо российских, нужно обратить внимание и на видеоресурсы дружественных России государств. Это может стать подспорьем в борьбе с цензурой, а также поможет пошатнуть монополию США в интернете.