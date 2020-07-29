По состоянию на 12:00 29 июля в мире зарегистрировали свыше 16,7 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 660,4 тыс. человек, 9,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,3 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 149,2 тыс. человек, больше 1,3 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,4 млн жителей, свыше 88,5 тыс. человек скончались, больше 1,8 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,5 млн случаев заражения, 34,1 тыс. смертей, 988 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 823,5 тыс. (плюс 5395 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 504 человека. Выздоровели с начала эпидемии более 612,2 тыс. человек.

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания на добровольцах своей вакцины от коронавирусной инфекции.

После признания президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что здоровье Владимира Путина в норме и его рабочий график не изменится.

Специалисты не обнаружили возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 в морской воде в Крыму, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ближайшее время Россия может возобновить авиасообщение с более широким списком государств, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин. По его словам, на уровне профильных министерств Россия сейчас ведет переговоры с целым рядом государств.

Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с повышенной температурой. В больницу глава региона попал после контакта с носителем COVID-19.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко советует россиянам отказаться от поездок за границу.

Врачи считают, что препятствий для открытия школ нет, так как дети заболевают коронавирусом очень редко и инфекция у них протекает бессимптомно. Чаще всего школьники заражаются при тесном контакте, когда болеют старшие члены семьи.

Минпромторг и Роспотребнадзор разрабатывают механизм, который позволит бизнесу продолжать работать во время второй волны COVID, при этом соблюдая эпидемиологические требования. Затянувшийся карантин во время первой волны поставил бизнес в катастрофическое положение. И если компании в сфере торговли могут увести часть деятельности в онлайн, то для реального сектора экономики это невозможно.

Украина и коронавирус

На Украине снова растет количество новых заболевших COVID-19 за сутки: по состоянию на 29 июля зафиксировали 1022 новых случая, 21 человек скончался, 650 выздоровели.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Львовской области (149), Киеве (132), Ивано-Франковской области (118).

С начала пандемии на Украине заболели 67 тысяч 597 человек, выздоровели 37 тысяч 394, умерли 1650 человек.

Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 150 человек, выздоровели более 600, сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

Коронавирусная инфекция выявлена у заключенного и одного из сотрудников Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает весной 2021 года получить первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, предположительно, ее хватит для 20% населения, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В Одессе вспышку коронавирусной болезни выявили среди сотрудников «Инфоксводоканала». Диагноз Covid-19 подтвердился у шести человек.

В Днепре медику больницы имени Мечникова, который переболел COVID-19, отказали в денежной компенсации. Такое решение принял Фонд социального страхования Украины в Днепропетровской области.

Ситуация в мире

COVID-19 не является сезонным заболеванием, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Времена года, судя по всему, мало влияют на передачу этого вируса», — отметила она.

Билл Гейтс назвал тесты на коронавирус полностью бесполезными © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что цена за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 находится на уровне $50-60, что составляет примерно $25-30 за дозу. Это значительно выше, чем у европейских производителей. AstraZeneca, например, установила цену на уровне $3-4 за дозу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что переболел COVID-19. По его словам, болезнь прошла «на ногах», бессимптомно.

Власти бельгийской провинции Антверпен приняли решение о введении комендантского часа из-за вспышки коронавирусной инфекции. Антверпен лидирует среди бельгийских провинций по числу заболевших коронавирусной инфекцией — 10 408 случаев.

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии.

Американские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19. Они нашли свидетельства того, что в 2012 году китайские рабочие чистили шахту от экскрементов летучих мышей. После этого все шахтеры заболели пневмонией, трое скончались. У мышей удалили тимусы (орган, где накапливаются вирусы. — Ред.) и передали в Уханьскую лабораторию для опытов. Исследователи думают, что оттуда и «сбежал» вирус в 2019 году.